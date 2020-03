Ulkomaalaisia neuvotaan poistumaan, mutta kotimaisia turisteja riittää Lapin hiihtokeskuksissa jonoiksi asti – helsinkiläisäiti: "Täällä ollaan paremmassa jemmassa kuin Helsingissä"

Ylläksellä valtaosa matkailijoista on kotimaasta. Toistaiseksi heitä on riittänyt hisseihin jonoiksi asti.

Lapin hiihtokeskuksissa ei heti uskoisi, että maassa on poikkeustila ja kansalaisten arkea on voimakkaasti rajoitettu: hissit pyörivät normaalisti ja myös ravintolat ovat hiihtoturisteille avoinna. Toistaiseksi matkustusta kotimaassa ei ole rajoitettu, mutta ulkomaalaisia matkailijoita neuvotaan nyt palaamaan kotimaihinsa pikaisesti.

Haapamäkeläinen Leo Rintanen oli saapunut Ylläkselle pojanpoikansa kanssa. Hänelle poikkaustilanne ei aiheuta muutoksia suunnitelmiin.

– Ei mietityttänyt, voiko tänne tulla. Tämä on jokatalvinen retki, Rintanen luonnehtii.

Helsinkiläinen Virve Reinikka kertoi, että lomamatkalle Lappiin lähtö mietitytti kovastikin.

– Ei pelottanut, mutta mietitytti. Ajateltiin kuitenkin, että tullaan nyt, täällä ollaan paremmassa jemmassa kuin Helsingissä, Reinikka sanoo.

Kotimaisten turistien lisäksi Lapissa on hiihtokeskusten mukaan vielä suhteellisen paljon ulkomaalaisia matkailijoita. Rovaniemen matkailuyhtiön toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen neuvoo nyt kaikkia Lapissa olevia ulkomaisia matkailijoita järjestämään pikaisesti lähtönsä pois Lapista.

– Heidän täytyy hankkiutua ihan ensi tilassa paluumatkoilleen. Olla yhteydessä matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön tai jos on omatoimisesti järjestänyt matkansa niin miettiä, että miten sinne kotimaahansa pääsee, Kärkkäinen sanoo.

Finnair on ilmoittanut peruvansa 90 prosenttia lennoistaan huhtikuun alusta, mutta Lapin lentoja on alettu jo voimakkaasti supistaa.

Hotellit tyhjenevät ulkomaalaisista nopeasti

Ylläksellä pääosa matkailijoista on Visit Ylläs oy:n toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarman mukaan tähän aikaan vuodesta enimmäkseen kotimaasta. Sen sijaan kansainvälisten matkailijoiden määrään ilmoitus rajojen sulkemisesta alkoi vaikuttaa heti.

Visit Levi oy:n toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren mukaan suuri osa ulkomaalaisista turisteista on ruvennut järjestämään paluuta kotimaahansa ja vasta tulossa olevat ovat peruneet matkojaan.

– Perumisten määrää tai prosenttiosuutta on vaikea sanoa, koska vasta ollaan kokoamassa tilastoja yhteen. Majoitusyritykset tyhjenevät heidän osaltaan varmaankin tämän viikon aikana, Kivisaari arvioi.

Kotimaasta matkustavien määrää on syönyt erityisesti Finnairin päätös perua lähes kaikki Lapin lennot pääsiäissesonkia lukuunottamatta.

Kivisaaren mukaan kotimaisia matkailijoita on kuitenkin alueella vielä runsaasti ja yritykset pyrkivät palvelemaan heitä olosuhteet huomioiden normaalisti.

– Isommista keikoista käytännössä kaikki on peruttu. Ravintoloiden toiminta jatkuu toistaiseksi, kunnes tilanne tai määräykset toisin vaativat, Kivisaari sanoo.

Esimerkiksi Utsjoen kunnanlääkäri Heidi Eriksen on muistuttanut, että pienten kuntien terveydenhuollon resurssit eivät välttämättä riitä, jos kovin monet matkustavat mökeilleen koronakaranteeniin ja sattuvat sairastumaan.

Ylilääkäri: Laskettelulomalle ei estettä

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen jäsenkeskukset ovat antaneet asiakkailleen turvaohjeet (siirryt toiseen palveluun) (ski.fi), joilla pyritään ehkäisemään tartuntariskiä rinteissä: hyvä käsihygienia, metrin turvaväli hissijonossa ja gondolihissiin vain oman seurueen kera.

THL:n ylilääkärin Tuija Leinon mukaan nämä varotoimet ovat tämän hetkisen tiedon perusteella riittäviä, ainakin kun puhutaan oireettomista henkilöistä.

– Viruksen leviämisessä on asioita, joita ei tiedetä, mutta laskettelu tai hiihtäminen Lapissa ei kuulosta kovin pahalta. Sisätiloissa asia on hieman eri, jos tanssitaan hitaita tai ollaan ravintolassa muuten lähikontaktissa, Leino sanoo.

Visit Ylläs oy:n toimitusjohtajan Janne-Juhani Haarman mukaan poikkeustilanne onkin näkyny Ylläksen arjessa jopa "yllättävän vähän". Varotoimia on tehty ja tilanteen kehittymistä toki seurataan tarkasti.

– Tunnelma on kieltämättä vähän outo, Haarma kuvailee.

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes kaikki Suomen hiihtokeskukset olivat vielä auki. Asiakkaiden matkojen perumishaluihin lienee vaikuttanut se, että toistaiseksi kotimaan matkustajat voivat perua varauksensa vain normaalein ehdoin.

Pääministeri Marin: Voi olla, että liikkumista rajoitetaaan

Hallitus on antanut linjauksia yli kymmenen hengen julkisten kokoontumisten rajoittamisesta ja oleskelusta julkisilla paikoilla. Tiistaina pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi, että hallitus on harkinnut myös tiukempaa rajoituksia kotimaassa liikkumiseen.

– Voi olla, että joudumme rajoittamaan ihmisten liikkumista. Tähän ei vielä ole jouduttu menemään, mutta se on mahdollista, Marin sanoi.

Yksityisiä yrityksiä määräykset eivät tällä hetkellä estä toimimasta. Matkailu- ja ravintola-alan yhdistys Mara ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan "julkinen kokoontuminen" ei tarkoita esimerkiksi ravintolassa asiointia.

– Tämä on lain tulkintaa ja tässä suhteessa meillä on kyllä hyvää juridista osaamista ja oikeusministeriökin on tämän tulkintamme vahvistanut, Lappi sanoo.

Tulkinta on samantapainen myös Lapin aluehallintovirastossa: normaali ravintolatoiminta voi jatkua, mutta järjestetyt tilaisuudet perutaan.

