Venäjä herää verkkaasti koronaan – Junayhteyksiä Itä-Eurooppaan rajoitetaan, Moskovaan perustetaan sairaala

Pääkaupungissa on hamstrattu WC-paperia neuvostoaikojen malliin.

Toimet koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi ovat alkaneet myös Venäjällä. Niiden mittakaava on kuitenkin Euroopassa tehtyjä päätöksiä paljon vaatimattomampi.

Epidemian ohella on Venäjälläkin huolena talous, jota erityisesti öljyn hinnan heittelehtiminen koettelee.

Pääministeri Mihail Mišustin ilmoitti maanantaina 300 miljardin ruplan – eli noin neljän miljardin euron – kriisirahaston perustamisesta sekä verohelpotuksista lentoyhtiöille. Tammikuussa virkaan nimitetty Mišustin tunnetaan juuri veroasioihin erikoistuneena talousmiehenä.

Venäjän 1990-luvun johtajalle Boris Jeltsinille omistettu museo Jekaterinburgissa on suljettu koronauhan vuoksi. Donat Sorokin / AOP

Venäjä asetti alun perin tavoitteeksi kahden prosentin talouskasvun. Viime viikolla ensimmäinen varapääministeri Andrei Belusov ilmoitti, ettei tähän päästä.

On jopa ennakoitu, että Venäjän talous ajautuu taantumaan. Ruplan arvo länsivaluuttoihin nähden on pudonnut neljään vuoteen alhaisimmalle tasolle.

Öljyn hinnan romahduksen ja koronakriisin pelottama valtiovalta on nyt luvannut tukea pankkisektorille, lentoyhtiöille ja matkanjärjestäjille.

Moskovan pormestari koronaoperaation johtoon

Presidentti Vladimir Putin nimitti sunnuntaina Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin johtamaan työryhmää, jonka on määrä ilmoittaa koronavirusta koskevista toimista.

Koko maassa ilmoitetaan olevan vain 63 koronavirukseen sairastunutta. Luvun alhaisuuteen suhtaudutaan epäillen. Tätä on pidetty merkkinä Venäjän halusta korostaa vakauttaan. (siirryt toiseen palveluun) Ainakin taustalla lienee se, ettei sairauden esiintymistä ole vielä kunnolla testattu.

Koronaan sairastuneista 42 on Moskovassa. Pietarissa tapauksia ilmoitetaan olevan seitsemän, ja muualla vain yksittäisiä.

Moskovan metron tungoksessa koronavirus tarttuu helposti. Dimitar Dilkoff / AFP

Verkkainen ja vähättelevä suhtautuminen on kuitenkin muuttumassa. Koronauhka aletaan myös Venäjällä ottaa vakavasti.

WC-paperia hamstrataan kuin neuvostoaikoina

Yksi sairaala on tähän mennessä muutettu hoitamaan vain koronatapauksia, ja Moskovan lähistölle rakennetaan uusi sairaala samaa tarkoitusta varten.

Yliopistojen suositellaan siirtyvän etäopiskeluun, ja ainakin Moskovassa on kouluopetukseen osallistuminen tästä maanantaista alkaen vapaaehtoista.

Pietarin lääketieteellisen akatemian opiskelijat joutuivat karanteeniin asuntolaansa, kun italialaisella opiskelijalla oli todettu koronavirus. Anatoly Maltse / EPA

Pääkaupungissa on myös alkanut hamstraaminen. Suomalaisten tavoin ovat myös moskovalaiset tyhjentäneet kauppojen hyllyjä WC-paperista ja säilykkeistä.

Vanhemmalle polvelle tämä tuo mieleen neuvostoajat, jolloin kaupat ammottivat tyhjyyttään ja etenkin WC-paperipula oli todellisuutta – sekä lukemattomien vitsien aihe, niin lännessä kuin Neuvostoliitossakin.

Ongelma-alueiden sulkemista suunnitellaan

Izvestija-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) asiantuntijat painottavat testauksen merkitystä. He varoittavat, että maassa olisi myös valmistauduttava sulkemaan karanteeniin "kaikkein ongelmallisimmat alueet".

On epäselvää, mitä tällä tarkoitetaan. Toistaiseksi vain Moskovan luvut nousevat kaksinumeroisiksi. Tämäkin viittaa siihen, että asiantuntijat arvioivat Venäjän todellisen korona-tilanteen vakavammaksi, kuin mitä on julkisuuteen kerrottu.

Kiinasta koronan vuoksi evakuoituja venäläisiä tarkastetaan Tjumenin lentokentällä helmikuun alussa. AOP

Liikennerajoituksista kerrotaan kuitenkin avoimesti. Uutissivusto Vesti muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että Venäjä oli ensimmäinen maa joka sulki Kiinan-vastaisen rajansa. Sen mukaan junaliikenne on lakannut tai supistumassa Latviaan, Ukrainaan ja Moldovaan, ja seuraavaksi on listalla Valkovenäjä. Myös lentoja on peruttu.

Näitä toimia perustellaan sillä, että kotimaihinsa pääsiäiseksi matkustavien vierastyöläisten ei haluta palaavan Venäjälle, mahdollinen koronatartunta mukanaan. Näin myös Venäjällä koronaviruksen herättämä epäluulo kohdistuu helposti ulkomaalaisiin.

Helsingin ja Pietarin välisen Allegro-junan vuorot ajetaan normaalisti. Matkustajille tehdään kuitenkin satunnaisesti kuumemittauksia mahdollisen koronatartunnan havaitsemiseksi.

