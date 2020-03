Näin Suomi opettelee käymään kotikoulua – opettaja: "Tunnelmat ovat aika sekavat"

Etäopetukseen siirtyminen on monelle uusi ja iso askel. Mutta jo nyt on huomattu, kuinka esimerkiksi etätyön ja kotikoulun pyörittäminen samanaikaisesti on mahdollista.

Oululaisessa Oja-Leikaan perheessä etäopetusarkea päätettiin kokeilla jo etukenossa. Kun monen muun perheen lapset vielä menivät kouluun maanantaina, jäivät neljäsluokkalainen Martta Leikas ja kuudesluokkalainen Hertta Leikas koulukirjoineen kotiin.

– Ihan kivaa on ollut ja läksyjen teko on sujunut hyvin, äidilleen Mirkka Oja-Leikakselle matematiikan tehtäväkirjaa tarkistettavaksi ojentava Martta kertoo.

4-luokkalainen Martta suunnitteli listan siitä, mitä ajanvietettä perheen kanssa voi harrastaa nyt, kun liikkumista pitää rajata. Marko Väänänen / Yle

Mirkka Oja-Leikaan mukaan suurin syy etäopetuksen aikaiseen aloitukseen oli se, että he halusivat suojella niin lapsiaan kuin ylipäätään riskiryhmiin kuuluvia koronan mahdolliselta leviämiseltä.

– Työmme onnistuvat myös hyvin etänä, joten sen suurempia esteitä kotikoulun aloittamiselle ei ollut.

Yliopistossa muun muassa koulutuksen kehittämistehtävissä työtään tekevä Mirkka kertoo, että käytännössä hänen tarvitsi hakea työpaikaltaan vain läppärinsä, työkännykkänsä ja kuulokkeensa, ja hän oli valmis kotia jäämiseen.

Perheen isän Antti Leikaksen viestintäalan työ on lähtöjään jo hyvin etätyökeskeistä, joten kotiin jääminen kävi luonnostaan.

Monissa suomalaisperheissä opetellaan nyt elämään korona-arkea. Vain yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien alakouluikäiset lapset jatkavat lähiopetuksessa. Lisäksi lähiopetusta järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille.

Huolta toisten arjesta

Vaikka etäopetusarki on käynnistynyt Oja-Leikaan perheessä hyvin, on mukana myös hämmennyksen ja huolen tunteita.

Mirkka Oja-Leikas kertoo olevansa huolissaan niiden perheiden puolesta, joissa etätyö ei ole mahdollista. Antti Leikas puolestaan miettii, tekikö hallitus päätöksen koulujen sulkemisesta ajoissa.

– Eilenhän moni meni kouluun tavallaan turhaan, ja riski altistumiseen kasvoi. Toisaalta hyvä, että hallitus nyt kuitenkin päätöksensä teki, se selkeyttää tilannetta.

Hertta Leikas lukee reippaasti espanjan kielen oppikirjaa, mutta ihmettelee hänkin maailman menoa.

– Tuntuu kuin me oltaisiin elokuvassa, hän tuumaa, sulkee kirjan ja lähtee hetkeksi pikkusiskonsa kanssa välitunnille kotipihalle.

Nyt kaivataan omatoimisuutta

Ahmon koulun pihamaa Siilinjärvellä oli tiistaiaamuna hiljainen. Oppilaista valta-osa oli jäänyt kotiin, vaikka etäopetukseen siirrytään varsinaisesti vasta keskiviikkona.

Siiri Pitkänen uskoo, että tästäkin selvitään, vaikka monella tulee olemaan hankalaa kotikoulussa. Sami Takkinen / Yle

9. luokkalainen Siiri Pitkänen tuli kouluun todetakseen, ettei sieltä kavereita juuri löytynyt.

– En jaksanut jäädä kotiin, kun kumminkin joutuu kuukauden siellä olemaan. On jotain tekemistä edes yhden päivän ajan. Veikkaan, että monella tulee olemaan hankaluuksia, mutta kun jaksaa keskittyä, pärjää ihan hyvin, miettii Pitkänen.

Eveliina Hyväristä askarruttaa, oppiiko kaiken oikein. Sami Takkinen / Yle

Eveliina Hyvärinen harmitteli yläasteen viimeisen lukuvuoden poikkeuksellista päätöstä, mutta opiskelu onnistuu etänäkin.

– Tietokone on kotona, että pystyn tekemään annetut tehtävät. Pelottaa se, että opin asiat väärin, eikä saa normaalisti koulussa annettavaa opetusta, pohtii Hyvärinen.

