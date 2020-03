Kaksi esimerkkiä, miten korona kurittaa viihdealaa – ääni- ja valotekniikan yrittäjä: “Nyt ei littipeukku tai tsemppitoivotus auta”

Yleensä porilaisen Ruosila Oy:n hallilla lastataan tai puretaan keikkakiertueiden tai tapahtumien tekniikkaa. Nyt ääni- ja valotekniikasta vastaavan yrityksen tiloissa kaikki on seis.

Koronavirus on tyhjentänyt kertarysäyksellä Ruosilan kalenterin kesäkuuhun asti täysin. Peruutuksia tipahtelee myös kesän ajalle.

Liiketoiminnan johtaja Ville Kulju kertoo, että tavallisesti yrityksessä on 16 kuukausipalkkaista, sesonkiaikaan töissä on jopa 51 henkilöä. Nyt henkilökunta on lomautettu.

– Tilanne on todella kohtalokas, jos kesänkin keikat vielä peruuntuvat.

"Kvartaalin tulot lähti, kvartaalin kulut jäi"

Ensimmäisenä toimenpiteenä kaikki kuljetuskalusto pistettiin Ruosilassa seisontavakuutukseen, koska sille ei nyt ole käyttöä.

Myös kaluston myyntiä on mietitty, mutta tällä hetkellä monet esitystekniikka-alan yritykset ovat samassa tilanteessa. Mistä edes löytyisi ostajia?

– Joillekin laskuille olemme pyytäneet siirtoa eteenpäin. Yksi yritys jopa lähetti oma-aloitteisesti hyvityslaskun kommentilla: "Jätkät, teillä on varmaan rankka tilanne. Katsellaan syksyllä uudestaan."

Ville Kulju kertoo, että Ruosilan toiminta on rakennettu tälle vuodelle noin kahden miljoonan liikevaihdon varaan. Nyt siitä jäänee neljännes pois.

– Kvartaalin tulot meiltä lähti, kvartaalin kulut jäi. Jos tilanne jatkuu kesäkuun yli ja kesätapahtumat peruuntuvat, 16 työntekijää jää työttömäksi ja yritys menee konkurssiin.

Yleensä tämä ääni- ja valotekniikka kiertää tapahtumissa ympäri Suomen. Nyt kaikki on seis, sanoo Ruosilan liiketoiminnan johtaja Ville Kulju.

Mentalistikaan ei kyennyt ennustamaan

Yhdessä yössä hävisivät myös yrittäjänä toimivan mentalisti Pete Poskiparran koko kevään keikat.

– Kukaan ei uskalla kysellä kesäksikään mitään, kun ei tiedä, voiko tilaisuuksia järjestää. Pahimmillaan voi tulla puolen vuoden keikkatauko.

Poskiparta on jo ehtinyt kuulla riittävästi vitsejä siitä, miten mentalisti ei kyennyt ennustamaan tilannetta. Sosiaalitoimen luukulle ei esiintyvän taiteilijan askel vielä johda, vaikka perhe onkin viisihenkinen. Vaimolla on työnsä, ja menestynyt mentalisti tekee myös mainosspiikkauksia ja kuulutuskeikkoja.

Sympatiseerauskin auttaa

Poskiparta ei todellakaan ole viihdetaiteilijoiden joukossa ainut kärsijä – paremminkin hyvä esimerkki ahdingosta. Yhteinen kokemus voi parhaimmillaan lisätä myös esiintyjien keskinäistä solidaarisuutta.

– Tällä hetkellä kaikki ovat olleet toistensa olkapäänä. Tämähän ei koske pelkästään meitä esiintyjiä, vaan myös tuotantoyhtiöt, tapahtumatuotannot, messut ja ravintola-ala ovat ihan liemessä.

Pete Poskiparta on jo ehtinyt kuulla riittävästi vitsejä siitä, miten mentalistikaan ei kyennyt ennustamaan tilannetta.

Jotkut teatterit ovat vedonneet myös yleisön empatiaan: on pyydetty, että peruuntuneista näytelmistä ei vaadittaisi lippurahoja takaisin.

– Minäkin joudun maksamaan tilavuokran, vaikka esitykseni teatterissa perutaankin. Olen myös maksanut lehti- ja Facebook-mainokset. Sama kuin olisi repinyt euronsa.

Poskiparta toki ymmärtää, että tilanne on vakava, eikä siinä yhden miehen talous paljon ratkaise.

– Yleinen solidaarisuus on ihan hyvä apu. Pelkästään se auttaa, että joku sympatiseeraa.

Usein puhutaan yrittäjän riskistä. Tässäkö se nyt on realisoitunut?

– Jos on joskus ollut vaikeuksia ymmärtää, mikä yrittäjän riski on, niin tässä on esimerkki. Joku kantaa riskin, ja hyvinä aikoina yrittäjää palkitaan siitä, esimerkiksi veroeduilla.

"Kuin tarjoaisi laastaria jalkansa menettäneelle"

Ääni- ja valotekniikkayritys Ruosilan liiketoiminnan johtaja Ville Kulju on silmin nähden turhautunut Suomen Pankin kriisipakettiin, jolla helpotettaisiin yritysten koronasta aiheutuvaa ahdinkoa 500 miljoonan lainaohjelmalla.

– Se on sama kuin tarjoaisi laastaria sellaiselle, joka on menettänyt jalkansa. Sillä ei tehdä yhtään mitään. Nyt pitäisi rakentaa miljardiluokan tukipaketti.

Kulju ynnäilee, että Suomessa on 260 000 alle kymmenen henkilöä työällistävää yritystä, ja niistä noin puolet tarvitsee koronan vuoksi jotain apua. Kukaan ei hänen mukaansa hae nyt viiden tonnin lainaa, kun menetykset ovat satoja tuhansia euroja per yritys.

Nollakorkoinenkaan laina ei riitä

Tanskassa on sovittu tukipaketista, joka tukee koronavirusepidemian takia vaikeuksiin ajautunutta yksityistä sektoria. Siellä valtio maksaa kolme neljäsosaa sellaisten yksityisellä sektorilla työskentelevien työntekijöiden palkoista, jotka olisivat muuten vaarassa joutua irtisanotuiksi. Työnantajat sitoutuvat maksamaan ylijäävän neljänneksen.

Mitä Ville Kulju ajattelee vastaavasta?

– Olisi hienoa, jos yritykset saisivat nollakorkoista lainaa, mutta se ei nyt riitä. Tarvitaan myös verokevennyksiä, arvonlisäveroista luopumista määräaikaisesti ja työnantajamaksujen poistamista muutamilta kuukausilta.

Kuljun mukaan pienten ja keskisuurten yritysten avuntarve saattaa olla kymmeniä miljardeja.

– Erityisen huolestunut olen alamme freelancereista. He pyyhkivät nyt hikeä otsaltaan ja miettivät, miten tästä selvitään. Erityisesti henkilöyrittäjät ja toiminimiyrittäjät ovat pinteessä.

Ville Kulju on ottanut yhteyksiä alueensa kansanedustajiin ja selvittänyt, miten paljon nyt tarvitaan näkyviä liikkeitä.

– Nyt ei littipeukku ja tsemppitoivotus auta.

