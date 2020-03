Korona huolettaa iäkkäiden omaistensa hoitajia – jos huolenpitäjä sairastuu, miten läheinen pärjää?

Omien läheistensä hoitajat ovat koronakamppailussa tärkeässä roolissa. Vaikka fyysistä etäisyyttä on otettava, apu voi olla heille tarpeen.

Koronavirus aiheuttaa huolta omien läheistensä hoitajissa. Miten oma puoliso tai hauraat vanhemmat pärjäävät, jos sairastun itse? Miten minimoin tartunnan riskin?

– On tärkeää huomata, että läheisauttajat ovat nyt hyvin tärkeässä roolissa riskiryhmien suhteen. He joutuvat erityisesti miettimään, etteivät he olisi tartunnan levittäjiä tai sairastuisi itse, Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen sanoo.

Koronan tartuntariskin vuoksi nyt on otettava fyysistä etäisyyttä ja kontakteja on vältettävä. Iäkkäät ja monet perussairaat kuuluvat riskiryhmään, joka voi saada koronaviruksesta vakavia oireita. Hallitus kertoi maanantaina uusista rajoituksista: yli 70-vuotiaat velvoitetaan nyt pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Vaikka apuun ei voi noin vain rynnätä, Tervosen mukaan omaistensa hoitajat saattavat nyt tarvita tehtävässään tukea.

– Apua voi järjestää eri tavoin, vaikkapa ruokaostokset oven taakse tai apteekkikäynti. Tällaisia auttavia rinkejä on nyt syntymässä ja niitä varmasti miettivät eri organisaatiotkin, esimerkiksi seurakunnat, Sari Tervonen sanoo.

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen korostaa, että omaistensa hoitajilla on koronaviruksen torjumisessa erittäin tärkeä rooli. Rami Moilanen/ YLE

Myös omaa toimintaa kannattaa Tervosen mielestä miettiä. Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun omaishoitajien kautta on kantautunut huolta siitä, että pienten lähikauppojen hyllyiltä saattaa nyt puuttua perustarvikkeita, kun moni on ostanut kerralla varastoon. Omaishoitajalle lähikauppa voi olla ostostentekoon ainoa mahdollisuus.

– Kotona voi olla omaishoidettava, jonka voi jättää yksin juuri siksi aikaa, että käy lähikaupasta hakemassa perustarvikkeet, Tervonen sanoo.

Sairastuminen ja omaisen pärjääminen huolettavat

Suurin huoli lienee monille se, että tartuttaisi taudin riskiryhmään kuuluvaan läheiseen tai sairastuisi itse niin, ettei pystyisi huolehtimaan läheisestään. Tervosen mukaan monilla läheisauttajilla on onneksi valmiina jonkinlainen apurinki, jolloin vaikkapa sukulainen tai naapuri voi ainakin jollakin tavalla auttaa.

– Kannattaa tietysti myös miettiä, kenellä auttajista on pienin tartuttamisen riski, Sari Tervonen sanoo.

Kaikilla verkostoa ei kuitenkaan ole tai muut auttajat asuvat kaukana. Sosiaali- ja terveysministeriöstä muistutetaan, että auttaminen on viime kädessä kunnan vastuulla, vaikka kunnankin henkilöstöä alkaisi sairastua.

– Kyllähän tällaisia tilanteita on joskus ilman koronaakin. Tarvittaessa palveluntarve on hyvinkin nopea, joskus tunteja tai saman päivän aikana. Ammattilaisten täytyy osata arvioida tilanne kuvauksen perusteella tai käydä paikan päällä arvioimassa, neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Omaishoitajaliiton mukaan huolta on kuulunut myös siitä, lisääkö tuleva kevät kovasti yksinäisyyttä. Kun fyysistä etäisyyttä on nyt koronan vuoksi otettava poikkeuksellisella tavalla, sekä iäkkäiden autettavien että heidän auttajiensa yksinäisyys ja eristyneisyys voivat kasvaa.

Omaishoitajaliitossa kehitellään parhaillaan nopeasti keinoja, joilla yhteydenpitoa voisi edistää nyt, kun fyysiset tapaamiset ja tilaisuudet on koronariskin vuoksi peruttu. Omaishoitajaliitolta on tulossa lisää verkkoryhmiä ja puhelimitse annettua tukea.

Sari Tervosen mukaan noin 350 000 suomalaista on pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään. Valtaosa autettavista on iäkkäitä tai perussairaita. Noin viidesosa työssäkäyvistä hoitaa läheistään, esimerkiksi iäkästä vanhempaa, ainakin yhdessä muiden kanssa.

