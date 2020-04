Hämeenlinna antaa henkilöstölleen lainan kalliin polkupyörän hankintaan – kunnat etsivät uusia tapoja kannustaa pyöräilyyn

Hämeenlinnan kaupunki on päättänyt tukea kasvavaa työmatkapyöräilyä ja antaa työntekijöilleen korottoman lainan polkupyörän ostoa varten. Loka-marraskuussa alkaneeseen henkilöstöetuun on tähän mennessä tarttunut kolmisenkymmentä kaupungin työntekijää.

Polkupyöräkulttuurin edistämiseksi moni kaupunki on miettinyt erilaisia tapoja. Hämeenlinnan ratkaisu myöntää lainaa ja periä sitä takaisin palkasta vähitellen on ainutlaatuista Suomessa.

Perheneuvojana työskentelevä Mimosa Koskimies osti lainallaan uuden, kullanvärisen polkupyörän.

Laadukas pyörä olisi kirpaissut budjettia

Kertaostoksena laadukkaan pyörän hankkiminen olisi helposti kirpaissut liikaa Mimosa Koskimiehen henkilökohtaisesta budjetista. Hän hankki lainalla kestävän pyörän, jota tarvitsee myös työhönsä kuuluviin kotikäynteihin.

– Laina auttoi paljon. Vanha pyörä oli jo hajoamassa. Tämä on ainoa kulkuvälineeni ja tarvitsen sellaisen, jolla voin kuljettaa myös lastani ja tavaroita, kertoo Koskimies.

Suurin osa hankkii sähköpyörän

Hämeenlinnan kaupunki myöntää lainaa vähintään 600 € ja korkeintaan 2 500 euroa. Laina peritään palkasta kerran kuukaudessa. Laina-aika on enintään kaksi vuotta.

– Tämä on meidän tapamme osallistua hiilineutraliuteen. Tuemme henkilöstöämme, että he hankkisivat polkupyöriä ja käyttäisivät niitä auton sijaan, kertoo Hämeenlinnan kaupungin henkilöstö- ja hallintojohtaja Anne Iijalainen.

IIjalaisen mukaan idea on otettu kaupungin henkilöstön keskuudessa hyvin vastaan. Muutamassa kuukaudessa määrä on kasvanut koko ajan. Suurin osa on hankkinut sähköpyörän mutta mukana on ollut muutama kalliimpi peruspyöräkin.

Iijalainen sanoo, että kannustamalla kaupungin henkilökuntaa käyttämään polkupyöriä, toivotaan liikunnan lisäävän myös työntekijöiden hyvinvointia.

– Ja onhan se meille imagokysymyskin, sanoo Iijalainen.

Hyvä avaus Hämeenlinnalta

Pyöräilijöiden etujärjestön, Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen kehuu Hämeenlinnan kaupunkia pyöräilyn edistämisestä.

– Tosi hyvä avaus kaupungilta. Muualla Suomessa en ole kuullut vastaavista ja on hienoa, että kunta on lähtenyt tässä edelläkävijäksi viemään asiaa eteenpäin, sanoo Koistinen.

Työmatkapyöräily on kasvattanut suosiotaan Suomessa selvästi viime vuosina. Pyöräliiton mukaan lisäys johtuu muun muassa ihmisten ympäristötietoisuuden lisääntymisestä ja siitä, että monilla työpaikoilla pyöräilemisen puolesta puhutaan aikaisempaa enemmän.

Koistisen mukaan pyöräilyn suosio voisi kasvaa nykyisestä, jos työsuhdepyörät saisivat verovapauden.

– Saisimme ihmisiä pyöräilemään varmasti enemmän, koska silloin olisi helpompi hankkia laadukkaampia pyöriä olivat ne sitten sähköavusteisia tai tavallisia, sanoo Matti Koistinen.

Pyöräillessä parasta on vapaus

Mimosa Koskimies kertoo, että kaveripiiri kyselee varsinkin talvipyöräilyn onnistumisesta. Se sujuu hyvin nastarenkailla. Koskimiehen omaan pyöräilyintoon on vaikuttanut eniten ekologisuus. Suurin syy on kuitenkin vapaus.

– Rakastan pyöräilyä, se on aivan ihanaa. Tuuli tuivertaa tukassa ja ikään kuin omistat kaupungin, missä kuljet. Pääset näkemään, kuulemaan ja haistamaan kaiken ja kulkemaan sellaista vauhtia, kuin itse haluat. Hämeenlinna on pieni kaupunki ja täällä pääsee kulkemaan pyörällä tosi hyvin, sanoo Mimosa Koskimies ja polkaisee eteenpäin.

Keskustele, millä edellytyksillä itse voisit lisätä pyöräilyä? Aikaa sinulla on torstaihin 9.4. klo 23 saakka.