Singapore nojaa avoimeen viestintään, Etelä-Koreassa testataan ahkerasti – näin eri maat onnistuivat epidemiapiikin taittamisessa

Tämän vuoden alku olisi voinut olla suuren luokan katastrofi Hongkongille, Taiwanille ja Singaporelle.

Samalla kun vuoden vilkkain, miljoonien matkustajien lomakausi oli alkanut, puhkesi Kiinassa uusi, ennestään tuntematon virusepidemia.

Kuinka valtiot onnistuivat hidastamaan viruksen nopeaa leviämistä?

Hongkong selvisi eristäytymällä

Hongkongissa viime vuonna yli kuusi kuukautta kestäneet demokratiamielenosoitukset saivat kaupungin lähes polvilleen. Tulenherkkä tilanne ei näy koronatilastoissa, sillä reilun seitsemän miljoonan asukkaan Hongkongissa tartuntoja on kirjattu tähän mennessä 192 ja neljä on kuollut tautiin.

Rajan toisella puolella Manner-Kiinassa tilanne oli tyystin toinen, ja esimerkiksi Hongkongia viistävässä Guangdongin maakunnassa on kirjattu Kiinan toiseksi suurin tautikeskittymä, 1 378 tartuntaa.

Hongkongissa raja Manner-Kiinaan on normaalioloissa hyvin vilkas. Rajan ylitti viime vuonna arviolta 300 000 ihmistä päivittäin, kirjoittaa The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Pian sen jälkeen kun ensimmäiset uutiset koronaviruksen ilmestymisestä Wuhaniin alkoivat ilmetä, Hongkongissa alettiin seuloa kuumepotilaita.

Kun tauti alkoi levitä, valtaosa rajanylityspaikoista suljettiin. Helmikuun alussa rajan ylitti arviolta 750 ihmistä, lehti kirjoittaa. Tulijoita velvoitettiin myös hakeutumaan kahden viikon karanteeniin.

Turvamies vartioi odotushuonetta rautatieasemalla Hongkongissa 28. tammikuuta 2020. AOP

Aasiassa muistetaan hyvin vuosituhannen alussa puhjennut sars-epidemia. Vuosina 2002–2003 Manner-Kiinassa ja Hongkongissa yli 600 ihmistä kuoli sars-viruksen aiheuttamaan tautiin. Myös suomalainen Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työntekijä kuoli sars-keuhkokuumeeseen huhtikuussa 2003 Pekingissä.

Hongkongissa otettiin nyt hyvin nopeasti käyttöön sosiaalista kanssakäyntiä rajoittavia toimia. Esimerkiksi koulut pysyvät suljettuina pääsiäiseen saakka.

Parhaillaan moni paiskii etätöitä ja osa yrityksestä on kiinni. Elokuvateatterit, kirkot ja urheilukentät ammottavat tyhjyyttään, kirjoittaa Time (siirryt toiseen palveluun)-lehti. Miljoonakaupungin ostoskadut ovat tyhjentyneet jalankulkijoista, sillä ihmiset pysyttelevät vapaaehtoisesti kotona.

Xinzhun alakoulun rehtori lataa oppilaan muistitikulle materiaalia etäopiskelua varten itäisen Kiinan Jiangxin provinssissa 17. helmikuuta 2020. Kun Kiinassa koulut suljettiin epidemian takia, arviolta 180 miljonaan oppilaan kotioppimisen tueksi julkisessa televisiossa lähetettiin alakoulujen oppintunteja. AOP

Taiwan mullisti terveydenhuoltonsa sars-epidemian jälkeen

Manner-Kiinan kupeessa Taiwanissa epidemiavalmiutta lisättiin sarsin jälkeen tuntuvasti: osaavan henkilökunnan ja sopivien hoitotilojen määrää lisättiin ja perustarvikkeiden varmuusvarastoja kasvatettiin, kirjoittaa Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Suurin ja merkittävin muutos on poliittinen – Taiwanissa tartuntatautitilanteiden varalle luotiin tartuntatautimekanismi, joka toimii perusterveydenhuollon ohella. Se koostuu tartuntatautien asiantuntijoista ja terveyskeskuksista.

