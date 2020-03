Toivakka sulki koulut ja esiopetuksen – kunnanjohtaja: "Odotimme valtion linjausta, ja sitä ei tullut"

Toivakan päätöksen tarkoitus on estää koronaviruksen leviämistä.

Toivakan kunta Keski-Suomessa on siirtynyt kaikissa kouluissaan etäopetukseen ainakin täksi viikoksi. Myös esiopetus ja koulujen aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminta on tauolla. Syynä on koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen.

Kunta teki päätöksen etäopetuksesta eilen illalla.

– Odotimme koko ajan valtion linjausta, ja koska sitä ei tullut, meidän piti kuntana käyttää omaa harkintaamme, sanoo Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen.

Perus- ja esikoululaisia on Toivakassa yhteensä noin 350. Kunnassa ei ole todettuja koronavirustapauksia, eikä ketään ole karanteenissa.

– Koulun henkilöstössä ja oppilaissa on paljon poissaoloja, joissa on flunssa- ja oiretapauksia, joiden syistä meillä ei ole tietoa. Teimme kokonaisharkintaa, Vuopionperä-Kovanen sanoo.

Lopullinen päätöksen koulujen sulkemisesta Toivakka teki eilen, mutta siihen oli yleisen keskustelun perusteella varauduttu jo pitkin edellistä viikkoa.

– Muun muassa jo perjantaina annettiin ohjeet, että koululaiset ja opettajat ottaisivat kaiken oppimateriaalin mukaansa kotiin, Vuopionperä-Kovanen sanoo.

Vanhemmilta tullut palaute on Vuopionperä-Kovasen mukaan ollut pääsääntöisesti myönteistä.