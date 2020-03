Kannattaako suunnitella reissua kesälle, pääseekö kielikurssille, onnistuuko vaihtovuosi? Tämän tiedämme koronan vaikutuksista nyt

Koronavirus sekoittaa nyt pahasti monien matkustushaaveita. Selvitimme, miten koronavirus vaikuttaa kevään ja loppuvuoden reissuihin, kielimatkoihin ja vaihtoihin.

Artikkeli on kirjoitettu tämänhetkisten tietojen perusteella. Koronaepidemia etenee niin kovaa vauhtia, että tilanne voi muuttua vielä monta kertaa ennen syksyä.

Pääsenkö keväällä reissuun?

Todennäköisesti et pääse.

Suomi sulkee torstaina rajansa matkustajaliikenteeltä ainakin 13 huhtikuuta asti. Tänä aikana ulkomaille ei pääse lainkaan, jos kyse ei ole välttämättömästä työmatkasta.

Matkustuskielto ei välttämättä pääty vielä huhtikuussa. Epidemioihin erikoistuneen professori Kari Aurasen mukaan koronan ensimmäinen aalto voi jatkua Suomessa ainakin kesäkuuhun asti.

Myös monet muut maat ovat asettaneet matkustuskieltoja ja -rajoituksia, joiden päättymisestä ei ole vielä tietoa.

On siis viisainta varautua siihen, ettet pääse ulkomaille tänä keväänä.

Kannattaako nyt varata matkaa kesälle tai syksylle?

On vielä liian aikaista sanoa, kuinka pitkään virus estää tai hankaloittaa matkustamista.

Joidenkin arvioiden mukaan epidemia voisi laantua kesällä, mutta siitä ei ole mitään varmuutta. Kesän jälkeen voi myös alkaa uusi epidemia-aalto, mikä voisi johtaa uusiin liikkumisrajoituksiin.

Lisäksi koronapandemia voi ajaa lentoyhtiöitä tai majoittajia konkurssiin. Matkavakuutus ei korvaa konkurssin takia peruuntunutta matkaa.

Tämän kaiken takia on toistaiseksi mahdotonta sanoa, miten kesän tai syksyn matkoille käy.

Jos haluat kaikesta huolimatta varata matkoja tai majoituksia nyt, kannattaa varautua siihen, että suunnitelmat voivat mennä uusiksi.

Ole myös tarkkana peruutusehtojen kanssa ja lue yhtiöiden sivuilta niiden koronavirustiedotteet. Liput kannattaa varata luottokortilla, koska se antaa turvaa konkurssien varalta.

Miten käy jo varatuille lennoille?

Lentoja voi siirtää, ja perutuista lennoista voi hakea hyvitystä, mutta ehdot riippuvat yhtiöstä.

Lentoyhtiöt ovat vähentäneet rajusti lentojaan koronaviruksen takia. Esimerkiksi Finnair ilmoitti peruvansa noin 90 prosenttia lennoistaan huhtikuun alusta lähtien.

Jos lento perutaan, lentoyhtiöltä voi hakea hyvitystä. Esimerkiksi Finnair lupaa maksaa lipun hinnan osittain tai kokonaan. Toinen vaihtoehto on siirtää lentoa toiseen ajankohtaan.

Jos lentoja ei ole vielä peruttu, lennon voi nyt siirtää maksutta toiseen ajankohtaan. Esimerkiksi Finnairin, Norwegianin, SAS:n ja KLM:n lentoja voi vaihtaa maksutta marraskuun loppuun asti.

Rahojaan ei kuitenkaan yleensä saa takaisin, jos lentoyhtiö ei ole perunut lentoa. Osa yhtiöistä, esimerkiksi Norwegian, KLM ja SAS, tarjoavat lipun tilalle kuponkia, jolla saa ostaa uuden lennon.

Miten käy reilausreissulle?

Kevään interrail-liput voi perua maksutta, ja kesän lippuja voi tarvittaessa siirtää.

