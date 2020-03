Kirjeenvaihtajalta: Suomi toimii Saksan oppien mukaan – kriittisten alojen henkilöstön lapset hoidetaan omissa kouluissa ja päiväkodeissa

BERLIINI Berliinissä alkoi tänään uudenlainen arki, joka on myös Suomessa edessä. Valtaosa lapsista jää kotiin päiväkodeista ja kouluista.

Eron näkee jo Berliinin katukuvassa. Moni piti lapsensa päiväkodista kotona, vaikka pakollinen sulku alkaa tiistaina. Kouluissa jaettiin vielä tehtäviä kuukauden kestävän sulkemisen ajaksi.

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen ei kuitenkaan tarkoita täydellistä sulkua. Berliinissä sekä päiväkodit että koulut pidetään auki, mutta vain osalle lapsille. Hoitoon pääsevät enää vain ne, joiden vanhemmat ovat töissä yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeissä tehtävissä.

Berliinissä tähän ryhmään luokitellaan muun muassa sairaanhoitohenkilöstö, poliisi ja tietysti ne, jotka jäävät pyörittämään päivähoitoa muiden lapsille.

Vielä perjantaina linjaus oli erilainen, kun Berliini julisti koulut ja päiväkodit suljettaviksi. Kriittisten alojen henkilöstön lapsille suunniteltiin väliaikaisia hoitopaikkoja.

Tästä suunnitelmasta luovuttiin lauantaina, kun Saksan johtavaksi koronavirologiksi noussut Christian Drosten ärähti.

Berliinin maineikkaan Charité-yliopistosairaalan johtava virologi huomautti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että lasten keskittäminen uusiin ryhmiin voi viedä sulun hyödyt ja sitä vastoin altistaa kriittisen henkilöstön tartunnoille.

Berliini teki nopeasti uuden päätöksen.

Kriittisten alojen henkilöstön lapset hoidetaan poikkeustilan aikana ensisijaisesti omissa päiväkodeissa ja kouluissa.

Ehdot ovat tiukat: Berliinin johto on listannut (siirryt toiseen palveluun) kriittisinä pidetyt ammattiryhmät ja hoitoa saa vain, jos muita vaihtoehtoja ole.

Maanantaina Suomi teki päätöksen koulujen sulkemisesta osana muita poikkeusolojen päätöksiä.

Koulut suljetaan, mutta 1.–3. luokalla olevat lapset, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, saavat mennä kouluun.

Varhaiskasvatuksen yksiköt pysyvät auki kaikille, mutta ohjeistus on pitää päiväkotilapset mahdollisuuksien mukaan kotona.

Saksassa koulujen ja päiväkotien sulkemisista sekä muista järeistä voimatoimista on päätetty naapurimaita hitaammin.

Saksassa julkisuudessa on hoputettu päättäjiä ja vaadittu kovia keinoja heti.

Virologi Drosten on Saksassa se asiantuntija, jota kuuntelee nyt Saksan johto mutta myös koko Saksa. Hän sanoo hoputtajille, että Saksalla on ollut malttiin aikaa.

Saksassa korona havaittiin ajoissa, mikä on antanut Saksalle aikaa harkita.

Koska koulut ja päiväkodit ovat monin tavoin yhteiskunnan selkäranka, pitää sulkemista Drostenin mukaan harkita huolellisesta eri alojen asiantuntijoita kuunnellen.

Pelkona on ollut myös se, että lapset viedään sulun aikana hoitoon isovanhemmille. Tätä vastaan on annettu tiukka ohjeistus, sillä juuri isovanhemmat ovat usein riskiryhmää.

Drosten arvostelee saksalaisia politiikantoimittajia ja muita, jotka vaativat päättäjiä reagoimaan ja toimimaan heti. Drostenin mukaan parempi on harkita kaksi päivää – jos aikaa on, kuten Saksalla on ollut – kuin tehdä mahdollisesti päätös, joka pahentaa tilannetta.

Tämä on päätös, joka pitää saada kerralla oikein.

Saksassa pelätään muun Euroopan tavoin terveydenhoitojärjestelmän ylikuormittumista. Sen vuoksi Saksa ei ole halunnut tehdä päätöksiä, jotka voisivat kuormittaa lääkäreitä tai sairaanhoitajia entisestään.

Jokainen vanhempi tietää, miten iso ero on viedä oma lapsi tuttuun kuin vieraaseen paikkaan hoitoon. Tätä kuormitusta ei haluta kaataa niiden niskaan, joiden varassa yhteiskunnat nyt ovat.

Päätös sallia hoito tutussa paikassa vähentää varmasti turhaa stressiä myös Suomessa.

Suomessa alkaa keskiviikkona monessa kodissa se todellisuus, joka Berliinissä alkoi jo pitkälti tänään. Valtaosa lapsista jää kotiin, jossa vanhemmat ovat jo valmiiksi etätöissä.

Miltä se sitten arjen tasolla tarkoittaa? Tuskailua töiden ja lastenhoidon yhteensovittamiseksi.

Meillä on kotona kaksi päiväkoti-ikäistä lasta. Puolisoni kanssa jaoimme nyt ainakin ensimmäisen päivän puoliksi. Ensin hän teki töitä ja sitten minä.

Vein lapset aamupäiväksi Berliinin-kotimme läheiseen Volkspark Friedrichshainiin eli perinteiseen kansanpuistoon. Aurinko paistoi ja ajattelin, että tehdään vielä sitä, mikä tässä vaiheessa epidemiaa on mahdollista.

Iltapäivällä kännykkään piippasi uutisviesti: seuraavaksi sulku ulotetaan koskemaan leikkipuistoja.

Siihen kannattaa varautua seuraavaksi myös Suomessa.