Tampere ottaa käyttöön koronaviruksen takia poikkeusaikojen johtosäännön ensimmäistä kertaa kaupungin historiassa

Tampereen kaupunginhallitus päätti juuri ottaa häiriötilanteiden johtosäännön käyttöön. Päätös keskittää ja nopeuttaa päätöksentekoa poikkeusoloissa.

Asiasta kertoi Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio, joka on myös vihreiden varapuheenjohtaja.

Tampereen kaupunki kertoi asiasta myös tiedotteella.

Pormestari Lauri Lyly (sd.) tai hänen määräämänsä henkilö tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen erityistoimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden johtoryhmässä esittelystä.

Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poikkeusoloissa pormestari käyttää voi päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, jos asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Pormestarin sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii konsernijohtaja.

– Tämänkaltaisessa tartuntatautitilanteessa on turvattava nopea päätöksentekokyky. Tilanteet muuttuvat päivittäin, ja jos toimielinten kokousten välillä tarvitaan päätöksiä, ei niitä voida odottaa. Kaikki tehdyt päätökset menevät kuitenkin vielä asianomaisten päätöselinten tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi. Kaupungin johto on kokoontunut säännöllisesti arvioimaan tilannetta ja on tehnyt koko ajan tarvittavia päätöksiä. Tätä linjaa noudatamme myös jatkossa, pormestari Lauri Lyly sanoo.

Johtosääntö tulee käyttöön ensimmäistä kertaa kaupungin historiassa.