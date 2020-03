Kuntosaliyrittäjä päästää vain yhden ihmisen kerrallaan treenaamaan – koronavirus ei sulje yksityisiä kuntosaleja

Ville Sipari kertoo, että he ovat kiinnittäneet paljon huomiota salinsa siisteyteen.

Jokaisen asiakkaan jälkeen käytetyt välineet ja ovienkahvat puhdistetaan. Kuntosalilla on hiljaista, eikä siellä ole ruuhkaa normaalitilanteessakaan: jokainen nimittäin varaa salin vain omaan käyttöönsä.

Näin kuvailee kuntosaliyrittäjä Ville Sipari, joka on pitänyt kuntosalinsa Kouvolassa auki.

– Meillä on suositus, että yksi henkilö treenaisi kerrallaan, mutta kyllä esimerkiksi koko perhe voi tulla yhtäaikaa.

Hän pyörittää Liikutus-perheyritystä, joka aikoo pitää kuntosalinsa ovet avoinna niin kauan, kunnes hallitus toisin määrää. Suomessa esimerkiksi kuntosaliketju Elixia sulki jo aikaisemmin ovensa.

Ville Sipari sanoo, että monet muut yksityiset kuntosalit ovat kuitenkin yhä auki.

– Asiakkailta on tullut kyselyitä, miten varaudumme ja on tullut myös peruutuksia. Ihmiset ottavat tosissaan koronatilanteen ja siihen liittyvät ohjeistukset.

Hallitus kertoi tiistaina iltapäivällä uusista rajoituksista, joilla se yrittää estää koronaviruksen leviämistä.

Aluehallintovirastot (siirryt toiseen palveluun)antoivat tiistaina 17. maaliskuuta määräyksen, joiden mukaan oppilaitokset suljetaan ja yli 10 hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet kielletään. Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Soile Lahden mukaan kuntosalit voivat olla auki edelleen.

Julkisella kokoontumisella tarkoitetaan yleisellä paikalla järjestettävää yleistä kokousta ja yleisötilaisuutta, kuten esimerkiksi mielenosoitusta tai muuta kaikille avoinna olevaa tilaisuutta.

– Lähtökohta on, että kuntosalit eivät ole yleisötilaisuuksia, joten ne eivät ole yli 10 hengen tilaisuuden kiellon piirissä, Soile Lahti kertoo sähköpostitse.

Myös ryhmäliikuntatuntien järjestäminen on Lahden mukaan sallittua. Lahti lisää, että koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi on tärkeää varmistaa kuntoilutilojen riittävä fyysinen väljyys, kävijöiden väliset etäisyydet ja laitteiden puhtaus.

– Osallistujien tulee toki myös harkita itse osallistumistaan ryhmäliikuntatapahtumaan suhteessa tartuntariskiin näinä poikkeuksellisina aikoina, etenkin riskiryhmiin kuuluvien osalta.

Treenaamaan vain terveenä

Yle kertoi aikaisemmin, että koronavirus voi elää kuntosalin laitteessa tai buffetlounaan kauhassa jopa yhdeksän päivää.

Ville Sipari kertoo, että he ovat kiinnittäneet entistä tarkempaa huomiota välineiden siisteyteen ja puhdistukseen. Tehosiivous aloitettiin jo viime viikolla.

– On tehostettu sen verran, että vuorojen väleissäkin on pidempi aika, että keretään vielä huolellisemmin tehtyä välineiden putsaus. Desinfiointiainetta löytyy kaapeista.

Sipari kertoo, että salille on tullut kyselyjä siitä, voiko sinne yhä tulla. Sipari sanoo painottavansa sitä, että salille voi tulla treenaamaan vain terveenä ja riskiryhmien on hyvä pysyä kotona. Jos on tullut ulkomailta, ei treenaamaan ole asiaa.

"Jos passivoidutaan täysin, kunto lähtee laskemaan"

Liikutus-kuntosali on toiminnallinen kuntosali. Siellä on vapaita painoja, talja, hiekkasäkki sekä spinning-pyörä, mutta ei tavallisia kuntosalilaitteita.

– Jokainen saa treenin tehtyä ja pidettyä meillä toimintakyvystään huolta ilman laitteita. Se on meidän ajatusmallimme.

Sipari sanoo, että tällaisinakin aikoina liikunta on erittäin tärkeä osa hyvinvointia.

– Jos passivoidutaan täysin, kunto lähtee laskemaan. Nyt olisi tärkeä pitää treenaamisesta kiinni, vaikka se on vähän haastavaa. Liikunnan on todettu parantavan vastustuskykyä.

Sipari kuitenkin sanoo, että liikunnan on hyvä olla kohtuullisen rasittavaa.

– Jos tekee liian raskasta treeniä, sitten iskevät taudit. Kannustan liikkumaan kotona ja ulkona monipuolisesti. Liikuntasuositusten mukaan on tärkeää liikkua joka päivä edes vähän.

Myös muita saleja auki

Myös esimerkiksi LadyLine-kuntosalit ovat Suomessa normaalisti auki. Sali noudattaa (siirryt toiseen palveluun) ryhmäliikunnassa 10 henkilön maksimimäärää. Keskukseen saapuvien tulee välttää läheistä kontaktia muiden paikalla olevien kesken.

– Olemme tarjonneet kaikille asiakkaille myös kotiharjoittelumahdollisuuden, jotta asiakkaamme voivat treenata turvallisesti kotona ja siten välttää ihmiskontakteja isoissa ryhmissä, sanoo LadyLinen Kotkan toimipisteen kuntosalivalmentaja Satu Salorinne.

Kävijämäärät ovat joka tapauksessa vähentyneet sekä salilla että ryhmäliikunnassa.

– Toistaiseksi olemme normaalisti auki. Olemme lähettäneet ohjeistusta asiakkaille.

Keskuksessa pyyhitään päivittäin ovenkahvat, pinnat ja hanat.

– Meillä on lähtökohtaisesti ollut siivous kunnossa. Sitäkin on lisätty ja ohjeistettu treenaajia käsien pesussa.

Taloudellisesti haastavaa, jos salit sulkeutuisivat

Kuntosaliyrittäjä Ville Sipari sanoo, että perheyritys selviää siitäkin huolimatta, että se jouduttaisiin myöhemmin sulkemaan. Jos niin kävisi, se olisi taloudellisesti haastavaa, koska koripallokauden päätyttyä jo aiemmin sali on nyt ainut tulonlähde.

– Kyllä tämä tietysti huolestuttaa. Meillä on niin pieni sali, että kulut eivät onneksi ole valtavat. Isompia saleja ei käy kateeksi, koska niissä kulut ovat huomattavasti suuremmat. Toivotaan, että kaikki kääntyy parhain päin.

Jos kuntosalit suljettaisiin, sillä olisi vaikutuksia LadyLinen Satu Salorinteen mukaan yrittäjien lisäksi moneen työntekijään ja perheeseen.

– Moni ihminen saa toimentulonsa kuntokeskuksessa liikuntapalveluja tuottamalla. Keskuksen toimintakyvyn edellytyksenä on loppukäyttäjän, keskuksen ja kiinteitä kuluja laskuttavan tahon yhteistyökyky. Jos yhdessä pystymme jakamaan tilannetta, on mahdollista jatkaa elämää myös koronan jälkeen.

