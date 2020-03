Kulttuuriala tarvitsee apua valtiolta: "Koko ekosysteemi on sortumassa" – näin oopperalaulaja ja näyttelijä menettivät tulonsa koronan takia

Hanna Rantala söi lounasta Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä, kun kännykän näytölle pamahti uutispommi. Hallitus oli antanut suosituksen, että yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka.

– Oli päivän selvää, että aha, nyt meni työt alta, freelance-laulajana työskentelevä Rantala kertoo.

Elettiin viime viikon torstaita. Sen jälkeen tilanne on vakavoitunut entisestään. Suomi on nyt poikkeustilassa, mikä tarkoittaa kulttuurin kentällä sitä, että koko kevät on käytännössä peruttu.

Hallitus linjasi maanantaina monen muun asian lisäksi, että valtion ja kuntien museot, teatterit, Suomen Kansallisooppera ja kulttuuritalot suljetaan 13. huhtikuuta asti. Lisäksi yli kymmenen henkilön julkiset kokoontumiset on kielletty.

Rantalan kohdalla kevään päätyö oli rooli Kansallisoopperan Don Giovanni -produktiossa. Normaali käytäntö alalla on, että freelancereille palkka maksetaan esityksistä. Jos muusikko ei laula tai soita lavalla esityksessä, hän ei saa rahaa.

– Tämmöistä se on. Riski on useimmiten freelancereiden kontolla. Oli karu vuorokausi, kun nämä kaikki keikat hävisivät.

Oopperalaulaja Hanna Rantala hamstrasi poikkeusolojen ratoksi kirjoja. Lisäksi olisi harjoiteltava, vaikka kalenteri ammottaa tyhjyyttään. – Pitää valmistautua tuleviin keikkoihin, jos ne joskus toivottavasti toteutuvat, hän sanoo. Hanna Rantalan kotialbumi

Rantalalla oli kalenterissa oopperatöiden lisäksi pienempiä yksityistilaisuuksia. Kaikki kevään työt olivat erityisen tärkeitä siksi, että niiden jälkeen edessä olisi joka tapauksessa ollut pidempi kuiva kausi. Sellaista on monen freelancerin arki.

Rantalan puoliso on niin ikään freelance-muusikko, laulaja Niall Chorell. Kumpikaan ei saa työttömyystukea: Rantala aloitti viime vuonna tohtorikoulutuksessa Sibelius-Akatemiassa, kun taas Chorellilla on toiminimi.

Perheen yhteenlasketut tulonmenetykset ovat Rantalan mukaan yli 20 000 euroa.

– Kyllä siinä henki vähän salpaantui, kun rupesimme perjantaina laskemaan sitä summaa. Onneksi meillä on takana hyviä vuosia, joiden avulla olemme onnistuneet kerryttämään puskurirahastoa. En halua ajatella, mitä tapahtuisi, ellei sitä olisi, 2-vuotiaan lapsen äiti sanoo.

Hanna Rantalalla oli Donna Annan rooli Suomen Kansallisoopperan Don Giovannissa. Nyt sopraanon kalenteri on tyhjä. Stefan Bremer / Suomen Kansallisooppera ja -baletti

"Inhimillinen hätä on nyt tosi suuri"

Suurin osa Suomen taiteilijoista, esiintyjistä ja teknisestä henkilökunnasta saa leipänsä keikkatöistä, ja siksi heidän elämänsä näyttää juuri nyt todella synkältä. Tilanne koskee tuhansia kulttuurialan ihmisiä.

Freelancereiden etuja Muusikkojen liitossa ajava Jaakko Kämäräinen kertoo, että “koko alan kevät on peruttu kaikkien osalta”. Sillä hän viittaa muusikoiden tämän kevään töihin. Yksi yhtye toisensa jälkeen on joutunut perumaan keikkansa koronatilanteen takia.

– Se on freelancerille aikamoinen pommi, kun kevään keikat perutaan. He ovat riippuvaisia niiden tuloista, Kämäräinen sanoo.

Tilanne ei näytä yhtään paremmalta Suomen näyttelijäliitossa. Sen yli tuhannesta työikäisestä jäsenestä suurin osa, lähes 70 prosenttia on freelancereita.

– Freelancereiden inhimillinen hätä on nyt tosi suuri. He eivät tiedä, mistä saavat tänä keväänä tuloja, sanoo Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Normaalitilanteessa teattereiden kevätsesonki olisi nyt kuumimmillaan. Freelance-näyttelijät saavat palkan vain toteutuneista töistä, ja tilanne näkyy myös Teatterikeskuksessa, joka pitää vapaan kentän esittävän taiteen ryhmien puolia. Ne tekevät yhä enemmän yhteistyötä isojen teattereiden kanssa.

– Vaikutukset ovat massiivisia, kun isot teatterit sulkevat ovensa, Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen sanoo.

