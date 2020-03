Parisuhdekin joutuu koetukselle etätöissä, terapeutti antaa viisi vinkkiä: "Kaikki tiimihenkeä kohottavat keinot käyttöön"

On kuitenkin hyvä myöntää, jos yhteinen aika ei tunnukaan pelkästään mahtavalta, Minna Jaakkola sanoo.

On kuitenkin hyvä myöntää, jos yhteinen aika ei tunnukaan pelkästään mahtavalta, Minna Jaakkola sanoo. Henrietta Hassinen / Yle

Monen pariskunnan yhteinen aika kotona on koronaviruksen vuoksi lisääntynyt yllättäen roppakaupalla.

Uudenlainen tilanne voi aiheuttaa suhteeseen hankaluuksia, ellei työkalupakista löydy sopivia keinoja niiden selättämiseen. Haasteet voi kuitenkin voittaa ilman haavereita ja samalla kenties vahvistaa suhdetta, sanoo asiantuntija.

1. Hyväksy tilanne ja keskustele

Jokaisella on oma tapansa reagoida muuttuvaan ja uudenlaiseen tilanteeseen, muistuttaa Väestöliiton pari- ja perheterapeutti Minna Jaakkola. Toinen voi ahdistua kun kalenteri tyhjenee viikkojen ajaksi, toinen taas saattaa haaveilla juuri rauhallisista koti-illoista.

Jos kumppanin näkökulma on erilainen kuin oma, se voi asettaa suhteeseen haasteita. Jaakkolan mukaan on tärkeää osoittaa myötätuntoa kumppania kohtaan.

– Kaikilla on sopeutumista uudenlaiseen arkeen. Olen törmännyt aika paljon siihen ajatteluun, että nyt on mahdollisuus viettää idyllistä perheaikaa, kun kiire loppuu. On kuitenkin hyvä myöntää, jos yhteinen aika ei tunnukaan pelkästään mahtavalta, Jaakkola sanoo.

Poikkeuksellisen ja stressaavan tilanteen tiedostaminen ja hyväksyminen auttavat alkuun oikeanlaisessa asennoitumisessa. Jaakkola painottaa keskustelun tärkeyttä.

– Jos koronavirus, sen vaikutukset yhteiskuntaan tai arjen muutokset ahdistavat, siitä kannattaa puhua.

Silloin molemmat pysyvät kartalla, miksi toisen pinna voi välillä kiristyä ja miten tilannetta voisi helpottaa.

2. Pysy kärsivällisenä

Mielellä on taipumus pyrkiä kontrolloimaan asioita, ja siksi stressaavassa ja ahdistavassa tilanteessa saatamme paisutella pienistäkin asioista mielessämme suuria.

Jaakkolan mukaan pienten asioiden kannattaa nyt antaa olla, eikä kumppanilta ja suhteelta kannata jo valmiiksi haastavissa olosuhteissa vaatia liikaa.

– On tärkeää pyrkiä olemaan kärsivällinen ja ajattelemaan toisesta positiivisia asioita. Voi miettiä yhdessäkin, mitkä ovat parisuhteen vahvuuksia ja mikä juuri meiltä sujuu hyvin, hän neuvoo.

Myös arjen järjestelyihin keskittyminen kannattaa, jos vähäpätöiset asiat alkavat käydä liikaa hermoille. Kun rutiinit saadaan molempien kannalta sujuviksi, ollaan törmäyskurssilla harvemmin ja yhteishenki kasvaa.

Kaikki keinot, joilla parisuhteen tiimihenkeä saadaan kohotettua, on Jaakkolan mukaan hyvä ottaa käyttöön.

3. Muista oma aika – myös toiselle

Jaakkola muistuttaa, että kaikkien perheenjäsenten on saatava myös omaa aikaa.

– Sen tarve on ihmisillä erilainen, ja toisia voi ahdistaa kovastikin jos tuntuu, ettei pääse mihinkään.

Tiivistä tunnelmaa kotona voi helpottaa vaikkapa niin, että perheenjäsenet pysyttelevät sovitun ajan eri huoneissa ja puuhailevat omia asioitaan. Yksin voi käydä lenkillä, kaupassa tai tehdä vaikka pihatöitä.

Joskus lyhytkin aika yksin voi saada toisen seuran tuntumaan taas mukavalta.

4. Rajat ruutuajalle

Kun iltamenot ja harrastukset on peruttu, voi houkutus käpertyä koko illaksi ruudun ääreen olla suuri. Media pursuaa alati päivittyviä koronauutisia, mutta Jaakkolan mukaan informaatiotulvasta kannattaa pitää päivittäin myös reilusti taukoa.

– Parisuhteessa siinä voi auttaa toista. Kun tehdään yhteinen sopimus, että tiettyyn aikaan päivästä ollaan ilman ruutuja, siinä on helppo auttaa ja kannustaa kumppania, Jaakkola sanoo.

5. Tarvittaessa etäapua on tarjolla

Apua on kuitenkin tarjolla, jos parisuhde syystä tai toisesta ajautuu vaikeuksiin. Esimerkiksi Väestöliitto (siirryt toiseen palveluun), Mannerheimin lastensuojeluliitto (siirryt toiseen palveluun) ja Kataja-yhdistys (siirryt toiseen palveluun)tarjoavat maksutonta tukea perheille ja pariskunnille puhelimen tai verkkosivuillaan olevan chatin välityksellä.

– Usein auttaa, että omaan tilanteeseen saa ulkopuolista näkökulmaa, ja kannustan siihen hyvin matalalla kynnyksellä. Mielen hyvinvoinnin kannalta on muutenkin suositeltavaa soitella läheisille ja jutella heidän kanssaan. Moni muukin on nyt samanlaisessa tilanteessa, ja vertaistuki voi ehkäistä kriisienkin syntymistä, Jaakkola muistuttaa.

Yhteisen ajan yhtäkkinen lisääntyminen voi Jaakkolan mukaan vaikuttaa parisuhteeseen myös positiivisesti, sillä toisen tukeminen ja toista varten oleminen voivat lujittaa suhdetta.

– Lisäksi nyt on poikkeuksellisen paljon aikaa tutustua toiseen. Se kannattaa käyttää, ja voi löytää uudelleen paremman yhteyden omaan kumppaniin.