Frendit, Skam ja Silta – kasasimme listan suoratoistopalvelujen klassikkosarjoista kotiinsa käpertyneille

Frendit-sarjaa tehtiin 1994–2004. New Yorkiin sijoittuneen sarjan pääosissa olivat Jennifer Aniston (vas), David Schwimmer, Corteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow ja Matthew Perry. WENNWenn Ltd

Koronatilanteen takia monet ovat tällä hetkellä kotona ja ikävien uutisten vastapainoksi kaipaa muuta ajateltavaa. Nyt voi olla hyvä hetki ahmia sarjoja, jotka ovat jääneet katsomatta tai ruokkia nostalgianälkää vanhoilla suosikeilla.

Mikäli vanhat sarjat on tullut jo katsottua, listasimme vuoden alussa tämän kevään uutuussarjat:

Pohjoismaisia jännäreitä, isoa scifiä ja hurttia huumoria – katso kattava lista alkuvuoden odotetuista sarjoista

Yle Areena

Yle Areenaan on koottu sarjoja Katso koko kausi -nimikkeen alle. Listalta löytyy kotimaisia menestyssarjoja kuten Sorjonen, M/S Romantic ja Paratiisi.

Mukana on myös katsojien toivomia sarjoja kuten Raid, Paavo ja Raili sekä Ihmisten puolue.

Ihmiset ovat toivoneet Yleltä lisää katsottavaa ja sen takia esimerkiksi Metsolat-sarjan kaikki kaudet tulevat katsottavaksi torstaina 19.3. aiemmin suunnitellun kesäkuun sijaan.

Ylen tuottamaa Metsolat-sarjaa tehtiin 41 jaksoa vuosina 1993–1995. Antero Tenhunen, Yle

Ulkomaisista suosikkisarjoista Areenasta löytyy esimerkiksi norjalaisen nuortensarja Skamin kaikki neljä kautta.

Skam-sarjassa seurattiin norjalaisnuorten elämää. Vuosina 2015–2017 tehdyn sarjan pääosissa nähtiin Ina Svenningdal (vas), Ulrikke Falch, Lisa Teige, Josefina Frida Petterssen ja Iman Meskini. NRK

mtv-palvelu

MTV:n mtv-palvelusta (siirryt toiseen palveluun) löytyy tällä hetkellä kotimaisista sarjoista esimerkiksi kulttisarja Vintiöt. Palvelun ulkomaisia suosikkeja ovat muun muassa Moderni perhe ja Todella upeeta. Palvelu vaatii kirjautumisen.

Ruutu

Nelosen Ruutu (siirryt toiseen palveluun) tarjoaa puolestaan brittiläistä jännitystä, sillä sieltä voi katsoa Helen Mirrenin tähdittämän Epäilyksen polttopisteen kaudet 6 ja 7 tai ikisuosikki Hercule Poirotin kaudet 10-13. Molemmat sarjat ovat Ruutu+-palvelussa, joka on maksullinen. Palveluun voi tutustua ilmaiseksi kahden viikon ajan.

David Suchet esitti Hercule Poirotia suositussa tv-sarjassa vuosina 1989–2013. Granada Media International

Netflix

Suoratoistopalvelu Netflixin tarjonnassa on paljon sarjoja nostalgiaa kaipaavalle. Nyt vielä ehtii nauttia Frendit-sarjasta, sillä se poistuu Netflixistä. Sarjan oikeudet on ostanut WarnerMedia HBO Max -palvelulleen. Frendit-sarjan tähdet ovat vihjailleet tekevänsä piakkoin yhden jakson mittaisen paluun.

Muita klassikkosarjoja Netflixissä ovat muun muassa Gilmoren tytöt, 70’s show ja Glee. Uudempia ahmittavia ovat esimerkiksi Orange is the new black, Stranger things, The Crown ja Narcos.

Gilmoren tytöt -sarjan pääosia esittivät Kelly Bishop (vas), Lauren Graham ja Alexis Bledel. Lorelain ja Roryn tarinaa seurattiin seitsemän kauden verran vuosina 2000–2007. Robert Voets/Netflix

C More

C More (siirryt toiseen palveluun) -palvelussa vanhoja suosikkisarjoja ovat muun muassa ruotsalainen Solsidan - onnea onkimassa sekä ruotsalais-tanskalainen Silta. Kotimaisessa tarjonnassa on Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas -elokuva viisiosaisena sarjana.

Silta-sarjaa tehtiin neljä kautta vuosina 2011–2017. Ruotsalais-tanskalaisessa sarjassa rikoksia selvittivät Martin Rohde (Kim Bodnia) ja Saga Norén (Sofia Helin).

HBO Nordic

HBO Nordic (siirryt toiseen palveluun) tarjoilee puolestaan supersuositun Game of Thronesin kaikki kahdeksan kautta. Palvelusta löytyvät myös Sinkkuelämää-sarjaan tehdyt kuusi kautta kuten myös sarjat True blood ja Girls. HBO Nordic -palvelua voi kokeilla kaksi viikkoa ilmaiseksi.

Supersuosittua Game of Thrones -sarjaa tehtiin vuosina 2011–2019. Kuvassa keskellä yksi päähenkilöistä Daenerys Targaryen, jota esitti brittiläinen Emilia Clarke. HBO / Yle

Viaplay

Maksullisesta Viaplay (siirryt toiseen palveluun)-palvelusta voi ahmia klassikkosarjoja kuten Lost, Seinfeld, Frasier ja Salaiset kansiot. Viaplay-palvelua voi kokeilla maksutta kaksi viikkoa.

Radiopsykologi Frasier Cranen (Kelsey Grammer) tarinaa seurattiin vuosina 1993–2004. Komediasarjassa oli mukana myös veli Niles Crane (David Hyde Pierce). Yle kuvapalvelu