Rehtori Heikki Pulkkinen rauhoittelee, että oppia tullaan jakamaan entiseen malliin – välineet vain ovat toiset.

– Nyt jaetaan oppilaille tietokoneita kotikäyttöön. Heti kun oppilaat ovat kuitanneet koneen, näyttävät lähtevän kotiin. Ihan hyvä ratkaisu näin.

Rehtori Heikki Pulkkinen ei muista vastaavaa työuraltaan, mutta eipä muista muutkaan. Sami Takkinen / Yle

Valmistautuminen poikkeusoloihin on aloitettu Siilinjärvelläkin jo viime viikolla.

– Perjantaina aloitettiin ja maanantaina pidettiin poikkeuksellisen lyhyt koulupäivä. Opettajat suunnittelivat opetusta etänä, pika-aikataulu sinänsä, valottaa Heikki Pulkkinen.

Vastaavassa tilanteessa ei olla oltu moneen sukupolveen, miettii historian ja yhteiskuntaopin opettaja Johanna Taskinen. Palasteltavaa riittää itse kullakin.

– Onhan tämä erikoinen tilanne. Se hyvä puoli siinä on, että oppilaiden pitää jäsennellä opiskeluaan ja huomata, että nyt pitäisi toimia omatoimisesti. Tietenkin täytyy tunnistaa, paljonko tarvitsee apua, rohkaisua ja vuorovaikutusta.

Johanna Taskisen opetusta oli luokassa seuraamassa vajaa kourallinen oppilaita tiistaina. Sami Takkinen / Yle

Vaikka iso osa näytöistä on jo annettu, tulee poikkeuksellisella lukuvuoden lopulla olemaan vaikutuksensa.

Rehtori Heikki Pulkkinen kuitenkin luottaa siihen, että töitä tehdään oma tulevaisuus mielessä pitäen eikä lorvailla lomatyylillä.

– Perusopetuksen päättötodistukset saadaan annettua ja reilut numerot on tulossa, ei huolta! Yläkouluikäiset oppilaat pystyvät tekemään töitä myös etänä, ja opettajilla on ammattitaitoa ohjeistaa, sanoo Pulkkinen.

Oppia tulevaisuuteen tästäkin

Tilanne on todella poikkeuksellinen, toteaa luokanopettaja Henna Pohjavirta Haarlan koulusta Turusta.

– Tunnelmat on aika sekavat vielä tässä vaiheessa. Ei tunnu oikein todelliselta, huokaisee Pohjavirta.

Valtiojohdon linjaukset kuitenkin selkeyttävät tilannetta. Opinahjoissa on eletty pitkään epätietoisuuden vallassa, ja tunnelmat ovat olleet odottavat.

Alakoulun puolella ei Haarlassakaan ole juuri kokemusta etäopetuksesta. Palveluita tarjoavilta yrityksiltä tuli tiistaina runsaasti tarjouksia. Osa on luvannut niitä ilmaiseksi.

Hälinä on hiljentynyt koulujen käytäviltä koko Suomessa. Sami Takkinen / Yle

Henna Pohjavirta arvelee, että alakoulun opettajat tulevat viestimään pitkälti Wilman kautta. Hän odottaa ohjeistuksia lähipäivinä.

Wilma tuleekin olemaan kovilla yhtäaikaisen käyttäjätulvan kanssa.

– Tämä on kaikille uusi tilanne, mutta uskon, että tästä selvitään. Opimme paljon tulevaisuuden kannalta esimerkiksi, millaisia etäopetusjärjestelmiä on hyvä olla käytössä, miettii Pohjavirta.

Lukuvuosi on onneksi jo pitkällä ja koulua jäljellä enää muutama kuukausi.

– En usko, että mitään radikaalia oppimisen kannalta pääsee tapahtumaan. Ja kyllähän koulutasolla taataan oppiminen ykkös–kolmosluokkalaisille, jos tarve näin vaatii, viestittää Henna Pohjavirta huolestuneille vanhemmille.

Etäkoulu sopii toisille, toisille ei

Ensimmäisestä päivästä selvittiin kunnialla, toteaa helsinkiläinen perheenäiti Elina Turunen. Tehtävien käydessä hankalammiksi voi toki tulla tarvetta apuopettajalle.

– Aamupalan jälkeen teimme koulutehtäviä ja sitten oli hiukan peliaikaa. Olemme käyneet ulkona ja kohta tiedossa on lisää koulutehtäviä.

Turusella on kaksi kouluikäistä ja yksi päiväkoti-ikäinen lapsi. Kouluikäisten etäkoulu toimii tietokoneen välityksellä, mutta äiti on saanut välistä toimia opettajana omien etätöiden lomassa.