Asiantuntijaryhmällä on samankaltaiset valtuudet kuin hallituksen ministereillä. Tarvittaessa mekanismin avulla voidaan ohittaa poliittiset erimielisyydet asioista ja varmistaa nopea toiminta.

Taiwanilaiset sotilaat suojapuvuissa vastaanottamassa matkustajia Kiinasta 11. maaliskuuta 2020 Taoyuanin kaupungissa. Taiwanin puolustuministeriö / EPA

Taiwanissa on myös säädetty lakeja, joiden avulla kansalaisvapauksia voidaan rajoittaa poikkeusoloissa. Esimerkiksi karanteenisääntöjä rikkovien sakottaminen on mahdollista. Ankarimmillaan sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata jopa noin 30 000 euron sakot, kertoo uutistoimisto Reuters.

Taiwan myös reagoi nopeasti. Wuhanista saapuvia matkustajia alettiin tarkkailla jo viime vuoden joulukuun lopulla. Samana päivänä kun Wuhan asetettiin karanteeniin, Taiwan keskeytti lennot alueelleen kaupungista.

Muutama päivä myöhemmin Taiwan kielsi ensimmäisenä maailmassa lähes kokonaan mannerkiinalaisten matkustamisen alueelleen. Se myös testasi varhaisessa vaiheessa koronavirusta niiltä, jotka olivat antaneet negatiivisen influenssatuloksen, Financial Times (siirryt toiseen palveluun) listaa.

Tähän mennessä Taiwanissa tartunnan on saanut 100 ja yksi on kuollut.

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa koronaviruksen saanutta potilasta siirretään ambulanssista sairaalaan. Kim Chul-soo / EPA

Etelä-Korea testaa laajalti

Etelä-Korea oli Manner-Kiinan jälkeen ensimmäisiä alueita, joihin koronavirus iski voimalla. Tartuntojen määrät kasvoivat alussa nopealla vauhdilla, mutta silti Etelä-Korea onnistui kääntämään tartuntojen määrän laskuun ilman kokonaisten kaupunkien tai maan rajojen sulkemista.

Reseptinä on ollut aktiivinen testien tekeminen. Etelä-Koreassa testejä järjestetään laajalti, joka päivä testejä tehdään kymmenille tuhansille, eivätkä ne maksa mitään.

Etelä-Koreassa testien tekeminen on ohjattu etäälle sairaaloista ja terveyskeskuksista. Testausasemille saapuvat ihmiset otetaan vastaan samalla tavoin kuin pikaruokaketjujen drive-in-kaistoilla (siirryt toiseen palveluun) – he ajavat itse autolla asemalle, ja testin ottamisen jälkeen he poistuvat omalla kulkuneuvollaan. Tulos ilmoitetaan tekstiviestitse. Etelä-Koreassa tartunnan on saanut tähän mennessä 8 565 ihmistä ja tautiin kuolleita on 91.

Kyltti kaupan ovella Singaporen Chinatownissa tarjoaa hengityssuojaimia. Wallace Woon / EPA

Singaporen menestyksen avain avoimessa ja ripeässä viestinnässä

Singaporessa varmistettuja koronavirustartuntoja on tähän mennessä kirjattu 313. Yksikään potilaista ei ole kuollut.

Singapore seuloo hyvin aktiivisesti tartunnan saaneiden kontakteja ja liikkumista. Se julkaisee yksityiskohtaista tietoa (siirryt toiseen palveluun) jokaisesta todetusta tartunnasta.

Singaporella on asukkaita vain hieman enemmän kuin Suomella, mutta väki on pakkautunut tiiviisti pienen valtion alueelle. Singapore vastaa pinta-alaltaan suunnilleen samaa kuin Helsingin ja Kuopion keskustaajama-alueet laskettaisiin yhteen.

Kun maan viranomaiset nostivat tartuntatilannetta kuvaavaa tasoa toiseksi korkeimmalle mahdolliselle, ihmiset hamstrasivat supermarketit tyhjiksi. Pääministeri Lee Hsien Loong reagoi nopeasti.

