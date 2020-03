Julkisten kokoontumisten 10 henkilön rajoitus ei koske kahviloita ja ravintoloita – sisäministeriön kansliapäällikkö: "Tämä saattaa muodostua ongelmalliseksi"

Hallitus linjasi maanantaina koronavirustilanteeseen liittyviä järeitä lisätoimenpiteitä. Yksi voimakkaimmista ihmisten liikkuvuutta rajoittavista toimista kuuluu näin: Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Mitä tämä rajoitus käytännössä tarkoittaa esimerkiksi kahviloiden ja ravintoloiden kohdalla, niissähän voi helposti olla yli kymmenen ihmisen joukkoja koolla?

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, koskeeko rajoitus myös kahviloita ja ravintoloita?

– Kymmenen hengen kiellon taustalla on kokoontumislaki, jossa puhutaan julkisista kokoontumisista. Kahvilat, ravintolat ja vastaavat eivät kuulu sen piiriin. Tämä saattaa muodostua ongelmalliseksi, mutta siksi hallituksen maanantaisessa linjauksessa vedottiin myös yksityisiin tahoihin.

Hallituksen linjauksessa, jossa määrätään suljettavaksi valtion ja kuntien museot, teatterit, kirjastot ja muut vastaavat laitokset, suositellaan myös yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Eli käytännössä valtio suosittelee myös kahviloiden ja ravintoloiden sulkemista?

– Tämä on ongelmallinen asia. Kun ne ovat yksityisissä tiloissa, siihen puuttuminen on hankalaa. Suosituksissa on ajateltu, että vaikkapa joku ruokaravintola voisi olla päiväsaikaan auki, että ihmiset saavat lounasta, mutta sitten vaikkapa jotain yökerhoja ei välttämättä pidettäisi auki.

Entä valmiuslaki, antaako se keinoja näiden sulkemiseen?

– Jos tulisi esimerkiksi ulkonaliikkumiskielto, mihin ei olla nyt menossa, siinä olisi välineet tällaisen toiminnan kieltämiseen. Mutta siihen ei siis olla tässä tilanteessa menossa vaan toivotaan, että yhteiskunta kuitenkin pyörisi ja ruokaa saataisiin kaupoista ja niin edelleen.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi, miten te tulkitsette: koskeeko kielto myös ravintoloita ja kahviloita?

– Maanantainen päätös ei vaikuttanut kahviloihin, ravintoloihin, hotelleihin, keilahalleihin, kylpylöihin, lasten liikuntapaikkoihin, hiihtokeskuksiin tai koirasafareihin. Niiden toiminta voi jatkua edelleen entisellään.

– Esimerkiksi ravintolassa syöminen ei ole julkinen kokoontuminen. Sen sijaan vaikkapa ravintolan tiloissa järjestettävä yli 10 henkeä koskeva tapahtuma tulisi perua. Eli jos vaikka ravintolan kongressitilassa on tapahtuma, jossa on yli 10 henkeä, niitä tämä rajoitus koskisi, mutta perustoimintaa se ei koske.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, nyt valtio vetoaa kansalaisten maalaisjärkeen ja tottelevaisuuteen, mutta esimerkiksi Ranskassa on jo huomattu, että pelkkä vetoaminen ei liitä. Missä vaiheessa Suomessa otetaan kovemmat keinot käyttöön?

– Sinänsä valmiuslaki, joka otetaan käyttöön, antaa uusia välineitä puuttua tilanteisiin, jos asiat eivät vapaaehtoisesti toimi. Meillä varmasti poliisi miettii, miten valvoa toimeenpanoasetuksen noudattamista ja miten poliisin kannattaa priorisoida resursseja. Minusta suomalaiset ovat hyvin lainkuuliaisia ja talonpoikaisjärki varmasti toimii. Toki jos tämä tilanne jatkuu pitkään, ihmiset voivat turhautua ja ei enää jakseta niin välittää.

– Silläkin on merkityksensä, että siinä vaiheessa kun ollaan epidemiavaiheessa ja riski tartuntaan on niin paljon suurempi kuin tässä vaiheessa, voi olla että tällaisilla rajoituksilla ei ole niin suurta merkitystä kuin nyt. Mehän ei edelleenkään uskota, että tautia voidaan estää, vaan yritetään pitää sairastuneiden määrä kohtuullisena, että terveydenhuoltojärjestelmä pystyy sen kestämään.

Entä puistot, leikkipuistot ja torit, koskeeko 10 hengen rajoitus niitä?

– Näiden kohdalla tullaan juuri siihen yleisen kokoontumisen määritelmään. Totta kai ihmiset saavat mennä istumaan yleiseen puistoon tai viedä lapsen leikkikentälle. Mutta jos nähtäisiin, että sinne alkaa kerääntyä ihmisiä, silloin se olisi tämän ohjeistuksen mukaan kielletty. Tämä on vaikea asia, ja aiheesta on tulossa tarkempi ohjeistus vielä tämän päivän aikana.

Ylen tietojen mukaan sekä oikeusministeriö, poliisihallitus että valtioneuvoston kanslia ovat julkaisemassa vielä tiistaina aikana tarkempia ohjeistuksia julkisten kokoontumisten käytännön valvomisesta ja rajoituksista.