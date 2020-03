Viro sulki rajansa, vaikka turismi on maalle elinehto – "Onneksi virolaiset ovat tottuneet poikkeustilanteisiin"

TallinnaVasta remontoitu Tallinnan sataman D-terminaali kiiltelee uutuuttaan. Sisällä on kuitenkin tyhjää ja hiljaista.

Tavallisesti sataman kautta kulkee päivittäin tuhansia matkustajia, mutta viime päivinä matkailijamäärät ovat romahtaneet muutamiin satoihin päivässä.

Pian matkustajia on entistä vähemmän, sillä tänään tiistaina Viro sulki rajansa koronaviruspandemian vuoksi.

Viroon pääsevät rajan yli enää maan kansalaiset sekä ne ulkomaalaiset, joilla on Virossa oleskelulupa tai joilla asuu Virossa perheenjäseniä.

Maanantaina iltapäivällä Helsingistä saapuvasta lautasta kävelee ulos vain kourallinen ihmisiä.

Punaista matkalaukkua perässään vetävä Monika Jakobson kertoo asuvansa puoliksi Suomessa ja puoliksi Virossa. Hänellä on Uudellamaalla toimiva pieni rakennusalan yritys, joka työllistää hänen lisäkseen neljä ihmistä.

Toinen koti on Tallinnassa, jossa hän viettää viikon tai pari kuussa.

– Tarkoitukseni olisi matkustaa kymmenen päivän kuluttua takaisin Suomeen, mutta saa nähdä, onnistuuko se. Tilanne on niin sekava. Tänään on mahdotonta ennustaa, mitä huomenna tapahtuu, Jakobson sanoo.

Jakobson on huolissaan yritystoimintansa jatkumisesta.

– Kaikki työntekijäni ovat virolaisia ja he käyvät säännöllisesti kotona Virossa. Nyt on riski, että he jäävät jumiin jompaankumpaan maahan. Rakennusalalla etätyö ei ole mahdollista.

Virossa ja Suomessa on tuhansia Jakobsonin kaltaisia ihmisiä, joilla on koti, työ ja perhe kahdessa maassa. Viranomaiset ovat kehottaneet tällaisessa tilanteessa olijoita valitsemaan sen maan, jossa on helpompi oleskella siihen saakka, kunnes pandemia hellittää.

Lyhyet pistäytymiset maasta toiseen eivät nyt ole mahdollisia, sillä rajan kummallakin puolella matkustajaa odottaa kahden viikon karanteeni.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleva Tatjana Prokopova on päättänyt jäädä mieluummin jumiin Suomen kuin Viron puolelle. Siksi hän kiirehtii nyt Helsingin-lauttaan.

– Äiti pyysi, etten lähtisi. Murehdin kyllä sitä, milloin näen vanhempani seuraavan kerran, mutta Helsingissä ovat sekä opiskelut että työt, Prokopova kertoo.

Laivayhtiöt pahoissa talousvaikeuksissa

Koronavirus on jo aiheuttanut suuria talousvaikeuksia Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöiville laivayhtiöille.

Virolaisomisteisen Tallinkin viestintäpäällikkö Marika Nöjd kertoo Ylelle puhelimitse, että matkustajamäärät Helsingin ja Tallinnan välillä ovat tippuneet maaliskuussa ainakin 20 prosenttia – eikä tässä luvussa ole huomioitu vielä viime päivien romahdusta.

Tallink tiedotti maanantaina lopettavansa risteilyaluksensa Silja Europan liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan välillä. Silja Europa seisoo luultavasti ainakin vappuun saakka Tallinnan satamassa.

Tallinkin kaksi muuta Helsinki-Tallinna -väliä liikennöivää lauttaa, Star ja Megastar, kulkevat toistaiseksi normaalin aikataulun mukaan. Tilanteeseen voi kuitenkin tulla muutoksia jo tällä viikolla.

– Megastarin ja Starin liikennöinnin jatkumisesta tehdään päätöksiä parin päivän sisällä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan turvaamaan sellaisten matkustajien liikkumisen, joiden on välttämätöntä päästä maasta toiseen, Nöjd kertoo.

Silja Europan lisäksi Tallink on jo lopettanut koronaviruspandemian vuoksi neljän muun Itämeren alueella operoivan laivansa liikennöinnin. Leikkausten vaikutus yhtiön talouteen on raju. Matkalipputulojen osuus Tallinkin liikevaihdosta on 25 prosenttia, ja peräti puolet liikevaihdosta tulee laivoilla tapahtuvasta ravintola- ja myymälämyynnistä.

Tallink aloittaa perjantaina yt-neuvottelut, jotka koskevat noin tuhatta laivoilla työskentelevää sekä kolmeasataa maissa työskentelevää henkilöä. Neuvottelujen piiriin eivät kuulu irtisanomiset, vaan niissä keskustellaan muista sopeuttamistoimenpiteistä.

Myös suomalainen Viking Line kertoi viime viikolla aloittavansa koronavirustilanteesta johtuvat yt-neuvottelut. Ne koskevat koko Suomen laiva- ja maahenkilöstöä eli yhteensä noin 2 400 työntekijää.

