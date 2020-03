Polkupyöräilijöille tulossa iso muutos – punainen takavalo on kohta pakollinen kaikille pyöräilijöille

Monella suomalaisella polkupyöräilijällä on edessään matka valaisinkauppaan, sillä ensi kesäkuun alusta lähtien kaikissa polkupyörissä tulee olla etuvalon lisäksi myös takavalo.

Takavaloa tulee polkupyörissä käyttää samoilla säännöillä kuin etuvaloakin, eli silloin, kun polkupyörällä ajaa pimeän tai hämärän aikaan. Takavalon on oltava käytössä myös silloin, jos näkyvyys on sään tai jonkun muun syyn vuoksi huono.

Autoilijan ja muun liikenteen on pimeän aikaan vaikea huomata edessä ajavaa pyöräilijää. Siksi takavalo on tulossa pakolliseksi. Petri Kivimäki / Yle

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Siinä polkupyörän takavaloa perustellaan erityisesti liikenneturvallisuudella.

– Takavalo yksinkertaisesti auttaa siinä, että pyöräilijä havaitaan paremmin, kertoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Takavalon tulee olla väriltään punainen. Valon ei kuitenkaan tarvitse olla kiinni takalokasuojassa, vaan se voi olla kiinnitetty vaikka pyöräilijän selkäreppuun, takkiin, pyörän satulatankoon tai vaikka polkupyöräkypärään.

– Olen kuullut, että historiassa takavaloa on pidetty kustannuskysymyksenä. Nyt sellaisia hyvin valaisevia klipsejä saa kaupasta parilla eurolla, kertoo liikenneneuvos Kimmo Kiiski.

Takavalo parantaa turvallisuutta erityisesti silloin, kun pyöräilijä ajaa maantiellä tai kadun varrella muun liikenteen seassa. Petri Kivimäki/Yle

Kimmo Kiisken mukaan uuden tieliikennelain tavoite on kaiken kaikkiaan mahdollistaa turvallinen ja sujuva polkupyöräliikenne Suomessa. Esimerkiksi polkupyöräilyyn tarkoitettuja reittejä on tulossa lisää ja polkupyöräilijöille aletaan tehdä omia kaistoja ajoradalle.

Ostettava erikseen

Auton ostaja on tottunut siihen, että autossa on kaikki lain vaatimat turvavälineet valmiiksi asennettuina. Polkupyörissä näin ei kuitenkaan ole.

Siksi uuttakin polkupyörää ostaessa joutuu jatkossa muistamaan myös takavalon hankinnan.

– Ainoastaan uusissa sähköpolkupyörissä palava takavalo on lähes kaikissa, mutta muihin sen joutuu yleensä itse erikseen hankkimaan, kertoo lappeenrantalaisen Urheilu-Koskimiehen polkupyöräosaston vastaava Jussi Laukkanen.

Myyjä Jussi Laukkanen muistuttaa, että usein polkupyöräilijä huomaa auton, mutta autoilija ei valotonta pyöräilijää välttämättä huomaa. Petri Kivimäki / Yle

Esimerkiksi maastopolkupyörissä varustelu vaihtelee hyvinkin paljon. Niinsanotuissa läskipyörissä ei aina edes ole takalokasuojaa, johon valaisevan takavalon voisi kiinnittää.

– Takavalon voi silloin asentaa esimerkiksi runkoputkeen, kertoo Laukkanen.

Jussi Laukkanen uskoo, että jatkossa pyörävalmistajat tulevat laittamaan palavan takavalon myös uusiin polkupyöriin.

– Uudistus kaiken kaikkiaan kuulostaa erittäin hyvältä. Kevyen liikenteen väylillä on monenlaista kulkijaa, ja siellä on hyvä myös fillaroijan näkyä. Ajonopeudetkin ovat kovasti kasvaneet. Lisäksi suomalainen tyypillisesti pukeutuu tummasti, joten on hyvä saada pyöräilijään valoa, pohtii Laukkanen.

Liikennevirhemaksu napsahtaa

Ylikonstaapeli Raimo Väisänen Kaakkois-Suomen poliisista on vuosikymmenien ajan valvonut liikennettä Suomen teillä. Hänen mielestään uuden lain tarkoitus on nimenomaan parantaa polkupyöräilijän turvallisuutta.

– Syksyn pimeässä ja tihkusateessa polkupyöräilijää on hankala nähdä. Aina pyöräilijöillä ei ole edes heijastimia. Heidän omasta turvallisuudestaan on nyt kysymys, kertoo Väisänen.

Väisänen uskoo, että poliisi tulee muun liikennevalvonnan yhteydessä valvomaan ilman valoja ajavia polkupyöräilijöitä.

– Alkuvaiheessa varmaankin käskyin, neuvoin ja kehotuksin. Muistutamme polkupyöräilijöitä, että takavalokin pitää olla, sano ylikonstaapeli Raimo Väisänen.

Takaheijastimen lisäksi pitää olla myös takavalo. Petri Kivimäki / Yle

Väisäsen mielestä takavalo on ehdoton viimeistään silloin, kun polkupyöräilijä ei ole kevyen liikenteen väylällä, vaan ajaa kadun tai tien varrella muun liikenteen seassa.

– Jos takavaloa ei ole, varmasti puutumme asiaan.

Ilman valoja ajamisesta poliisi voi määrätä 1.6.2020 alkaen 40 euron liikennevirhemaksun.

Lapsille myös

Aikuisten tulee huolehtia, että myös lapsilla on kesäkuun alusta lähtien polkupyörissään takavalo. Yksi keino on hankkia pyöräilykypärä, jossa on valo takana.

– Sellainen on erittäin hyvällä korkeudella, koska silloin valo on kuljettajan kypärässä eli se näkyy korkealta ja pitkälle, kertoo Urheilu-Koskimiehen polkupyöräosaston vastaava Jussi Laukkanen.

Pyöräilykypärässä kiinteästi oleva valo tuntuu olevan erityisesti lasten mieleen. Petri Kivimäki / Yle

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä muistuttaa, että lakimuutos koskee kaikkia polkupyöriä – siis myös jo nyt käytössä olevia polkupyöriä. Kaikkien polkupyöräilijöiden tulee siis takavalo hankkia, jos aikoo pimeällä, hämärässä tai hankalissa sääolosuhteissa ajaa.

Kaupassa myytävät takavalot ja valosarjat ovat Urheilu-Koskimiehen polkupyöräosaston vastaavan Jussi Laukkasen mukaan kehittyneet viime vuosina valtavasti.

– Led-valot ovat tehokkaita ja virrankulutus on pieni. Nämä on yleensä helppoja ottaa irti pyörästä, jos pelkää ilkivaltaa.

Valosarjoissakin on laaja valinnanvara ja hintahaarukka. Kustannus on parista eurosta useisiin kymppeihin.

