Espanjassa muhii kuninkaallinen kriisi – kuningas luopui perinnöstään, isän epäillään saaneen miljoonia saudeilta

Espanjan kuningas Felipe VI ilmoittaa luopuvansa skandaaleissa ryvettyneen isänsä perinnöstä.

Samalla kuninkaallinen palatsi ilmoitti myös tiedotteessa lakkauttavansa Espanjan entisen kuninkaan Juan Carlos I:en vuosittaisen määrärahan, joka on arvolta 194 000 euroa.

Taustalla on taloussotku, jossa Espanjaa 39 vuotta hallinneen Juan Carlosin väitetään vastaanottaneen Saudi-Arabialta kymmeniä miljoonia euroja.

Panamalaisen säätiöön nimissä sveitsiläiselle pankkitilille on talletettu arviolta arviolta 90 miljoonaa euroa saudeilta peräisin olevaa rahaa, väittää sveitsiläinen Tribune de Geneve -päivälehti. Tästä summasta reilusti yli puolet, 65 miljoonaa euroa, on lehden mukaan luovutettu Juan Carlosin entiselle rakastajalle Corinna zu Sayn-Wittgensteinille.

Kyse voi olla myös lahjonnasta, sillä entinen kuningas Juan Carlos avusti vallassa ollessaan lukuisissa Saudi-Arabiaan liittyneissä bisnesneuvotteluissa, kirjoittaa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Espanjan kuningas Felipe VI (oikealla) ja hänen isänsä, entinen kuningas Juan Carlos I Madridissa Espanjassa 15. toukokuuta 2019. Paco Campos / EPA

Nykyinen kuningas nimetty rahaston edunsaajaksi

Brittilehti Daily Telegraphin mukaan 52-vuotias kuningas Felipe on kyseisen rahaston edunsaaja ja että rahasto on luotu silloin, kun Juan Carlos toimi Espanjan kuninkaana.

Kuningas Felipe on yrittänyt kiivaasti katkoa taloudellisia kytköksiä isäänsä, jonka elämätyyliä on syytetty ylenpalttiseksi.

Espanjan kuninkaallinen palatsi ilmoitti sunnuntaina, että kuningas on tehnyt selväksi, että hän ei ota vastaan rahaa rahastolta. Tämän lisäksi palatsi sanoi, että kuningas ei tiennyt olevansa edunsaajana myös toisessa rahastossa, joka on mediatietojen mukaan rahoittanut miljoonilla euroilla hänen isänsä yksityiskonelentoja.

On epäselvää, voidaanko Juan Carlosia asettaa oikeuteen Espanjassa, sillä hänellä on perustuslailla säädetty syytesuoja, kertovat muun muassa The New York Times (siirryt toiseen palveluun) ja Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun). Uutistoimisto AFP:n mukaan Juan Carlos menetti sen luovuttuaan kruunustaan.

Tämä ei estä mahdollista oikeudenkäyntiä ulkomailla. Sveitsiläiset viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Juan Carlosin kytköksistä kahteen rahastoon, jotka molemmat on perustettu sveitsiläisen pankkitilin kautta.

Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia sekä prinsessat Leonor ja Sofia vierailivat sairaalassa, jossa hoidettiin entistä kuningasta Juan Carlosia, 27. elokuuta 2019. AOP

Espanjan diktatuurista demokratiaan kammennut monarkki kompastui taloussotkuihin

Juan Carlos oli keskeisessä asemassa, kun Espanja siirtyi Francisco Francon diktatuurista demokratiaan 70-luvun puolivälissä.

Ajan kuluessa kuningas etäännytti itsensä päiväpolitiikasta ja siirtyi maansa keulakuvaksi.

Häntä on pidetty vakauttavana voimana itsenäisyysmielisillä alueilla, kuten Kataloniassa ja Baskimaalla. Hän myös auttoi vallankaappausyrityksen ratkaisemisessa vuonna 1981, kirjoittaa BBC (siirryt toiseen palveluun).

Juan Carlosista tuli kuningas vain muutama päivä Espanjan diktaattorin Francisco Francon kuoleman jälkeen. Francon aikana monarkia lakkautettiin, mutta hän valitsi Juan Carlosin seuraajakseen. AOP

Kuningas Juan Carlosin suosio romahti useiden skandaalien ja jatkuvien terveysongelmien vuoksi.

Juan Carlosin tytär prinsessa Cristina ja hänen miehensä on yhdistetty korruptioskandaaliin. Entinen Palman herttua, Iñaki Urdangarin, suorittaa parhaillaan noin kuuden vuoden vankilatuomiota veronkierrosta, petoksesta ja useista muista rikoksista. Prinsessa vältti vankilan, mutta hän joutuu kuitenkin maksamaan 265 000 euroa korvauksia.

Vuonna 2012 Juan Carlosin suosio joutui erityisen suurelle koetukselle ylellisen norsunmetsästysmatkan takia. Kuningasta arvosteltiin osallistumisesta huippukalliiseen safariin samalla, kun Espanja upposi yhä syvemmälle talouskurimukseen.

Kuningas Felipe VI astui valtaan vuonna 2014.

Espanjan entinen kuningas Juan Carlos syleili poikaansa, kruununprinssi Felipeä hetki sen jälkeen kun hän oli allekirjoittanut lain, jossa hän luopuu kruunustaan 18. kesäkuuta 2014. Seuraavana päivänä Felipe nimitettiin virallisesti kuninkaaksi. Carlos Hidalgo / EPA

