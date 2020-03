50 terveyskeskussairaalan työntekijää koronakaranteeniin Jyväskylässä

Keski-Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 17 koronavirustartuntaa.

Keski-Suomessa koronaan sairastuneiden joukossa on myös Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä. Suurin osa tartunnalle altistuneista on kaupungin tiedossa, ja heidät on määrätty karanteeniin.

Jyväskylän kaupunginsairaalassa eli terveyskeskussairaalassa karanteeniin on asetettu lähes 50 työntekijää.

Asiakkaissa, potilaissa ja tartunnan saaneiden lähipiirissä on lisäksi kymmeniä altistuneita. Osalla altistuneista on oireita, mutta oireiden aiheuttajasta ei ole varmuutta.

Jyväskylän terveysasemilla on myös asioinut koronaviruksen saaneita, jotka eivät ole tienneet tartunnastaan. Henkilöstöä on asetettu karanteeniin myös yksittäisillä terveysasemilla.

– Karanteeniin asetettujen määrä kuvaa sitä, miksi pyrimme suojaamaan työntekijöitämme ja asiakkaitamme tartunnoilta. Yksittäinen tartunta tarkoittaa nopeasti ison henkilöstö- ja potilasmäärän altistumista ja määräämistä karanteeniin. Meille se tarkoittaa samalla isoa henkilöstövajausta, sanoo Jyväskylän kaupungin vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

– On tärkeää, että vastaanotoille tullaan puhelimessa varattavan ajan perusteella. Näin voidaan antaa selkeät ohjeet saapumiselle ja suojata työntekijämme sekä muut terveysaseman asukkaat mahdollisilta virustartunnoilta, sanoo Jyväskylän avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella uusia koronavirustartuntoja on todettu kolme. Kaikki kolme tartuntaa on saatu ulkomailla.

Potilaat ovat hyväkuntoisia ja kotona eristyksessä.

Sairaahoitopiirin mukaan sairastuneiden kautta taudille altistuneet henkilöt ovat tiedossa ja heidät on määrätty karanteeniin.

Tähän mennessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu 17 koronavirustartuntaa.