Koronavirukseen sairastunut tehohoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Eläkeikäinen henkilö on teho-osastolla hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa koronaviruksen vuoksi.

Eläkeikäinen henkilö on teho-osastolla hoidossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa koronaviruksen vuoksi. Sami Takkinen / Yle

Tehohoidossa on eläkeikäinen henkilö, jonka vointi on tällä hetkellä vakaa.

Koronavirustartunnan saanut potilas on hoidettavana teho-osastolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Tartunta on saatu matkalla Pohjois-Italiassa. Kyseessä on eläkeikäinen henkilö, jonka vointi on tällä hetkellä vakaa, KYSistä kerrotaan. Hengityskonehoitoa ei ole tarvittu.

Tartunta varmistui tänään tiistaina. Kyseessä on neljäs todettu koronavirustartunta Pohjois-Savossa.