Kuinka paha Italian koronavirustilanne todella on? 6 grafiikkaa näyttää kylmät faktat

Roomassa on järjestetty hengen nostattamiseksi mielenilmauksia, joissa ihmiset tulevat parvekkeilleen tiettyyn aikaan. Lipussa lukee "Kaikki menee hyvin, me pysymme kotona". Andreas Solaro / AFP

Italiassa on tähän mennessä todettu 27 980 koronavirustartuntaa. Tuoreimmat tiedot on ilmoitettu eilen maanantai-iltana, jolloin kerrottiin 3 200 uudesta tartunnasta yhdessä vuorokaudessa.

Tartuntojen todellisen kokonaismäärän uskotaan olevan paljon suurempi.

Italian suojeluviranomainen, grafiikat: Harri Vähäkangas / Yle

Italiassa on 28. helmikuuta lähtien testattu terveysviranomaisen määräyksestä vain niitä, joilla on Covid-19:n taudinkuvan mukaisia oireita eli kuumetta ja hengitystieoireita. Ennen sitä näytteitä otettiin myös lievemmin oirehtivilta. Vain yksi kunta Italiassa on testannut koko väestönsä.

Italiassa koronavirusnäyte on otettu yhteensä lähes 138 000 ihmiseltä.

Italian suojeluviranomainen

Italiassa on kuollut 2 158 covid-19-potilasta.

Epidemian pahimmat hetket ovat kuitenkin vasta edessä. Tartuntapiikin ajoituksesta on esitetty erilaisia arvioita.

Hallitus arvioi viime viikolla, että tartuntapiikki voisi tulla jo huomenna keskiviikkona. Eilen maanantaina maan johtavat epidemiologit kuitenkin tyrmäsivät hallituksen arvion.

Esimerkiksi Milanon valtiollisen yliopiston virologi Fabrizio Pregliasco ennakoi Il Messaggero -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun)tartuntapiikkiä vasta maaliskuun lopulle. Hän kuitenkin korosti, että kaikki riippuu kansalaisten kärsivällisyydestä pysyä kotona.

Italian suojeluviranomainen

Lombardian hallintoalueesta eli Milanon kaupungin ympäristöstä on tullut Italian Wuhan. Todettuja tartuntoja on alueella yli puolet eli 14 649 koko maan 27 980 tartunnasta. Erityisen paha tilanne on Brescian ja Bergamon kunnissa.

Alueelta on kotoisin myös niin sanottu “potilas yksi”, 38-vuotias mies, joka ehti tartuttaa useita lähipiirissään sekä sairaalahenkilökunnassa ennen kuin hänellä todettiin koronavirustartunta helmikuun puolivälin jälkeen.

Etelä- ja Keski-Italiassa tartunnat ovat lisääntyneet toistaiseksi suhteellisen maltillisesti, mutta vauhdin pelätään kiihtyvän. Tähän esitetään osasyyksi sitä, että moni pohjoisessa asuva pakeni etelään hallituksen liikkumista rajoittavista toimenpiteistä kuultuaan.

Näin Italia sulkeutui 21. helmikuuta, 21 varmistettua tartuntaa: Pohjois-Italiassa 11 kuntaa ja noin 50 000 ihmistä määrätään kotikaranteeniin. Pohjois-Italiassa suljetaan museot, elokuvateatterit ja monet nähtävyydet sekä perutaan tapahtumia. Baarit ja ravintolat määrätään suljettavaksi kello 18. 4.3., 3089 tartuntaa: Koulut, yliopistot ja päiväkodit suljetaan.. 8.3., 7375 tartuntaa: Ulkona liikkumista rajoitetaan Pohjois- ja Keski-Italiassa. 10.3., 10 149 tartuntaa: Ulkona liikkumista rajoitetaan koko maassa. Suljettavaksi määrätään kaikki paitsi apteekit, kaupat, ravintolat ja kahvilat. 12.3., 15 113 tartuntaa: Muut kuin välttämättömyystarvikkeita myyvät liikkeet määrätään suljettavaksi. Auki saavat olla enää ruokakaupat, apteekit sekä tupakka- ja lehtikioskit.

Matteo Villa / Italian ulkopoliittinen instituutti

Covid-19-potilaat kuormittavat sairaaloiden teho-osastoja pahiten Lombardian ja Marchen hallintoalueilla. Monet alueet ovat koronaviruksen leviämisen takia joutuneet lisäämään teho-osastojen kapasiteettia viime viikkoina.

Esimerkiksi Lombardiassa tehohoitopaikkoja oli ennen epidemiaa noin 860, eli vajaat 12 tuhatta asukasta kohden. Paikkoja on epidemian aikana lisätty lähes puolella. Lisäyksistä huolimatta tehohoidon paikat ovat Lombardiassa loppumassa, vahvisti alueen kuvernööri Attilio Fontana sunnuntaina.

Italian terveysvirasto ISS

Italian terveysvirasto ISS

Koronavirukseen kuolleiden keski-ikä on Italiassa 79,4 vuotta. Kuolleista 28,5 prosenttia on naisia ja 71,5 miehiä.

Noin kaksi kolmasosaa on kuollut Lombardian alueella. Suurella osalla kuolleista on ollut myös muita sairauksia kuten verenpainetautia tai sydäntauteja.

