Suomalainen golfporukka jumissa Espanjassa – saattavat joutua kadulle, jos hotellit suljetaan

Espanjan Torreviejassa asuva kotkalaissyntyinen Jenni Kuivainen kertoo, että Espanjan hallituksen lauantaina julistama poikkeustila näkyy alueella jo monin tavoin.

Ihmisten liikkumista rajoitetaan koronaviruksen takia Espanjassa 15 päivän ajan. Osa ruokakaupoista ja apteekit saavat olla auki. Liikkuminen sallitaan vain töihin ja ruokaostoksille.

Kuivainen on asunut Espanjan Torreviejassa noin kymmenen vuotta ja hänellä on siellä matkatoimisto, joka keskittyy golf-matkailuun.

– Olemme niin sanotusti kotiarestissa. Kadulla näyttää aika hiljaiselta. Poliisit liikkuvat ja käyvät komentamassa ihmiset takaisin sisälle.

Kuivaisen 7-vuotias tytär hoitaa koulutyöt nyt kotoa käsin.

– Läksyt tulevat perässä tänään sähköpostilla, että pääsemme niiden kimppuun ja koitamme pitää normaali rytmi koulunkäynnissä.

Kuivainen kertoo, että ulkonaliikkumiskiellosta huolimatta yksi perheestä saa lähteä kauppaan ja koiran kanssa saa käydä lenkillä.

Jenni Kuivainen pari viikkoa sitten kuvattuna Espanjan Torreviejassa.

Jäävätkö ihmiset kadulle?

Ulkoministeriön (siirryt toiseen palveluun) mukaan koronavirus-tilanteen johdosta voi joutua viettämään ulkomailla kohteessa pidemmän aikaa. Useat maat sulkevat rajojaan ja asettavat rajoituksia liikkumiseen maan sisällä.

Matkanjärjestäjät ja lentoyhtiöt pyrkivät kuljettamaan suomalaiset takaisin kotimaahan. Ulkoministeriön avulla kotiuttaminen voi tulla kyseeseen vain poikkeustapauksissa.

Kuivainen pyörittää Torreviejassa golf-matkoihin erikoistunutta Projenni travels -matkatoimistoa miehensä Jarkko Jolkkosen kanssa. Kuivainen kertoo olleensa joka päivässä tiiviisti yhteydessä asiakkaisiin. Selvitystyöt kestävät noin kaksi viikkoa.

Kuivainen sanoo, että he ovat kotiuttaneet 74 asiakasta keskiviikkoon mennessä. Noin kolmellekymmenelle järjestetään vielä kotiutuksia.

– Olemme järjestelleet lentoja uudelleen. Takaamme, että viikon sisällä kaikki pääsevät Suomeen, ellei rajoja suljeta.

Asiakkaita huolestuttaa Kuivaisen mukaan myös hotellien ilmoitus siitä, että he saattavat sulkea hotellit 72 tunnin sisällä. Se tarkoittaa sitä, että asiakkaat joutuvat kirjautumaan ulos.

– On kiire saada asiakkaat kotiin siihen mennessä. Tuntuu absurdilta, että ihmiset jäisivät kadulle. Toivottavasti Suomen valtio ryhtyy pikaisiin toimiin ja ryhtyvät hakemaan asiakkaat täältä.

Kuivainen joutuu nyt myös siirtämään asiakkaiden matkoja syksyyn.

– Yritämme jokainen pysyä järjissämme. On aika kaaosmaista, kun on jouduttu matkoja peruuttamaan ja siirtämään. Aika hyvin on kuitenkin saatu siirrettyä syksyyn kaikki matkat.

Kuivasen mukaan asiakkaat ovat olleet ymmärtäväisiä.

– Kaikki ymmärtävät tilanteen, joten yritämme välttää paniikkia.