Helsinkiläiskoululaisen äiti, Johanna Listola, odottaa koululta selkeää vastausta: Teenkö oikein vai väärin, kun opetan lastani kotona?

Viisihenkisen perheen esikoisen koulussa on todettu koronavirusta ja siksi koko perhe on kotona toista viikkoa. Lähipiirissä on riskiryhmään kuuluva isovanhempi.