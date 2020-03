Sauli Niinistö vetoaa toisista välittämiseen: "Me tarvitsemme toisiamme"

Presidentti Sauli Niinistö vetoaa toisista välittämiseen poikkeuksellisena aikana.

– Me tarvitsemme toisiamme. Nyt on erityisen tärkeää tukea heitä, joiden työ on asiakkaiden palvelu, terveydenhuollosta kauppojen henkilökuntaan, Niinistö kirjoittaa presidentin verkkosivuilla julkaistussa tekstissä (siirryt toiseen palveluun).

Niinistön mukaan nähdyt esimerkit naapuri- tai läheisavusta ovat rohkaisevia ja kannustavia.

– Päivittäinen elämämme väistämättä muuttuu ja kohtaamme todellisuuden, jossa ajatuksia ja toimia hallitsevat terveys, toimeentulo ja toisistamme välittäminen, Niinistö kirjoittaa.

– Huoli kohdistuu varmasti ja ymmärrettävästi heti omaan lähipiiriin. Mutta viime kädessä kyse ei ole vain siitä. Vaan kaikista.

Niinistö kantaa huolta myös yrittäjistä. Hänen mukaansa heidän taakkaansa on nyt helpotettava.

– Ensi vaiheen taloudelliset seuraamukset kohdistuvat erityisesti palvelusektorin yrityksiin. Vakavia menetyksiä tulee muillekin, ja sitä kuormaa on tasattava.