Myös Viking Line vähentää liikennöintiään Suomenlahdella. Yhtiö tiedotti maanantaina, että Tallinna-Helsinki-väliä operoiva Viking XPRS-laiva kulkee jatkossa vain kerran päivässä molempiin suuntiin. Lauantaisin alus ei liikennöi lainkaan.

Sekä Tallink että Viking Line ovat myös ilmoittaneet peruvansa kaikki artistiesiintymiset ja muun viihteen laivoiltaan vappuun asti.

Kolmas Tallinna-Helsinki -väliä liikennöivä laivayhtiö, suomalainen Eckerö Line, kulkee toistaiseksi normaalin aikataulun mukaan.

Kaikki kolme laivayhtiötä kuljettavat rahtia normaalisti maasta toiseen.

Viro elää turismista

Tallink on liikevaihdoltaan Viron suurin yritys. Se työllistää Itämeren alueella noin 7 500 henkilöä.

– Jos Tallink kaatuisi, se olisi valtava isku koko Viron taloudelle. Toisaalta Tallinkin kaltainen jättikonserni selviää kyllä kriisiajan yli, sanoo Suomen Tallinnan-suurlähetystön talousasiantuntija Hannu Arhinmäki.

Laivaliikenteen tuomat turistivirrat ovat kuitenkin elintärkeitä lukuisille pienemmille virolaisyrityksille.

Turismi kerrannaisvaikutuksineen on Viron tärkein elinkeino.

Nyt jo iso osa esimerkiksi Tallinnan ravintoloista, kahviloista ja baareista on sulkenut ovensa, kun turistit ovat kaikonneet koronaviruksen vuoksi. Suurin osa hotelleista seisoo lähes tyhjillään.

Virolaiset tapahtumanjärjestäjät pitävät koronapandemiaa jo pahempana iskuna toiminnalleen kuin vuonna 2008 alkanutta talouskriisiä.

Joidenkin arvioiden mukaan Viro on yksi niistä maista, joihin koronavirus iskee kaikkein pahimmin. Tämä johtuu maan pienuudesta sekä riippuvuudesta vientikaupasta. Tässä mielessä Suomi ja Viro ovat Arhinmäen mukaan samassa veneessä

– Olemme molemmat pieniä, avoimia markkina-alueita, joiden talous perustuu ulkomaankauppaan.

Viron hallitus on ilmoittanut alkavansa tarjota koronakriisin vuoksi hätätukipaketteja yrityksille. Tämä on Arhinmäen mukaan varsinkin pienille yrityksille elintärkeää.

– Monen yrityksen selviytyminen riippuu nyt siitä, miten voimakkaasti valtio lähtee tukemaan niitä. Tukikeinoja voivat olla esimerkiksi valmisteverojen laskeminen sekä erilaisten verohelpotusten ja takausmahdollisuuksien tarjoaminen, Arhinmäki kertoo.

Pääministeri Jüri Rataksen muodostama ministerivaliokunta päättää hätätukipaketin yksityiskohdista tällä viikolla.

Reelika Riis varautuu siihen, että myös Suomi saattaa sulkea rajansa. Silja Massa

"Turha tässä on suunnitella mitään"

Useat Tallinnan satamassa maanantaina vastaan tulevista ihmisistä kertovat tehneensä muutoksia aikatauluihinsa ja muihin suunnitelmiinsa tiistaina voimaan tulevien matkustusrajoitusten vuoksi.

Helsingissä asuva ja työskentelevä virolainen Reelika Riis ostaa terminaalin lippukassalta matkalipun Helsinkiin lähtevään lauttaan. Hän on päättänyt palata Virosta Suomeen kahta päivää alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin.

– Päätin pelata varman päälle, koska tiistaista alkaen tulevaisuus on pimennossa. Kuka tietää, kuinka pitkään laivat enää liikennöivät ja milloin Suomi sulkee omat rajansa?

Riis kertoo yllättyneensä siitä, miten tyhjiä Tallinnan kadut tällä hetkellä ovat.

– Täällä liikkuu kaduilla selvästi vähemmän ihmisiä kuin Helsingissä. Ilmeisesti virolaiset ovat kuunnelleet tarkkaan virallisia ohjeita ja viettävät aikaa kodeissaan, hän sanoo.

Virolainen Vahur Siinvert matkusti maanantaina lautalla Tallinnasta Helsinkiin. Silja Massa

Maarakennusalalla Suomessa työskentelevä Vahur Siinvert on hänkin matkalla Helsinkiin. Siinvertin suunnitelma seuraavien päivien ja viikkojen varalle on selvä: olla tekemättä mitään suunnitelmia.

– Kaikki muuttuu joka tunti. Turha tässä on suunnitella mitään, hän sanoo.

Siinvert luonnehtii koronakriisiä poikkeukselliseksi, mutta hänen mukaansa virolaiset suhtautuvat siihen rauhallisesti.

– Onneksi virolaiset ovat tottuneet poikkeustilanteisiin. Suomi on ollut niin pitkään hyvinvointivaltio, että harva siellä muistaa enää, millaista on elää kriisitilanteessa. Virolaisille se on tutumpaa, Siinvert sanoo.

Koronavirus on diagnosoitu Virossa 225 ihmisellä. Todennäköisesti sairastuneiden määrä on kuitenkin korkeampi. Virossa koronaa testataan ainoastaan riskiryhmiin kuuluvilta.

