Monet ikäihmiset eivät usko hallituksen neuvoja – yrittäjä Leena Järvinen, 85, tiukkana: "En varmasti pysy kotona"

Leena Järviselle yrittäminen on ollut henki ja elämä jo 60 vuoden ajan. Jussi Lindroos / Yle

Jyväskylän torin laidalla sijaitsevan naistenvaateliikkeen punainen valokyltti välkkyy harmaassa säässä. Liikkeen sisällä on hiljaista. Myös koko tori, keskustan kadut ja kauppakeskus ammottavat autioina.

Chix-Puku-liikkeen omistaja Leena Järvinen, 85, kertoo koronaviruksen karkottaneen asiakkaat.

– Näin rajua muutosta katukuvassa en ole koskaan ennen nähnyt. Kadut hiljenivät viime viikon torstaina kertaheitolla uutisten myötä.

Huolitellusti pukeutunut Järvinen vaikuttaa ikäistään paljon nuoremmalta. Hän pursuaa energiaa ja elämäniloa. Hän on pyörittänyt tekstiilialan vaateliikettään jo 60 vuotta. Eikä hän aio lopettaa liikkumista, vaikka hallitus on kehottanut yli 70-vuotiaita pysyttelemään kotona.

– En varmasti pysy kotona. On ymmärrettävää, että linjataan joku tietty ikä, mutta minusta se koskee ainoastaan sairaita ihmisiä. Minä olen terve, sanoo Järvinen hersyvästi nauraen.

Vaikka pitkäaikainen vaateliikeyrittäjä ymmärtää koronviruksen aiheuttaman tilanteen vakavuuden, hän ei aio hallituksen kehotukseen taipua, eikä ole sairastumisesta peloissaan.

Twitterissä on käyty huolestunutta keskustelua siitä, kuinka monet eivät saa ikääntyneitä läheisiään jäämään kotiin. Valtiovallan keinot ikäihmisten koronavirukselta suojelemiseksi uhkaavat vesittyä.

Pitkään ikäihmisten parissa työskennellyt Maarit Raappana Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista pyytää sydämensä pohjasta jokaista huomioimaan ohjeistuksen, jonka kaupungit ja kunnat ovat jakaneet.

– Viranomaisten linjaus perustuu tutkittuun tietoon ja tarkoitus on suojella riskiryhmään kuuluvia, sanoo palvelujohtaja Maarit Raappana.

Kotiin jääminen ei houkuttele

Järvinen haluaa ottaa järjen käteen ja noudattaa tarkasti käsihygienia ja välttellä massatapahtumia.

Neljän seinän sisälle ei menevä leidi sen sijaan aio kokonaan hautautua.

– Ihmisen pitää päästä Suomessa liikkumaan vapaasti. Pitää vaan katsoa, missä liikkuu. Asun Muuramessa Päijänteen rannalla, missä voi rauhassa pihalla touhuta ja lähitienoolla sauvakävellä.

Liikkeen aukipitoa hän haluaisi myös jatkaa, mutta asiakkaiden katoamisen vuoksi, hän joutuu todennäköisesti laittamaan väliaikaisesti lapun luukulle.

– Ilman asiakkaita turhautuu yksin myymälässä seisomiseen. En ole tällaista joutunut ennen kokemaan, vaikka olen läpikäynyt kolme lamaakin.

Sitkeä yrittäjä on kouluttautunut ja perustanut yrityksensä velkarahalla. Kaikesta hän on aina selvinnyt, mutta nyt on tullut lopettamisen aika. Eikä se liity koronaan.

Eläkepäivät kolkuttelevat ovella

Liikkeen näyteikkunoihin on teipattu loppuunmyyntimainokset.

Järvinen on hautonut lopettamispäätöstä viisi vuotta. Päätöksen tekeminen ei ole kovaan työntekoon tottuneelle naiselle ollut helppoa. Vaatteiden valmistaminen on ollut hänelle lukkarinrakkautta nuoruudesta asti. Hänen suuri intohimonsa on suunnitella, kavoittaa ja leikata kankaista vaatteita.

Koronavirusuhka ei saa Järvistä pysymään kotona. Mutta jos valtiovalta pakottaa jäämään kotiin, niin omakotitalon yhteydessä olevassa ompelimossa riittää toimeliaalle naiselle tekemistä. Jussi Lindroos / Yle

Eläkkeelle jäämiseen ajatus kypsyi asiakkaiden ansiosta.

– Meidän asiakkaista suurin osa on, eläkeläisiä ja he ovat kertoneet, kuinka hauska on olla eläkkeellä. Ajattelin, että sitten minäkin jään!

Ennen liikkeen sulkemista Järvinen odottaa koronaviruksen laantumista ja pistää sen jälkeen putiikissaan loppuunmyynnin tuulemaan.