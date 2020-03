Monet yritykset ottavat lomautuksissa käyttöön poikkeuspykälän koronan takia – palkanmaksu loppuu nopeammin

Moni ravintola on autio koronan takia.

Moni ravintola on autio koronan takia. Jarkko Riikonen / Yle

Viiden viikon palkanmaksu lomautuspäätöksen jälkeen on monille yrityksille hankalaa ilman tuloja. Poikkeuspykälä lyhentää aikaa.

Lähiaikoina on odotettavissa paljon lomautuksia koronaviruksen takia. Lomautuksessa työntekijän palkanmaksu ei pysähdy kuin seinään, vaan jatkuu työsopimuslain mukaan vähimmilläänkin kaksi viikkoa.

Kovimmassa ahdingossa oleville pikkufirmoille kahden viikon palkatkin voivat olla kova kuluerä, jos kassaan ei tule tuloja.

Alle 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä ei koske yhteistoimintalaki, jolloin lomautusmenettely on nopeampi. Lomautuspäätöstä seuraa kahden viikon lomautusilmoitusaika, jolloin työnantaja maksaa vielä palkkaa.

Yli 20 henkilöä työllistävät yritykset kuuluvat yhteistoimintalain piiriin. Tällöin yt-neuvotteluja on käytävä kaksi viikkoa, jota seuraa vielä kahden viikon lomautusilmoitusaika. Palkanmaksu jatkuu tämän ajan.

Jos lomautus kestää yli 90 päivää, tarvitaan peräti kuuden viikon yt-neuvottelut. Koronan takia alkavien lomautusten arvellaan kuitenkin jäävän tätä lyhyemmiksi.

Poikkeuspykälä lyhentää palkanmaksuaikaa

Koronan myötä esiin on noussut yhteistoimintalain poikkeustilanteisiin tarkoitettu pykälä, jonka perusteella lomautukset voidaan toteuttaa siirtymällä suoraan lomautusilmoitusaikaan, niin että yhteistoimintaneuvotteluja käydään rinnakkain samaan aikaan. Näin prosessi nopeutuu ja palkanmaksuvelvollisuus lyhenee viidestä viikosta kahteen viikkoon.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan koronan vaikutukset arvioidaan yrityksissä tapauskohtaisesti, mutta monissa firmoissa poikkeussääntöä voidaan nyt soveltaa.

– On paljon yrityksiä, joissa tilanne on niin dramaattinen, että kahden viikon ylimääräinen odottelu johtaisi niin kestämättömään tilanteeseen, että poikkeussäännöksen käyttäminen on mahdollista, EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä sanoo.

Mall of Tripla -kauppakeskuksen aula on hiljainen. Hanna Matikainen / Lehtikuva

Joillekin firmoille kahden viikon palkanmaksukin on liikaa, jos tuloja ei ole. Työntekijät voivat paikallisesti suostua nopeampaan lomautukseen, jos arvelevat sen pitävän työpaikan pystyssä. Jos työntekijä päättää unohtaa parin viikon palkat, hän kärsii jouston omassa kukkarossaan.

Äimälän mukaan tällä hetkellä selvitetään, miten työttömyysturva ja työntekijän joustaminen saataisiin sovitettua yhteen.

– Jos yrityksessä sovitaan, että lyhennetään lomautusilmoitusaikaa tai jätetään se kokonaan käyttämättä, sillä ei saisi olla negatiivista vaikutusta työttömyyspäivärahaan.

Äimälän mukaan yrityksistä löytyy yhdessä tekemisen henkeä.

– Yrityksissä käydään keskusteluja ja vastaantuloahaluja on puolin ja toisin. Yritetään yhdessä päästä tästä yli.

Työntekijäpuolella SAK:ssa ei olla täysin vakuuttuneita siitä, voiko yt-lain poikkeuspykälää soveltaa koronan yhteydessä. Poikkeustilanteeksi on aiemmin ajateltu esimerkiksi tietoliikenteen lamaantuminen.

Jos pykälää tulkitaan väärin, työnantajalle voi syntyä myöhemmin korvausvelvollisuus.

Työmarkkinajärjestöt ja hallitus kokoavat yhdessä keinoja, joilla auttaa yrityksiä koronan tuomissa ongelmissa. Esillä on muun muassa lomautuksiin liittyvä sääntely.

Majoitus- ja ravintola-ala soveltaa poikkeusta

Koronan takia lomautuksia on tulossa aluksi varsinkin ravintola- ja majoitusaloille sekä kuljetusalan yrityksiin.

Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että ravintoloiden kysynnästä on pudonnut 70 prosenttia.

– Kysyntä putoaa kuin kivi.

Lappi arvioi, että alalla lomautetaan useita kymmeniä tuhansia ihmisiä koronan takia. Yrityksistä lukumääräisesti suurin osa on alle 20 henkilön työpaikkoja, joissa ei tarvitse käydä yhteistoimintaneuvotteluja. Liikevaihdosta yli puolet tulee suuremmista yrityksistä.

Yt-lain piiriin kuuluvia yrityksiä kehotetaan Lapin mukaan soveltamaan poikkeuspykälää, jossa yt-neuvotteluja ei tarvitse käydä ensin.

Lappi pitää silti jäljelle jäävää kahden viikon lomautusilmoitusaikaa liian raskaan nykytilanteessa. Hän kaipaa lainsäädäntöön muutosta, jotta lomauttaminen olisi nopeampaa.

Palvelualojen ammattiliiton neuvontapäällikkö Juha Ojala kertoo, että ihmisiä on joillakin työpaikoilla kehotettu myös ottamaan palkatonta lomaa tai laittamaan vuosilomia lomautusten alkuun.

Ojala kehottaa työntekijöitä olemaan vastaantuloissaan varovaisia eikä hänen mielestään paikallinen sopiminen sovi välttämättä tilanteeseen.

Yhteys työttömyyskassaan ja pankkiin

Työntekijälle säännöt ovat selvät. Hänen kannattaa olla yhteydessä työttömyyskassaan, heti kun lomautusilmoitus on tullut. Ne, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan ovat yhteydessä Kelaan. Ilmoitus lomautuksesta on edellytys työttömyyskorvauksen saamiselle. Ilmoituksen voi yleensä tehdä kassan nettisivulla.

Lomautusilmoitus annetaan tiedoksi viikkoa ennen yt-neuvotteluja.

Lomautuksen alkuun liittyy viiden päivän omavastuuaika, jolloin kassasta ei vielä makseta korvausta.

Asuntovelkaisen lomautetun kannattaa olla myös nopeasti yhteydessä pankkiinsa. Monet pankit tarjoavat nyt asuntolainoihin lyhennysvapaita. Esimerkiksi Aktia ilmoitti tarjoavansa kahdeksan kuukauden lyhennysvapaan ja Nordea ja Danske Bank kertoivat sunnuntaina kuuden kuukauden lyhennysvapaista.

