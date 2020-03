Kaatuvatko seinät päällesi kotona? Tässä THL:n asiantuntijan vinkit etätöihin korona-aikaan

Koronavirus on muuttanut monen suomalaisen arkea ja työelämää tavalla, jota ei ole ennen nähty. Etätyötä tekevät nyt kaikki, joille se on mahdollista.

Pysyttely neljän seinän sisällä kenties myös etäopintoja tekevien lasten kanssa tuo uusia haasteita työssä jaksamiselle.

– Tällaista tilannetta ei ole kukaan koskaan kokenut. Psyykkiset rektiot ovat varmasti hyvinkin erilaisia eri ihmisillä, psykologian tohtori Esa Nordling sanoo. Hän toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) kehittämispäällikkönä ja Tampereen mielenterveysseuran puheenjohtajana.

Nordling tekee itsekin paljon etätöitä. Tässä hänen vinkkinsä etätyöhön koronaviruksen takia joutuneille.

1. Pidä työpiste ja muu koti erillään

Uudessa tilanteessa voi Nordlingin mukaan auttaa ajatus siitä, että itse työ pysyy entisellään, vain puitteet muuttuvat.

– Jos ei ole ennen etätöitä tehnyt, ehdottaisin, että pidä työpiste yhdessä paikassa. Se muu koti on ihan oikeasti kotia. Ja kun työpäivä on ohi, on järkevää koota työhön liittyvät kimpsut ja kampsut kasaan.

Näin työ- ja vapaa-ajan erottaminen on helpompaa.

2. Tauko auttaa palautumaan

Ripottele työpäivän lomaan taukoja, jotka antavat mahdollisuuden palautua työstä. Jos voit, mene ulos.

– Varsinkin jos on kaunis sää, niin tee 15–30 minuutin happihyppy. Samallahan voi miettiä niitä työasioita, mutta on tärkeää päästä välillä pois sieltä työpisteeltä.

3. Tapaa työkavereita virtuaalisesti

Jos etätöissä alkaa ahdistaa yksinäisyyden tunne, voi työkavereita tavata virtuaalisesti.

–Se ei onneksi ole mikään ongelma enää nykyään, kun meillä on skypet ja muut sähköiset palvelut, joilla voi olla yhteydessä.

Lounasseuraa kaipaaville Nordling muistuttaa, että usein työkavereiden kanssa tulisi kuitenkin lounaalla puhuttua työasioista. Palautumisen kannalta voi kotona rauhassa nautittu lounas olla siis parempi vaihtoehto.

4. Sopu sijaa antaa

Lähiviikkoina koti voi olla koko perheen etätyöpiste. Silloin pitää sopia perheen kesken, miten kukakin hoitaa omat tehtävänsä.

– Se on sopimisen paikka ja järjestelyt tehtävä sen mukaisesti.

Muutenkin on tärkeää pitää arjen rutiineista kiinni, THL neuvoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

5. Erota työ- ja vapaa-aika selkeästi

Mitä jos erikoistilanne vain jatkuu ja jatkuu, kenties kuukausia? Miten silloin pidetään jaksamisesta huolta? Nordling kehottaa tekemään selkeän rajan työn ja vapaa-ajan välille.

– Se on lopulta kuitenkin jokaisen omalla vastuulla, että työajan ulkopuolinen aika käytetään rentoutumiseen ja auttaa palautumaan.

Vaarassa ovat Nordlingin mukaan erityisesti kovin työkeskeiset henkilöt.

– Heidän on vaikea erottaa työ- ja vapaa-aikaa. On tärkeää, että se raja tulee mietittyä.

Työterveyslaitos: tee työlista, ole aloitteellinen

Myös Työterveyslaitos (TTL) nostaa etätyön riskeinä esiin sen, että työstä voi olla vaikea irrottautua. Etätyötä tekevä saattaa tuntea myös olevansa yksinäinen ja eristyksissä muusta työyhteisöstä.

Näin TTL (siirryt toiseen palveluun) neuvoo:

Valmistaudu etätyöpäivään samalla tavoin kuin mihin tahansa työpäivään. Pane työvälineet kuntoon edellisenä iltana ja tarkista seuraavan päivän aikataulut.

Ilmoita tiimillesi ja esimiehellesi etukäteen, että työskentelet etänä.

Varmista etukäteen, että voit käyttää kotoa kaikkia työsi kannalta olennaisia tietoja.

Varmista, että olet tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse. Etätyöpäivänä ei tarvitse olla eristyksissä toimistosta. Ideaalitapauksessa työskentelypaikkasi ei vaikuta työtovereidesi työhön.

Huolehdi siitä, että kotona tai etätyöpaikassasi on riittävän rauhallista.

Mieti, missä haluat työskennellä, tunnet olosi mukavimmaksi ja pystyt keskittymään parhaiten.

Selvitä itsellesi, mitä haluat saada aikaan etätyöpäiväsi aikana. Laadi itsellesi tehtäväluettelo ja seuraa sen perusteella, kuinka tehokkaasti työskentelet.

Pidä taukoja aivan kuin toimistossakin. Väsyessäsi liiku. Pidä ruokatunti.

Ole aloitteellinen. Ilmoita esimiehellesi ja ryhmäsi työtovereille, mitä teet ja miten edistyt.

Työpisteen ergonomian pitää olla hyvä. Katso Työterveyslaitoksen asiantuntijan opastuksella tehdyt kuvat kuudesta tyypillisimmästä etätyöntekijän ergonomiavirheestä.

"Tässä ollaan aika isojen muutosten äärellä"

Koronaviruksen tuoma etätyöbuumi aiheuttaa merkittäviä muutoksia työelämään ja sitä kautta koko yhteiskuntaan.

– Tässä ollaan aika isojen muutosten äärellä. Muutokset voi tulla näkyviin niin liikennejärjestelyissä kuin asumisessa, sanoo työelämän tutkija Anu Järvensivu Humanistisesta ammattikorkeakoulusta Ylelle.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan nyt monia vinkkejä etätöihin koronaviruksen takia päätyneille.

Kokemuksia kertyy ja huumori kukkii.

