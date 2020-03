Kolme päivää kestänyt hamstrausvyöry hiipuu, mutta ei hellitä – Keskon toimialajohtaja: "En ole koskaan urallani nähnyt mitään vastaavaa"

Viime viikon lopulla tapahtunut laajamittainen ostosryntäys ja ruoanhamstraus oli monin tavoin poikkeuksellinen tapahtumasarja, sanovat SOK:n ja Keskon johtajat.

Torstaina aamupäivällä hallitus esitteli listan konkreettisista toimista virusepidemian leviämisen hidastamiseksi. Jo saman iltapäivän ja alkuillan aikana kaupoissa nähtiin valtavia jonoja ja hyllyt tyhjenivät nopeasti.

Ajankohtaan nähden ennätyksellinen kulutuspiikki taittui hiljalleen lauantaina alkuiltapäivästä.

– Tilanne eskaloitui hyvin lyhyessä ajassa torstain ja perjantain aikana. Suurta hamstrausta näkyi erityisesti tietyissä tuoteryhmissä kuten säilykkeissä, viljatuotteissa, pakasteissa, pehmopapereissa, kuivaruoka-aineksissa, saippuoissa ja näkkileivissä, sanoo Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli.

Korkeasta kotimaisuusasteesta iso hyöty

SOK:n ja Keskon mukaan uutta tavaraa on saatu kauppoihin koko ajan lisää täysin normaalisti, eivätkä edes hetkellisesti tyhjillään olleet wc-paperi-, säilyke- ja pakastehyllyt ole pysyneet tyhjinä pitkään.

SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine sanoo, että tavarankuljetukset ovat toimineet koko ajan normaalisti iltojen ja öiden aikana, ja myös jatkossa hyllyihin saadaan täydennystä tavalliseen tapaan.

– Joitain pieniä puutteita varmasti lähipäivinä ilmenee, mutta pyrimme priorisoimaan näitä suosituimpia tuotteita.

Ainoastaan yksittäisissä tuotteissa voi olla lähitulevaisuudessa saatavuusongelmia, kauppaketjuista arvioidaan. Esimerkiksi tuorehedelmien saatavuutta lähiviikkoina on vaikea ennustaa Italian ja Espanjan koronavirustilanteen vuoksi.

Laineen mukaan kaikkien tuotteiden saatavuustilannetta arvioidaan koko ajan ja samalla päivitetään tietoja erilaisista reiteistä ja kanavista, joita pitkin tavarat maailmalta myymälöihin kulkee.

– Noin 80 prosenttia S-ryhmän myymästä ruoasta on valmistettu Suomessa, joten suurta pelkoa ei pidemmän aikavälin mahdollisista tuontirajoituksista ole. Näkymä on, että saatavuus on ihan hyvä ja tavaraa saadaan hyllyyn.

Myös Keskolla kotimaisuusaste on 80 prosentin luokkaa. Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli vakuuttaa, että ruoka ei kaupoista lopu.

– Ketju toimii, ruoka ja muut päivittäistavaratuotteet eivät tule loppumaan, paitsi mahdollisesti joku pieni yksittäinen jonkun henkilön suosikkituote. Tuotteista noin 80 prosenttia on suomalaista alkuperää, ja siitä on ollut nyt valtava hyöty.

Samankaltainen kaari kuin muualla Euroopassa

Akselin mukaan lähes kolme vuorokautta kestänyt ruoanhamstraus oli monin tavoin täysin poikkeuksellinen episodi.

– En ole koskaan urallani nähnyt mitään vastaavaa, mutta näyttäisi että tästäkin selvittiin, kaupan alalla ensimmäisen kerran vuonna -87 työskennellyt Akseli sanoo.

Hän kertoo, että myynnin kehitystä on mahdollista seurata tarkkaan, koska tiedot myymälöistä päivittyvät 15 minuutin välein. Tilanne alkoi rauhoittua lauantaina kello 12:n jälkeen, ja Akselilla on arvio tähän johtaneista syistä.

– Kun asiakkaat näkivät, että ruokaa tulee ja hyllyt täydentyvät, tilanne alkoi rauhoittua. Täysin samankaltainen kuvio on ollut monissa Euroopan maissa sen perusteella, mitä olen kollegoilta kuullut.

Vaikka korkein kulutuspiikki kääntyi lauantaina laskuun, myyntimäärät ovat jääneet tavanomaista korkeammalle tasolle. Tähän Akseli arvelee syyksi etätöiden ja kotiopiskelun määrän lisääntymistä.

Myös Lidlin viestinnästä kerrotaan samansuuntaista viestiä kuin SOK:lla ja Keskolla. Yksittäisissä tuotteissa ja yksittäisissä myymälöissä voi tilapäisesti olla tuotepuutteita, mutta yleisesti ruoan saatavuudesta ei ole syytä olla huolissaan.

Tuotteita toimitetaan myymälöihin normaalisti viikon jokaisena päivänä ja tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään sellaista, mikä vaarantaisi normaalit kuljetukset ja hyllyjen täydentämisen normaalin syklin mukaisesti.

