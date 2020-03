Pohjoiseen mökille koronavirusta pakoon? – Utsjoen kunnanlääkäri kehottaa jäämään kotiin: "Olemme pulassa, jos kunnan ihmismäärä tuplaantuu"

Lauantaina utsjokinen matkailuyrittäjä julkaisi sosiaalisessa mediassa kirjoituksen, jossa tarjosi eristäytymismahdollisuutta koronavirukselta Lapin luonnon rauhaan. Jotkut hätkähtivät tätä mainosta: pikkupaikkakunnan terveydenhuollon kapasiteetti on laskettu asukasmäärän mukaan.

Mahdollisuuksia isomman ihmismäärän terveydenhuollon kattamiseen ei liioin ole aikana, jona maailmanlaajuinen koronavirusepidemia voisi täyttää pienen terveyskeskuksen hetkessä. Miksi yrittäjä siis tieten tahtoen haalisi lisää väkeä pieneen kylään tällaisena aikana?

Yrittäjä Juha Reinola toppuuttelee ja huomauttaa, että kirjoitti julkaisun päivänä, jona tilanne oli vielä erilainen kuin seuraavana. Nyt hän ei samanlaista tekstiä enää kirjoittaisi tilanteen muututtua vauhdilla ja eläessä jatkuvasti.

– Haluan painottaa, etten tekisi tässä tilanteessa tuollaista julkaisua. Meidän matkailuyrittäjien täytyy olla vastuuntuntoisia tällaisissa tilanteissa, Reinola sanoo.

Utsjokinen matkailuyrittäjä Juha Reinola julkaisi viikonloppuna sosiaalisessa mediassa postauksen, jossa tarjosi eristäytymismahdollisuutta Lapin luonnon rauhassa. Outi Paadar /Yle

Reinola kertoo, että mainoksen voi nähdä muutenkin kuin turisteille suunnattuna. Hän sanoo, että esimerkiksi ikäihmiset, jotka asuvat vaikkapa samassa rakennuksessa lapsiperheen kanssa voisivat tarpeen vaatiessa eristäytyä mökkiin sen vuokraten. Ihmiskontaktiakaan ei tarvitsisi ottaa, sillä oven taakse hoituisivat ruokakuljetukset.

– Jos Utsjoelta joku vanhus mökkiä kysyisi, niin varmasti katsoisin hyvin suopein silmin ja edullisesti hoitaisin majoituksen, Reinola toteaa.

– Tarkoituksena oli antaa mahdollisuus olla omissa oloissaan.

Reinolan tavoin muutkin yrittäjät ja muuallakin kuin Utsjoella ovat mainostaneet mökkeilymahdollisuutta esimerkiksi etätyöhön joutuneille. Lisäksi Lapin alueella on paljon yksityishenkilöiden omistamia loma-asuntoja.

Utsjoen kunnanlääkäri kehottaa välttämään matkustamista kuntaan ja sieltä pois

Utsjoen kunnanlääkäri huolestui niin sanotun eristäytymisturismin mahdollisuudesta. Suomen pohjoisimmassa kunnassa on noin 1 200 asukasta ja sen terveydenhuollon kapasiteetti on laskettu tämän asukasmäärän mukaan.

– Terveyspalvelut on laskettu asukkaiden määrän mukaan. Kapasiteettia on mahdollisuus kasvattaa, mutta on odotettavissa, että tarve lisääntyy joka paikassa. Jos ihmisiä tulisi mahdollisesti tuplamäärä Utsjoelle, niin kärsisimme tilanteesta, kunnanlääkäri Heidi Eriksen sanoo.

Eriksen kertoo, että terveydenhuollon saralla he aikovat kiinnittää huomiota, mikäli matkailuyritykset markkinoivat kuntaa pakopaikkana virusepidemialta.

– Aiomme kyllä kiinnittää tähän huomiota, sillä en näe tässä tilanteessa sitä hirveän viisaana toimena. Matkustaminen tuntuu olevan sellainen yksi suuri asia, joka on tuonut koronavirusta eri paikkoihin, hän toteaa.

Utsjoen kunnanlääkäri Heidi Eriksen on huolissaan niin sanotusta eristäytymisturismista. Vesa Toppari / Yle

Kunnanlääkäri Eriksen toivoo, että matkustamista Utsjoelle tai sieltä poispäin vältettäisiin. Vierailuja on nyt syytä välttää, siispä sukulaisille kannattaa ennemmin soitella.

– Matkustamisen myötä tauti voi levitä minne vain. On valmistauduttava hyvin, jotta voimme hoitaa mahdollisia koronainfektion saaneita. Hyvä puoli meillä täällä pohjoisessa on, että ihmiset asuvat melko kaukana toisistaan. En kuitenkaan luottaisi pelkästään sen suojelevan meitä, kyllä meidänkin täytyy suojautua kuten suuremmissa paikoissa, kehottaa Eriksen.

Norjassa turvaudutaan tarvittaessa kansalliskaartin apuun

Norjassa ollaan herätty samankaltaiseen ongelmaan. Viime viikon aikana esimerkiksi tunturialueille mökeille saapuneet ulkopaikkakuntalaiset ovat haasteena kuntien terveydenhuollolle. Viranomaiset ovat todenneet, että paikkakunnan omissakin asukkaissa riittää huolehdittavaa. Kunnilla ei ole kapasiteettia hoitaa mökkeilijöitä, mikäli he sairastuvat.

Norjan pääministeri Erna Solberg on kehottanut mökkeilijöitä palaamaan koteihinsa. Solberg on todennut, että mikäli tätä kehotusta ei noudateta, hakee kansalliskaarti väkeä tarvittaessa mökeiltä pois.

Norjan pääministeri Erna Solberg on antanut mökkiläisille ukaasin palata koteihinsa. Gunhild Hjermundrud / NRK

Tuoreimmat valtakunnalliset tiedot koronaviruksesta voit lukea tästä jutusta. Tietoa koronavirustilanteesta ja -varautumisesta saat myös THL:n sivuilta (siirryt toiseen palveluun) ja kuntasi internetsivuilta.