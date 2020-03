Tässä ovat hallituksen tukitoimet koronaviruksen runteleman taloustilanteen pelastamiseksi: Tukea matkailulle ja joustoja verotilityksiin

Hallitus esitteli maanantaina joukon talouspäätöksiä, joilla se aikoo helpottaa yritysten tilannetta.

– Perinteisesti valtiovarinministeriö on tarkka rahasta, mutta elämme nyt poikkeusoloissa. Ei tämä ole yhdenkään yrittäjän tai työntekijän syy, sanoo valtiovarainministeri Katri Kulmuni (Kesk.)

1. Lisätalousarviossa ohjataan 27 miljoonaa euroa kasvaneisiin sosiaali- terveymenoihin muun muassa laitehankintaan ja lääkkeen kehittämiseen.

2. Lisätalousarviossa ohjataan 73 miljoonaa euroa yritysten tukemiseen.

3. Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran rahoitusmahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille nostetaan kahdesta miljardista neljään miljardiin euroon. Lisäksi rahoituspäätösten tekoa sujuvoitetaan.

4. Valtion Eläkerahasto ohjataan lisäämään sijoituksia suomalaisten yritysten yritystodistuksiin.

5. Verotilitysten maksujärjestelyjä joustavoitetaan.

6. Työnantajamaksuihin tehdään määräaikainen maksujärjestelymahdollisuus.

7. Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta järjestetään poikkeustilanteisiin soveltuvaa rahoitusta pahimpiin vaikeuksiin joutuneille aloille kuten luoville aloille ja matkailulle.

8. Yritysten verojen ja maksujen maksuaikoihin joustoja.

9. STM antaa eläkeyhtiöille luvan poiketa vakavaraisuusvaatimuksista taloustilanteenvuoksi.

10. Varaudutaan vahvistamaan kuntataloutta.

11. Käynnistetään keskustelut työmarkkinaosapuolten kanssa työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi koronavirustilanteessa.

Paketti on noin 5 miljardin euron arvoinen.

Pankit lupailevat lyhennysvapaita

Valtion uusien toimien lisäksi pankit ovat kertoneet eri toimista kotitalous- ja yritysasiakkaidensa tilanteen helpottamiseksi. Esimerkiksi Danske Bank, Nordea, OP ja Aktia tarjoavat asiakkailleen lyhennysvapaita.

– Tarkastelemme kunkin asiakkaan tilannetta yksilöllisesti ja arvioimme kuinka voimme auttaa heitä parhaiten. Joidenkin kohdalla tilanteen yli pääsemisessä voi helpottaa asuntolainan lyhennysvapaa, toisilla taas vaikkapa korttiluoton limiitin korotus tai tilapäinen korotus käyttöpääomalimiittiin, toteaa Leena Vainiomäki, Danske Bank Suomen maajohtaja tiedotteessa.

Yrityksille tarjolla vakuuksia ja sijoituksia

Valtion rahoitusyhtiö Finnvera tiedottaa, että heillä on mahdollisuus lisätä rahoitusta koronakurimukseen joutuville pienille ja keskisuurille yrityksille. Laissa rahoitukselle oleva valtuusraja on 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on noin 2 miljardia euroa, Finnvera tiedottaa.

− Tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat, ja myös pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli. Seuraamme kuitenkin tarkasti koronaepidemian vaikutusta yritysten tilanteeseen ja pankkien toimintaan. Autamme yrityksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, kertoo Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Myös Teollisuussijoitus tiedottaa tekevänsä yhteistyötä TEMin ja muiden valtiollisten rahoittajien kanssa. Valtion pääomasijoitusyhtiö kertoo varautuneensa jatkorahoittamaan rahastojaan sekä kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden kanssasijoittajien kanssa.

