Times Square ammottaa autiona, Pariisin muotitaloihin ei enää jonoteta – kuvat näyttävät, miten virus tyhjensi tunnetut matkakohteet

Tuolit odottavat istujia Times Squarella New Yorkissa. Rex Features / AOP

Kaikkialla maailmassa leviävä koronavirus on tyhjentänyt kaupunkeja ja turistikohteita ennennäkemättömällä tavalla.

Vaikutukset näkyvät esimerkiksi miljoonakaupunki New Yorkissa, joka ilmoitti maanantaina sulkevansa kaikki yökerhot ja baarit.

Newyorkilaiset ja turistit pysyvät nyt kodeissaan ja majapaikoissaan. Koronavirus on tyhjentänyt myös maailman suosituimpiin nähtävyyksiin kuuluvan Times Squaren, jossa käy tavallisesti yli 330 000 vierailijaa päivässä.

Näet eron liikuttamalla kuvan päällä olevaa palkkia sivusuunnassa.

Virus tyhjensi Times Squaren New Yorkissa 16.3.2020. Kuvat: Alamy & Rex Features/AOP.

Vatikaanissa jopa kymmenet tuhannet ihmiset kerääntyvät sunnuntaisin kuuntelemaan paavin sunnuntairukousta.

Koronaviruksen vuoksi myös katolisen kirkon kodissa on siirrytty erikoisjärjestelyihin. Esimerkiksi Paavi Franciscuksen johtamat rukoukset ja muut seremoniat striimataan nyt verkkoon.

Sunnuntaina 15.3. Pietarinaukio ammotti tyhjyyttään, sillä Vatikaani nähtävyyksineen on suljettu. Kuvat: Alamy & Imago Stock/AOP.

Britanniassa koronavirus leviää nopeimmin pääkaupunki Lontoossa, kirjoittaa brittilehti The Guardian. (siirryt toiseen palveluun) Koronapelko näkyy esimerkiksi kaupungin kattavassa metroverkostossa, jossa matkustajien määrä on laskenut merkittävästi koronaviruksen myötä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että maaliskuun ensimmäisellä viikolla metrolla matkusti ihmisiä miltei viidennes vähemmän kuin viime vuonna. Myös bussimatkustajien määrä on vähentynyt.

Yleensä vilkkaan Piccadilly Circuksen metroaseman liukuportaissa Lontoon keskustassa ei ollut ruuhkaa maanantaina. Kuvat: Alamy & Crystal Pix/AOP.

Italiassa pääministeri Giuseppe Conte ilmoitti alkuviikosta järeistä liikkumista rajoittavista toimenpiteistä, joiden myötä turha ulkona liikkuminen on kielletty. Turistien suosikkikohteessa Venetsiassa kadut ja kanaalit ammottavat tyhjyyttään.

Koronaviruksella saattaa kuitenkin olla positiivinen vaikutus matkailusta kuormittuneen kaupungin tilaan. Esimerkiksi uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun) uutisoi, että Venetsian kanaalien vesi on kirkastunut koronakaranteenien myötä.

Venetsiassa myös kanaalien veneliikenne on hiljentynyt koronaviruksen vuoksi. Kuvat: Alamy & Backgrid London LTD/AOP.

Nopeasti leviävä koronavirus on saanut myös pyhiinvaeltajat perumaan matkojaan. Monelle matkan peruminen on suuri pettymys, sillä usein sitä varten on säästetty pitkään.

Väkikato on havaittu esimerkiksi muslimien pyhässä paikassa Mekassa. Tavallisesti sadat tuhannet ihmiset kiertävät islamilaisen maailman pyhimpänä paikkana tunnettua Kaabaa. Nyt Saudi-Arabia on sulkenut pyhän kohteen kansainvälisiltä vierailta estääkseen viruksen leviämisen.

Satelliittikuvat Saudi-Arabian Mekasta näyttävät, miten pyhiinvaeltajien määrä vähentyi huomattavasti maaliskuun alussa. Kuvat: Maxar Technologies.

Myös Los Angeles on pannut ravintolat ja baarit kiinni. Hiljentyneillä moottoriteillä valotaulut kehottavat välttämään kokoontumisia viruksen vuoksi.

– Covid-19. Vähemmän on enemmän, taulussa lukee.

Los Angelesissa moottoritiet ovat hiljentyneet koronaviruksen vuoksi. Kuvat: Alamy & AKM Images/AOP.

Ranskassa presidentti Emmanuel Macron luonnehti tämänviikkoisessa puheessaan maan olevan "terveyssodassa" nopeasti leviävät viruksen vuoksi. Ranskalaiset eivät ole noudattaneet jo aiemmin annettuja suosituksia, minkä vuoksi presidentti kertoi maan olevan nyt virallisesti karanteenissa.

Koronaviruksen talousvaikutukset ovat mittavat. Ne näkyvät myös muodin Mekkana tunnetussa Ranskan pääkaupungissa, jossa ei enää jonoteta luksusliikkeisiin.

Pariisissa myös luksusliikkeet ovat sulkeneet ovensa. Kuvat: Alamy/AOP & Christophe Petit Tesson/EPA.

Tšekissä monia kaupunkeja on pantu täyskaranteeniin alueilla, joissa on todettu paljon virustartuntoja. Myös ulkorajat pysyvät kiinni. Kaikki ravintolat ja pubit ovat suljettuja.

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät esimerkiksi suomalaismatkailijoiden suosimassa Prahassa, jonka kaduilla kuljeksii tavallisesti ympäri vuoden turisteja.

Prahan vanha kaupunki on tavallisesti pullollaan turisteja esimerkiksi joulun ja pääsiäisen aikaan. Viruksen myötä turha liikkuminen kaupungissa on kielletty. Kuvat: Martin Divisek/EPA & Daniel Palous, Alamy/AOP.

