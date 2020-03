Lehtitiedot: Tehohoitoon on joutunut nyt myös nuoria aikuisia Italiassa ja Hollannissa – Suomessa ei tietoa, että virus olisi muuntautunut

Noin 80 prosentilla koronaviruksen saaneista oireet ovat lieviä THL:n mukaan. 14 prosentilla oireet ovat vakavampia ja kuudella prosentilla kriittisiä. Nuoretkin voivat saada vakavia oireita, jos heillä on esimerkiksi ennestään sairauksia tai he ovat ylilihavia. How Hwee Young / EPA