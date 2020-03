Mitä haluat tietää koronasta? Yle kokoaa vastaukset tähän juttuun

Miten erotan koronaviruksen tavallisesta flunssasta? Voinko jäädä pois töistä, jos korona pelottaa? Keräämme tähän juttuun lukijoiden kysymyksiä koronaviruksesta ja asiantuntijoiden vastauksia.

1) Mitä koronavirustartunnoista nyt tiedetään?

Kuinka monta koronavirustartuntaa Suomessa on todettu?

Suomessa on maanantai-iltapäivään mennessä todettu 272 varmistettua koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan tartuntojen todellinen lukumäärä voi kuitenkin olla 20-30 kertaa suurempi kuin tähän mennessä on todettu.

Kaikkia epäiltyjä koronavirustartuntoja ei enää testata, vaan Suomessa testataan tällä hetkellä vain vakavasti sairaita, riskiryhmään kuuluvia ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä.

THL:n pääjohtajan haastattelu Ylen Ykkösaamussa maanantaina 16.3.

Miten pystyn välttymään tai ehkäisemään tartunnan saantia?

Hyvä käsihygienia on paras keino ehkäistä sairastumista koronavirukseen, kertoo THL. Käsiä siis kannattaa pestä usein saippualla ja riittävän pitkään. Opettele myös yskimään ja aivastamaan oikein. Aivasta nenäliinaan ja vie se sen jälkeen välittömästi roskiin. Älä yski tai aivasta kämmeniin vaan mieluummin hihaan.

On myös hyvä opetella olemaan koskettelemasta kasvojaan, neuvoo Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo. Julkisissa tiloissa ja kulkuneuvoissa kannattaa pitää hansikkaat kädessä. Vältä myös kättelyä.

Kuusi pikavinkkiä koronavirukselta suojatumiseen (27.2.)

Kuinka monta ihmistä koronavirukseen sairastunut keskimäärin tartuttaa?

Yksi koronavirukseen sairastunut ihminen tartuttaa keskimäärin 2,2 ihmistä. Supertartuttajaksi sanotaan sellaista ihmistä, joka on tartuttanut poikkeuksellisen suuren määrän ihmisiä. Supertartuttajilla on tyypillisesti ylähengitysteissään hyvin paljon virusta, jolloin he myös levittävät sitä helpommin yskiessään, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Lue lisää supertartuttajista täältä. (28.2. 2020)

Miten erotan koronaviruksen influenssasta tai tavallisesta flunssasta?

Koronavirusta ei pysty kotikonstein tunnistamaan vaan varmistetun tuloksen saa vain laboratoriokokeilla. Koronatauti COVID-19 alkaa tyypillisesti kuumeella, kuivalla yskällä ja väsymyksen tunteella. Tautiin voi liittyä myös päänsärkyä, nuhaa, kurkkukipua, lihassärkyä, hengitysvaikeuksia tai joissakin tapauksissa ruuansulatusongelmia.

Flunssa alkaa yleisimmin kurkkukivulla tai nenän kirvelyllä, ja niitä seuraavat tyypillisesti yskä ja nuha. Influenssa puolestaan alkaa tyypillisesti nopeasti nousevalla korkealla kuumeella, johon liittyy yskää, lihaskipua tai päänsärkyä. Nuhaa ei niinkään liity influenssaan.

Lue lisää tautien välisistä eroista 13. maaliskuuta julkaisusta jutusta täältä.

2) Miten virus vaikuttaa kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla?

Muualla Euroopassa esimerkiksi kouluja on suljettu. Miksi kouluja ei suljeta koronavirustilanteen vuoksi Suomessa?

Monissa kaupungeissa on siirrytty etäopetukseen koronavirustilanteen vuoksi. Etäopetukseen on siirrytty niin peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Helsingin kaupunki kertoi perjantaina, että kaupungin kouluja tai päiväkoteja ei suljeta koronaviruksen vuoksi. Pormestari Jan Vapaavuori perusteli päätöstä sillä, että koulut kuuluvat yhteiskunnan keskeisimpiin toimintoihin ja niitä ei lamauteta ilman raskaita perusteita. Hän perusteli näkemystään myös asiantuntijoiden näkemyksillä, joiden mukaan koulujen sulkemisella ei ole merkittävää vaikutusta koronavirustartuntojen vähentämisessä tässä vaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen totesi viime viikolla Ylen aamun haastattelussa, että jo nykyisen tartuntatautilain puitteissa koulujen sulkeminen on mahdollista. Päätöksestä vastaa aluehallintovirasto. Hallitus voi määrätä kunnat sulkemaan koulut ja päiväkodit valmiuslain nojalla. Eduskuntapuolueet olivat viime viikolla yksimielisiä siitä, että valmiuslaki voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön.

Voinko jäädä pois töistä koronavirustilanteen pahenemisen ja pelon vuoksi?