Porilaisen ekaluokkalaisen Eetun yksinhuoltajaäiti, Elina Laiho ei puolestaan voi ottaa lastaan kotiopetukseen, vaikka haluaisi.

Laiho työskentelee sairaanhoitajana Satasairaalassa, Porissa. Hallitus linjasi, että terveydenhoitohenkilökunta voidaan käytännössä velvoittaa tulemaan töihin.

– Poika on pakko laittaa kouluun. Meillä ei ole täällä turvaverkkoa, suurin osa sukulaisistakin asuu muualla. Ne, jotka asuvat täällä, ovat itsekin töissä, Elina Laiho sanoo.

Koulujen lounaskäytännöt vaihtelevat

Koulujen siirtyminen pääosin etäopetukseen aiheuttaa järjestelyjä myös kouluruokailussa.

Esimerkiksi Porissa koululaiset saavat ruokaa myös etäopetuksen aikana. Ennakkoon ilmoittautuneet oppilaat voivat käydä ruokailemassa päivittäin oman koulunsa tiloissa, mutta lähikontaktit pyritään pitämään minimissä.

Lappeenrannan Kimpisen koulukeskuksen ruokalassa oli vielä tiistaina paljon ruokailijoita. Mikko Savolainen / Yle

Myös Lappeenranta tarjoaa kouluruoan lähiopetuksessa oleville sekä niille etäopetuksessa oleville, jotka ruokailua ovat toivoneet.

Kaupunki kysyi tiistaina huoltajilta, kuinka moni etäopetuksessa oleva oppilas osallistuu kouluruokailuun.

Lappeenrannan Kimpisen koulussa 7. luokkaa käyvä Aada Jäppinen lounasti vielä tiistaina koululla. Jäppinen siirtyy keskiviikkona etäopetukseen, jolloin koululla syöminen jää tauolle.

– Kotona on parempaa ruokaa, naurahtaa Jäppinen.

Kimpisen lukion 2. vuosikurssilla oleva Emilia Peltoniemi aikoo myös jättää kouluruokailut väliin.

– Minulla on noin kuusi kilometriä kouluun ja kuljen bussilla, joten voi olla, että jään kotiin syömään, Peltoniemi sanoo.

Osa kaupungeista tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville

Osa kaupungeista vetää kouluruokailun järjestämisessä tiukempaa linjaa eli lounas tarjotaan vain lähiopetuksessa oleville. Näin tekevät esimerkiksi Tampere, Kokkola ja Kouvola.

Kotkan kaupunki odotti tiistaina iltapäivällä Opetushallituksen tarkempaa ohjeistusta, mutta opetustoimenjohtaja Jukka Tanskan mukaan kouluruokailua ei todennäköisesti järjestetä etäopetuksessa oleville oppilaille.

– Lähiopetukseen osallistuville ruokailu järjestetään omalla koululla, Tanska sanoo.

Myöskään Kannus ei ollut iltapäivään mennessä tehnyt päätös ruokailun järjestämisestä. Lähtökohta on, että lounas tarjotaan vain lähiopetuksessa oleville. Näitä oppilaita on Kannuksessa kymmenkunta.

Moni kaupunki odotti tiistaina Opetushallituksen ohjeistusta koululounaasta.

Wilmaa, WhatsAppia ja Meetsiä – lukujärjestys Lohjalla Koulupäivä alkaa joka arkiaamu tasan kello 9.00. Jokainen oppilas velvoitetaan olemaan tuolloin koneen äärellä ja avaamaan Wilma. Wilmassa lähetetään jokaiselle oppilaalle viesti, jossa on linkki virtuaaliseen Google Meets -huoneeseen. Opettaja käy läpi päivän aiheet ja pitää opetustuokiot päivän aikana opiskeltavista asioista. Opetuksen seuraaminen on jokaisen oppilaan vastuulla. Opetuksen jälkeen oppilaat saavat päivän tehtävät, jotka tulee olla tehtynä kello 14.00 mennessä. Koulupäivän laskennallinen pituus on siis joka päivä 5 tuntia. Töiden palautus on tehtävästä riippuen joko Google Classroomissa tai valokuvana WhatsAppilla. Oppilas kuvaa esimerkiksi tekemänsä matematiikan tehtävän ja lähettää sen yksityisviestinä opettajalle. Taito-ja taideaineiden sisällöistä saatetaan joustaa etäopetuksen aikana. Keskittyminen on enemmän lukuaineissa.