– Haluan puhua teille suoraan ja selittää, missä olemme tällä hetkellä ja mitä voi olla luvassa myöhemmin, pääministeri Lee sanoi puheessaan Time-lehden mukaan.

Lee kertoi helmikuun alussa sosiaalisessa mediassa julkaistussa puheessaan paitsi sen, mitä maan hallinto on tehnyt asian eteen myös sen, mitä kansalainen itse voi tehdä. Puhe näytti vaikuttaneen singaporelaisiin ja kiivain hamstrausinto hiipui.

Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että Malakan niemimaan etelänokassa Malesian kyljessä sijaitsevan Singaporen terveydenhuollon taso on huippuluokkaa. Ihmiset ovat myös taipuvaisia tottelemaan virallisia ohjeita (siirryt toiseen palveluun).

Asmo Raimoaho / Yle

Koronaviruksen leviäminen on käytännössä mahdotonta estää kokonaan järeilläkään toimenpiteillä.

Tarkoituksena on hidastaa viruksen nopeaa leviämistä, kertoo Ylen aiemmin julkaisema juttu. Yhdenkään maan terveydenhuoltojärjestelmä ei pysty vastaamaan tilanteeseen, jossa suuri määrä ihmisiä tarvitsee samaan aikaan kiireellistä sairaalahoitoa.

Australia ja Uusi-Seelanti pumppaavat markkinoille miljardien elvytyspaketteja

Australiassa maan parlamentti kokoontuu ensi viikolla hyväksymään 17,6 miljardin Australian dollarin, eli noin 9,6 miljardin euron arvoisen elvytyspaketin.

Esimerkiksi arviolta 690 000 yritystä saa verovapaata tukea (siirryt toiseen palveluun). Eläkeläisille ja sosiaaliturvan varassa eläville maksetaan noin 410 euron arvoinen, kertaluontoinen korvaus, jota ei katsota tuloksi sosiaalietuuksia laskettaessa. Australiassa kuusi ihmistä on kuollut ja 568 saanut tartunnan.

Myös Uusi-Seelanti on julkistanut jättimäisen tukipaketin, jolla pyritään vaimentamaan koronaviruksen aiheuttamaa iskua maan taloudelle.

Pääministeri Jacinda Ardern kertoi tiistaina 7,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin eli noin 6,5 miljardin euron paketista. Luvassa on muun muassa palkkatukea, verohelpotuksia ja satsauksia terveydenhuoltoon. Uudessa-Seelannissa on todettu 28 koronavirustartuntaa, eikä kenenkään tiedetä toistaiseksi kuolleen virukseen.

Uusi-Seelanti on asettanut tiukkoja matkustusrajoituksia, jotta tartuntamäärät eivät kasvaisi yhtä paljon kuin muualla maailmassa on nähty. Pääministeri Ardernin mukaan talouden tukipaketti noudattaa samaa strategiaa, jossa tehdään rohkeita päätöksiä aikaisin.

Yhdysvalloissa Presidentti Donald Trump on ilmoittanut suunnittelevansa yli 850 miljardin dollarin tukipakettia koronan säikäyttämään talouteen.

Australiassa otettiin alkuviikosta käyttöön iäkkäille, liikuntarajoitteisille tai jollain tavalla vammaisille henkilöille varattu ostostunti joissain myymälöissä. AOP

Iäkkäille oma ostostunti Australiassa

Australiassa maan suurin supermarketketju avasi tiistaina ovensa tuntia aiemmin vain iäkkäille tai vammaisille. Australiassa esimerkiksi vessapaperi on ollut hyvin haluttua tavaraa ja varastot on usein myyty nopeasti loppuun. Hyllyillä on myös nujakoitu.

Osa pitää riskiryhmiin kuuluvien tuomista samaan paikkaan huonona ideana, sillä sen pelätään altistavan heitä virukselle. Toiset ovat välttäneet innolla ostosten tekemisen ruuhkaisimpaan aikaan.

– Sain, mitä halusin. Yritän välttää paniikinomaista ostelua. Näen, että se olisi helppoa. Asun itsekseni, joten minulla ei ole tarvetta panikoida samalla tavalla kuin lapseni tai lapsenlapseni, sanoi 73-vuotias Robyn Swan AFP:lle.