Yhteiskunta pyörii normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta ja työvelvoite on normaalisti olemassa, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lakiasianjohtaja Markus Äimälä. On olemassa erityistilanteita, jolloin velvoitetta ei ole.

– Eli jos työntekijä itse tai lapsi on sairaana tai karanteenissa, lapsen koulu tai päiväkoti on kiinni, niin tällöin voi olla tilanne, jolloin on parempi pysyä kotona, lapsen iästä riippuen, Äimälä sanoo Ylen sunnuntaisessa haastattelussa.

Poissaoloa on hänen mukaansa syytä harkita, jos itse kuuluu riskiryhmään ja on erityisen altis sairastumaan.

Lue tästä lisää vastauksia työssäkäyntiin koronaviruksen jyllätessä.

3) Miten koronavirus vaikuttaa talouteen?

Miten koronavirus näkyy tavallisen ihmisen lompakossa?

Pörssikurssit ovat sahanneet edestakaisin ja osakkeiden arvot ovat sukeltaneet alas voimakkaasti. Ekonomistit arvioivat viime viikolla (10.3.), että tavalliselle ihmiselle koronavirus näkyy esimerkiksi säästöissä. Toisaalta myös rahaa säästyy, kun kulutusmahdollisuuksia on vähemmän.

Monet pankit Suomessa ovat luvanneet laina-asiakkailleen helpotusta lainalyhennyksiin.

Tuleeko lomautuksia ja työttömyyttä koronan takia?

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen mukaan on erittäin vaikeaa arvioida, miten korona vaikuttaa työttömyyteen. Ensiksi pitäisi osata arvioida, miten raskaiksi yleiset taloudelliset vaikutukset muodostuvat ja vasta sitten työllisyysvaikutuksia voidaan arvioida. Hän arvioi, että ensi vaiheessa vaikutukset näkyvät lomautuksina.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kriisin syvemmät vaikutukset talouteen riippuvat paljolti sen kestosta. Mitä pidemmäksi se venyy, sitä pahemmin se johtaa lomautusten lisäksi työttömyyteen, Appelqvist sanoo.

Monissa yrityksissä on kerrottu yt-neuvottelujen aloittamisesta koronavirustilanteen kehittyessä. Työttömyyskassoihin on tullut kysyntäpiikki koronavirustilanteen vuoksi.

Yle seuraa koronan talousvaikutuksia hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Miten valtio puuttuu koronan aiheuttamiin talousongelmiin?

Hallitus kertoi viime viikon torstaina (12.3.) erinäisistä varautumistoimista koronavirukseen liittyen. Tuolloin valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoi, että hallitus varautuu koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla. Kulmunin mukaan se voidaan tarvittaessa antaa nopeallakin aikataululla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) puolestaan totesi viime viikolla (12.3.), että valtio varautuu myös siihen, että osassa yrityksissä tuotanto kärsii. Hänen mukaansa eniten töitä tehdään siihen, että yritysten rahoitus turvataan.

4) Miten korona vaikuttaa ihmisten vapaa-aikaan?

Miten käy varaamani ulkomaanmatkan?

Ulkoministeriö suosittaa välttämään (siirryt toiseen palveluun) ulkomaille matkustamista koronaviruksen vuoksi. Useat matkatoimistot ovat peruneet keväälle tarkoitettuja lomamatkoja. Esimerkiksi Aurinkomatkat on perunut kaikki matkansa, joiden lähtöpäivä on viimeistään 14. toukokuuta.

Minkälaisiin tapahtumiin voin osallistua?

Hallitus suositti viime viikolla (12.3.), että kaikki yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Aluehallintovirasto antoi asiasta määräyksen päivä tämän jälkeen. Määräys on ensivaiheessa voimassa kuukauden ja se koskee sisä- ja ulkotilaisuuksia.

Kielto on vaikuttanut erilaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi Suomen kansallisooppera ja -baletti ovat kiinni kuukauden, Finnkino tekee tilaa katsomoihin rajaten yleisömäärän sataan ihmiseen ja tiedekeskus Heureka sulki ovensa.

Mitä tarkoittaa valmiuslaki, ja mitä sen käyttöönotto tarkoittaisi?

Lain tarkoituksena on suojata Suomen asukkaita ja yhteiskuntaa poikkeusoloissa. Laki voidaan ottaa käyttöön viidessä erilaisessa tilanteessa. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys tai sen uhka tai vaarallinen ja laajasti levinnyt tartuntatauti.

Valmiuislaissa on useita keinoja, joilla voidaan rajoittaa ihmisten elämää. Valmiuslain mukaan koulujen sulkemisesta päättäisi opetusministeriö tai valtioneuvosto. Ulkomaanmatkojen tekeminen voitaisiin kieltää ja myös kotimaan sisällä liikkuminen kaupungista toiseen voitaisiin kieltää.

Lue lisää: Määrätäänkö pian lailla, saako kaupungista toiseen matkustaa? 5 kysymystä koronaviruksesta ja valmiuslaista, jota ei ole käytetty vielä koskaan

