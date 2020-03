Viettikö koululaisesi päivän yksin kotona? Lue Supernannyn ja asiantuntijan vinkit sujuvampiin päiviin: "Pidä lapset koulukuntoisina"

Omien lasten etäopetuksen valvominen voi olla vanhemmille haastavaa. MTV3:n Supernanny Suomi -ohjelmasta tuttu Pia Penttala muistuttaa, ettei vanhempien kannata millään tavalla ruokkia sitä ajatusta, että nyt oltaisiin lomalla. Päivärutiineista kannattaa pitää kiinni.

Pia Penttala

– Päiväohjelman voi laatia yhdessä lasten kanssa. Sopia, milloin alkaa koulupäivä alkaa. Ja siihen mennessä pitää olla aamupala syöty, päivävaatteet vaihdettu ja sängyt pedattu. Jos antaa kodin olla mullin mallin, se viestittää lapsille, että ollaan vähän kuin lomalla.

Penttala tähdentää, ettei koulutehtävien tekemistä ei kannata venyttää pitkin päivää, eikä ainakaan iltaan asti, koska se käy raskaaksi.

Älä jätä läksyjä rästiin

Vanhemmat ovat paljon vahteina. Rästiin jääneistä koulutehtävistä voi tulla isokin ongelma.

– Jos koulutehtäviä ei tehdä nyt, niin ne tehdään kesällä. Kuka sitä haluaa?Vanhemmilla on tärkeä tehtävä pitää lapset koulukuntoisina joka päivä. Emme voi lähettää kuukauden päästä kouluun täysin passivoituneita lapsia.

Etäopetus voi pitää sisällään paljon tietokoneella tai puhelimella tehtäviä tehtäviä. Tässä piilee vaara, että ruutuaika paisuu hallitsemattomaksi tai että ruutuaika käytetään puhtaasti huviin.

– Älypuhelinta ei kannata käyttää esimerkiksi ulkoilun korvikkeena välitunnilla, koska puhelimesta on vaikea irrottautua. Se on ylipäänsä yksi isoimmista haasteista. Jos isompi koululainen tekee päivällä itsenäisesti tehtäviä, on vanhemman velvollisuus tarkastaa, että päivä on käytetty oikeasti läksyjen tekemiseen. Jos päivä on käytetty muuhun, on läksyt hoidettava illalla.

Että on tylsää, siitä saa puhua

Penttalan mukaan lapsille on hyvä tähdentää, että arki jatkuu, vaikka sitä vietetään vähän eri tavalla ja eri paikassa. Poikkeustila on tylsää, sen voi myöntää, kannustaa Supernanny.

– Kun on tylsää, sen saa sanoa ääneen. Voidaan todeta, että tämä on syvältä, mutta tästä selvitään yhdessä. On luvallista keksiä pieniä yllätyksiä ja jotakin mukavaakin, vaikka yhteinen herkkuhetki tai lempiruoan tekemistä yhdessä.

Anna lapsellesi aikaa jakaa kuulumiset

Jos kotonasi on pieniä koululaisia, kannattaa käyttää tavallista pidempi aika päivän kuulumisista puhumiseen. Erityisesti, jos lapsesi on ollut päivän yksin kotona.

Vanhemmuuden verkkotuen suunnittelija Anna-Maija Okker Mannerheimin Lastensuojeluliitosta muistuttaa, että tilanne on poikkeuksellinen sekä lapsille että aikuisille, ja se voi aiheuttaa lapsissa sellaisiakin huolia, joita aikuinen ei ole edes tullut ajatelleeksi.

– Tärkeintä on jutella lapsen kanssa ja kuunnella, mitä lapsi on kotona olemisesta mieltä, hän neuvoo.

Okkerin mukaan on mahdotonta sanoa, minkä ikäinen lapsi on riittävän vanha jäämään koko päiväksi yksin kotiin.

– Ei ole olemassa mitään yhtä ikärajaa, koska lapset ovat yksilöitä.

Lapsen pelko syytä ottaa vakavasti

Jos lapsi pelkää yksinoloa, Okker kannustaa käyttämään kaikki keinot, jotta kotiin ei tarvitsisi jäädä ilman aikuisen seuraa.

– Jos muita mahdollisuuksia ei ole, kannattaa kysyä, jos lapsi voisi viettää päivänsä vaikka jonkun koulukaverinsa luona. Siitä huolimatta, että kaikkia ihmiskontakteja pitäisi nyt välttääa.

Jos koululaisesi kokee pärjäävänsä yksin kotona, tässä myös Anna-Maija Okkerin omat vinkitsujuvaan kotikoulupäivään! Niitä löytyy myös lukuisilta eri sivustoilta kuten Huoltajan selviytymisopas (siirryt toiseen palveluun).

Käykää päivän rakennetta yhdessä läpi: Mitä tehtäviä päivän aikana on tarkoitus tehdä? Milloin ja mitä syödään lounaaksi? Millaista "välituntijumppaa" kotona voisi tehdä? Itse tehty lukujärjestys auttaa hahmottamaan päivän rakennetta.

Kerratkaa turvallisuusohjeita: Mitä tehdä hätätilanteessa? Kenelle voi soittaa?

Rakenna lista turvallisista aikuisista, joille voi soittaa missä asiassa tahansa.

Varaa jääkaappiin valmiiksi helposti otettavaa lounasta ja välipaloja.

Soita kotiin tasaisin väliajoin: Onko sovitut hommat hoidettu? Tarkistussoitot luovat rytmiä koululaisen päivään ja tuovat lapselle turvaa.

Kehu, kehu ja kehu. Koulutöiden hoitaminen itsenäisesti ei ole mikään pikkujuttu. Lasta ei voi kehua piloille, varsinkaan tässä tilanteessa

Muista Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavat puhelimet lapsille (siirryt toiseen palveluun) (MLL:n Lasten ja nuorten puhelin) ja aikuisille (siirryt toiseen palveluun) (MLL:n Vanhempainpuhelin)