On täysin mahdollista, että Euroopassa on yhä kesällä erilaisia liikkumisrajoituksia. Niiden laajuutta on tässä vaiheessa mahdotonta ennakoida.

Jos olet jo ostanut interrail-lipun, voit siirtää sen voimassaoloa jopa 11 kuukautta eteenpäin maksutta, kertoo VR:n hinnoittelun kehityspäällikkö *Satu Oker-Blom *sähköpostitse.

Berliinin Alexanderplatz on tyhjentynyt turisteista koronaviruksen takia. All Over Press

Saat myös perua lipun maksutta, jos sen voimassaolo olisi alkamassa ennen huhtikuun loppua. Toistaiseksi interrail-lippujen myyntiä ei ole keskeytetty, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin.

Pääsenkö kesällä kielimatkalle?

Järjestäjät lupaavat etsiä uusia ajankohtia, jos kurssi joudutaan perumaan.

Järjestäjät suunnittelevat kesän ryhmäkielimatkoja vielä tässä vaiheessa normaalisti. EF kielimatkojen maajohtajan Juuso Klemolan mukaan mahdollisiin erityisjärjestelyihin on toki varauduttu.

– EF tarjoaa ilmaista muutosoikeutta niin kohteen kuin myös aikataulunkin suhteen, Klemola kertoo sähköpostitse.

Rahat EF voi palauttaa normaalien matkaehtojen mukaisesti.

Myös muut kielimatkojen järjestäjät kertovat sivuillaan, että matkoja voi nyt siirtää maksutta.

STS Kielimatkat lupaa palauttaa maksun, jos matkustusrajoitukset estävät matkalle lähdön. Speak & Fun puolestaan lupaa palauttaa rahat, jos matkan joutuu perumaan toukokuun loppuun mennessä.

Pääsenkö kesällä tai syksyllä vaihtoon?

Vaihto-opiskelu onnistuu, jos tilanne palaa normaaliksi kesään tai syksyyn mennessä.

Kevään lukio-, nuoriso- ja korkeakouluvaihtoja on nyt keskeytetty eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa.

Esimerkiksi korkeakoulujen Erasmus+-vaihdot ovat katkolla ainakin toukokuun loppuun asti, arvioi EU-ohjelmien koordinaatiota Opetushallituksessa johtava Mikko Nupponen puhelinhaastattelussa.

Kesän ja syksyn Erasmus+-toimintaa suunnitellaan vielä entiseen tapaan, mutta esimerkiksi joitain hakuaikoja on pidennetty. Kun tilanne palautuu normaaliksi, myös vaihto-ohjelmat jatkuvat.

Korvaako matkavakuutus peruutuksia?

Matkavakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa peruuntuneita matkoja, mutta poikkeuksiakin on.

Matkavakuutukset korvaavat kyllä kustannuksia, jos sairastut koronaan matkalla tai et voi lähteä sairastumisen takia.

Sen sijaan vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa kuluja, jos matkasi peruuntuu pandemian takia, esimerkiksi maahantulokiellon tai lennon perumisen takia. Näin kertovat esimerkiksi Lähitapiola ja Turva verkkosivuillaan.

Pariisin Eiffel-torni suljettiin vierailta lauantaina. Ian Langsdon / EPA

Myös poikkeuksia on. If korvaa matkakuluja, jos matka olisi alkamassa viimeistään 25. maaliskuuta eikä olisi suuntautumassa aiemmin määritellyille epidemia-alueille. Pohjolan matkustajan kriisiturvavakuutus taas korvaa matkakuluja toukokuun puoliväliin saakka.

Korvauksia tulee silti ensi sijassa hakea lentoyhtiöiltä ja matkanjärjestäjiltä. Tarkemmat ehdot voit tarkistaa yhtiöiden sivuilta.

Nyt otetuista uusista vakuutuksista ei ole enää apua, koska Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt koko maailman pandemia-alueeksi.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta – Ylen päivittyvä artikkeli

Mitä haluat tietää koronasta? Yle kokoaa vastaukset tähän juttuun – Professori: Todennäköistä, että koronan sairastanut saa tautia vastaan immuniteetin