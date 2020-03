Koronavirukseen sairastunut työikäinen joutui tehohoitoon Mikkelissä

Yksi koronavirukseen sairastunut potilas on joutunut tiistaina tehohoitoon Mikkelin keskussairaalassa.

Yksi koronavirukseen sairastunut potilas on joutunut tiistaina tehohoitoon Mikkelin keskussairaalassa. Hän on aikuinen työikäinen henkilö.

Kaikkiaan tehohoidossa on Suomessa tällä hetkellä tiettävästi yhteensä kaksi koronavirukseen sairastunutta.

Toinen koronaviruspotilas on tehohoidossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n alueella.

Kaikkiaan Suomessa on tällä hetkellä 319 laboratoriossa varmennettua tartuntaa. Etelä-Savossa varmennettuja tartuntoja on yhteensä viidellä henkilöllä, joista kaksi on sairaalahoidossa.

– Läheisten tulee välttää vierailuja Mikkelin keskussairaalaan jo ennen poikkeustilan nojalla tulevaa vierailukieltoa. Poikkeustilan aikanakin sairaalassa voivat vierailla tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymänEssoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Ministeriö selvittää parhaillaan tehohoitopaikkojen tämänhetkistä määrää koronavirusepidemian takia.

Nopean laskun perusteella tehohoitopaikkoja on nyt yhteensä noin 300. Lisäksi lievempää hoitoa tarvitseville on tehovalvontapaikkoja ja muita valvontapaikkoja.