Mitä yli 70-vuotiaat ajattelevat siitä, etteivät he saisi tavata muita? Tarmo Polojärven suksi luistaa yhä: "Ladullahan virus ei tartu"

Kuusamolainen Tarmo Polojärvi, 75, astelee rivakasti paikallisen marketin pihalla. Kunto on hiihtoa harrastavalla miehellä hyvä.

Hän kertoo tiedostavansa tilanteen, ja että sosiaalisia kontakteja tulee nyt välttää.

– Mutta kaupassa pitää käydä, mies toteaa.

Hallitus antoi maanantaina toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.

Polojärvi sanoo ennakoineensa koronaviruksen läsnäolon jo ennen maanantain hallituksen uusia määräyksiä ja suosituksia.

– Olin menossa itärajan taakse Venäjän Kalevalaan hiihtotapahtumaan sunnuntaiksi, mutta ilmoitin, että en tule. Eihän sitä koskaan tiedä vaikka olisin viruksen kantaja. Sain venäläisiltä tapahtumanjärjestäjiltä sympaattista palautetta vakavasta suhtautumisestani asiaan, Polojärvi myhäilee.

Hamstrata ei ole tarvinnut. Maitoa on nyt sen verran, että kaupassa ei tarvitse käydä ennen perjantaina. Mies luottaa, että ruokaa riittää ja huoltovarmuus toimii.

75-vuotiaan arki jatkuu melko normaalisti poikkeusoloista huolimatta.

– Ei minulla nykyisin paljon kyläilykontakteja ole. Käyn hiihtelemässä silloin, kun huvittaa. Ladullahan virus ei tartu, Tarmo Polojärvi uskoo.

Epätietoisuus kalvaa monia vanhuksia

Kauko Läheniemi saapuu Turun Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen pihaan pyörällä kauppareissulta. Mukana on pari muovikassia.

Vuonna 1940 syntynyt Läheniemi kertoo, että pääsee vielä liikkumaan yksin kauppaan. Jalat ovat sen verran hyvässä kunnossa.

Kauko Läheniemi kertoo, että vanhusten kesken on vielä paljon epätietoisuutta, kuinka nyt tulisi toimia. Minna Rosvall / Yle

Läheniemi kertoo, että vanhusten keskuudessa on epätietoisuutta, miten toimia poikkeusoloissa.

– Meitä on 400–500 asukasta. On hämmentyneitä puheita, vähän hiljaisina istumme huoneissamme. Suuri osa lehdistä on korjattu aulasta pois tautien tarttumisvaaran vuoksi, kertoo Läheniemi.

Tavallisesti Läheniemi käy syömässä hyvinvointikeskuksen ruokalassa, joka on ollut suljettuna maanantaista lähtien. Läheniemi on valmis hankkimaan kotiin tuotavia annoksia, jos niitä on tarjolla.

– Kyllä eläke on sitä varten, että sillä maksetaan annokset ja ruuat.

Läheniemi on jo sanonut sukulaisilleen, että käymään ei tarvitse tulla lähiaikoina. Vieraita oli viimeksi viikonloppuna.

Pihalle saapuu myös kohta 70 vuotta täyttävä Harri Riikonen. Hän asuu yksin lähellä luhtitaloissa, mutta tulee Lehmusvalkaman pyykkituvasta, jota saa käyttää. Hän on tyytyväinen, että iäkkäitä suojellaan kontakteilta.

– Totta kai se on hyvä asia, kun kaikenlaisia tauteja on liikkeellä. Olen riskiryhmää. Minulla on diabetes, kertoo Riikonen.

Riskiryhmään kuuluva Harri Riikonen käy kaupassa kintaat kädessä. Minna Rosvall / Yle

Hän uskaltaa yhä käydä kaupassa.

– Kintaat kädessä, kun menen sisälle, ei tule tartuntaa, kertoo Riikonen ja viittaa hansikkaisiinsa.

Sinikka Virtanen, 73: "Olen yksinäinen ihminen"

Toisilla iäkkäillä on edessään vaikeat ajat. Sinikka Virtanen, 73, asuu yksin Helsingin Tapanilassa ilman nettiä. Kotihoito käy kerran viikossa.

– Olen yksinäinen ihminen. Minulla ei ole yhtään lähiomaisia tai ystäviä. En pysty yksin käymään kaupassa.

Hän on epäileväinen, miten kotihoidon resurssit riittävät poikkeustilanteessa, kun jo aiemmin oli hankalaa.

– Ymmärrän, että kotihoidolla ei ole tarpeeksi henkilökuntaa. Enhän minä heille ole vihainen vaan tähän systeemiin.

Vinkkilista: mitä minä voin tehdä ikäihmisten hyväksi? Soita puhelimella ja kysele kuulumisia vaikka päivittäin. Anna aikaasi ja kuuntele huolet ja murheet kiireettä. Pudota postikortti tai lappu lähellä asuvan iäkkään tuttavasi postilaatikkoon ja kerro, että olet apuna tarvittaessa. Laita viestiin mukaan myös puhelinnumerosi. Lainaa ikäihmiselle omia kirjojasi, lehtiä ja elokuvia. Mutta vain, jos olet itse terve. Etäällä asuvalle läheiselle voi tilata ruokaa kotiinkuljetuksena verkkokaupan kautta. Soita kuvapuhelu, jos mahdollista. Kuvapuhelun kautta voit näyttää, mitä elämääsi kuuluu, mitä lapsenlapset puuhaavat ja lemmikit touhuavat. Lähde: Vanhustyön keskusliitto

Leena Pessin, 70, onni on lähellä asuva sisko

Leena Pessi ei kuulunut riskiryhmään vielä viime kuussa. Juuri 70 täyttänyt Pessi ottaa ohjeen välttää fyysistä kontaktia tosissaan muttei ole huolissaan.

Seitsemän vuotta eläkkeellä ollut riskiryhmäläinen on entinen Riihimäen terveyskeskuksen hoitaja.

– Käsienpesu on vanhassa muistissa, kotoaan Hausjärven Ryttylästä tavoitettu Pessi kertoo.

Muutama vuosi sitten leskeksi jääneen Pessin onni on vain kilometrin päässä asuva sisko, joka on myös yli 70-vuotias. Leena Pessi leipoi maanantaina korvapuusteja, ja sisko polkaisi pyörällään hakemaan pussillisen.

– Olemme yhdessä kaksi aika vauhdikasta mummoa, Pessi nauraa.

Lapsiin ja lastenlapsiin hän on nyt vain puhelinyhteydessä tartuntariskin pienentämiseksi.

Ostoksilla Pessi käy normaalisti puoliltapäivin, kun lähikaupassa on väljää. Hamstraamaan hän ei ole ruvennut. Tärkein, eli kahvi, ei kuitenkaan saa päästä loppumaan.

Facebookin selailu ja päivitysten kommentointi ovat kotona ”hyvää terapiaa”, Pessi kertoo. Joutessaan hän on myös palannut menneeseen aikaan.

– Kaivoin vanhoja sodanajan kirjeitä. Vetelistä Pohjanmaalta kotoisin oleva isäni lähetti niitä äidilleen vajaat 80 vuotta sitten. Kovat olivat ajat silloinkin.

