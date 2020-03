Katso Ylen erikoislähetystä suorana – presidentti Sauli Niinistö: "Vaurioita tulee, mutta kyllä me selviämme" – Yle seuraa

Hallituksen mukaan Suomi on poikkeustilanteessa koronavirustilanteen vuoksi.

Yle käsitteli tilannetta tänään maanantaina erikoislähetyksessään kello 20.00 alkaen.

Lähetys jatkui kello 20.30 pääuutislähetyksellä, jossa vieraana oli presidentti Sauli Niinistö.

– Me olemme poikkeusoloissa. Kaiken tarkoituksena on suojata suomalaisia. Paitsi että ihmiset ovat huolissaan, on myös odotettu kovia ratkaisuja, jotta päästään tekemään kaikki mahdollinen, Niinistö kertoi Ylelle.

– Elämämme muuttuu, kaikki me tarvitsemme toisiamme.

– Kyllä minä uskon, että me selviämme. Mutta vaurioita tulee. Toisaalta tulee varmasti myös sellaisia kokemuksia, jotka lähentävät meitä toisiimme, presidentti sanoi.

Erikoislähetyksen alussa kello 20.00 vieraana on opetusministeri Li Andersson. Uutisosuuden jälkeen A-studiossa on vieraana perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

