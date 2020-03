Tässä oululaisyrityksessä jatkuva matkustaminen oli arkipäivää ennen koronaa – eikä koronan uskota aloittavan pysyvää etätöiden aikakautta

Koronavirus on pistänyt oululaisen elektroniikkayhtiö Tactotekin arjen uusiksi. Suuret tapahtumat ja tapaamiset on pyyhitty pois kalentereista, ja viime viikolla yhtiön työntekijöille julistettiin matkustuskielto. Oulun pääkonttorilla ei myöskään tällä hetkellä oteta vastaan vieraita ulkomailta.

Normaalisti yhtiössä matkustetaan paljon ympäri maailmaa, mutta nyt etäyhteydet ja verkkopalaverit ovat entistä suuremmassa roolissa.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet, että nyt pakon edessä käyttöön otetuista etätyökäytännöistä voi jatkossa tulla pysyviä. Tactotekin tuotejohtaja Sini Rytky kuitenkin arvioi, että etäyhteys ei voi korvata henkilökohtaisia tapaamisia.

– Kasvokkain saatavaa vuorovaikutusta ei korvaa mikään etäyhteys. Se on meille hankala asia tällä hetkellä.

Yhtiöstä arvioidaan, että noin 80 prosenttia työntekijöistä voi tarvittaessa tehdä etätöitä, mutta esimerkiksi tuotantotilojen työtä ei voida siirtää kotikonttoreihin. Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että henkilöstö ei sairastuisi.

Tapaamisten lisäksi videokonferensseista puuttuvat lisäksi epäviralliset kohtaamiset, joissa usein saadaan parhaat ideat, Rytky sanoo.

Tactotek kehittää rakenteellista elektroniikkaa. Se tarkoittaa sitä, että elektroniikka tulee muovivalun sisään. Sitä käytetään hyväksi esimerkiksi autojen kojelaudoissa.

Tactotekin tuotepäällikkö Sini Rytky kertoo, että yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti. Jos esimerkiksi päiväkoteja tai kouluja suljettaisiin, yritys pyrkisi järjestämään lastenhoitoapua työntekijöilleen, Rytky sanoi maanantaina ennen tietoa hallituksen uusista linjauksista. Marko Väänänen / Yle

Sauna toimii tarvittaessa palaverihuoneena

Etätyön sovittaminen kotiarkeen ei aina käy myöskään ongelmitta. Esimerkiksi rauhallisen kokoustilan löytäminen voi vaatia mielikuvitusta.

Sini Rytky kertoo esimerkin omasta elämästään. Perheenäiti vetäytyy kotona etäpalavereihin usein saunaan. Kiuasta hän ei kuitenkaan napauta päälle.

Sauna on vain yleensä Rytkyn kodin rauhallisin tila varsinkin ilta-aikaan. Aikaeron vuoksi kokoukset Yhdysvaltoihin ovat yleensä Suomen aikaan silloin.

Show must go on

Kuinka pitkään koronaviruksen aiheuttama poikkeustila jatkuu, sitä ei tiedä kukaan. Sini Rytky arvioi, että yhtiössä suorat vaikutukset kestävät ainakin 3–6 kuukautta, välilliset ainakin vuoden loppuun. Tärkeintä on yrittää pitää nyt rattaat liikkeessä.

– Pyritään sellaiseen show must go on -meininkiin, takaamaan toimintakykymme jatkossakin ja pitämään henkilöstö ja heidän läheisensä turvassa.

Kertyneet kokemukset kannattaa kuitenkin kerätä talteen huolella. Jatkossa yrityksissä ollaan paremmin valmistautuneita poikkeustilanteisiin.

– Kun ollaan kerran tämä nyt eletty, niin meillä on työkalut ja menetelmät vastata tämäntyyppisiin tilanteisiin paremmin tulevaisuudessa, Rytky sanoo.

Voit keskustella aiheesta 17.3. kello 23:een saakka!

Lue myös: Näillä vinkeillä onnistut etätöissä, vaikka kotona hääräisi koko perhe – "Jokaisen työ ja opiskelu on yhtä tärkeää"