Suomalainen nykysirkus on pärjännyt hienosti ulkomailla, mutta juuri nyt siitä ei ole mitään hyötyä. Suomalaisen sirkuksen tärkeimmät markkinat ovat Ranskassa, Espanjassa ja Belgiassa, mutta kaikki ulkomaan keikat on peruttu.

Race Horse Companyn kevätkiertue on peruttu. Kuva on otettu tammikuussa 2018. Nella Nuora / YLE

Kotimaassa puolestaan sirkuskoulut ovat panneet toimintansa jäihin. Myös ne ovat merkittäviä sirkustaiteilijoiden työllistäjiä. Suomen kansainvälisesti tunnetuin nykysirkusryhmä Race Horse Company saa 80 prosenttia tuloistaan ulkomailta, ja ryhmän koko kevätkiertue on peruttu.

– Koronatilanne vaikuttaa todella ikävällä tavalla sirkusalaan. Suomalaiset sirkustaiteilijat ovat ensisijaisesti freelancereita, Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Lotta Vaulo toteaa.

Näyttelijä ja pienyrittäjä Ria Kataja: "Juuri tällaista tilannetta pelkäsin eniten"

Tilanne on kova kolaus myös Ria Katajalle, joka työskentelee näyttelijänä ja pienyrittäjänä.

– Työtilanteeni on tällä hetkellä varmasti samanlainen kuin monen muun freelance-taiteilijan, eli kaikki on nyt määrittelemättömän ajan pysähdyksissä.

Ria Kataja on Suomen työllistetyimpiä freelancer-näyttelijöitä. Vallitsevaan tilanteeseen ei kukaan taiteilija ole hänen mukaansa voinut valmistautua. Nella Nuora / Yle

Kataja on ollut mukana tänä keväänä KOM-teatterin Poika-näytelmässä, jonka huhtikuun alkuun kestävät esitykset on peruttu.

– Jotkut työt perutaan, jotkut saattavat siirtyä myöhemmäksi. Meidän piti Minna Kivelän kanssa lähteä Korot kattoon -esityksen tiimoilta Fuengirolaan ensi kuussa. Tuskin tämä onnistuu.

Taloudelliset menetykset ovat Katajalle tämän kevään ajalta mittavat.

– Kyse on tuhansista euroista. Toisaalta olen vähän kauhuissani, toisaalta taas ymmärrän, mistä tämä kaikki johtuu. Se auttaa käsittelemään omia henkilökohtaisia menetyksiä. En ole tässä tilanteessa yksin ja tehdyt päätökset ovat olleet välttämättömiä.

Viime kesänä Kataja ryhtyi myös saunaterapeutiksi ja perusti oman yrityksen. Tämän takia hän ei ole menetettyjen töiden osalta oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

– Kun perustin yrityksen, juuri tällaista tilannetta pelkäsin eniten. Nyt se sitten tapahtui. Tämä on vain lusittava läpi, oikein muuta ei voi tehdä.

Katajan mukaan meneillään on ajanjakso, johon esimerkiksi freelancerin olisi ollut mahdotonta varautua.

– Taloudellisen uhan lisäksi tähän liittyy fyysinen ja henkinen uhka: pelkäämme rakkaidemme puolesta, koska meillä kaikilla on riskiryhmiin kuuluvia omaisia. Nyt pitää keskittyä omiin läheisiin ja pitää heistä huolta. Se on ensisijaista.

"Kulttuurin koko ekosysteemi on sortumassa"

Valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteisjärjestö Forum Artis kokosi taiteen kentän rivit rintamaksi ja esitteli tiistaina dataa ahdingosta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Skype-kokoukseen osallistui edustajia lukuisilta kulttuurin aloilta Forum Artisin puheenjohtajan, kirjailija Virpi Hämeen-Anttilan johdolla.

– Kulttuurin koko ekosysteemi on uhattuna. Se on sortumassa, sillä sektori on lähtökohtaisesti hauras. Ihmisillä on pieniä ja epävarmoja tuloja, jotka koostuvat monista puroista, ja nyt yhtäkkiä kaikki purot ehtyvät, Hämeen-Anttila sanoo.

Arvio: kulttuurialalle satojen miljoonien eurojen tappiot

Forum Artisin takana on yhteensä 17 jäsenjärjestöä. Niiden osalta tappioiden arvioidaan kohoavan 80 miljoonaan euroon.

Yhteensä kulttuurin kentältä katoaa Hämeen-Anttilan arvion mukaan ja kokouksessa esiin tulleisiin tietoihin perustuen satoja miljoonia euroja, jos tilanne on päällä vielä kesällä.

Luvussa ovat mukana niin yksittäiset freelancerit kuin suuret kulttuurilaitokset, tuottajaporras ja esitykset mahdollistava tapahtumateollisuus, joka vastikään ilmoitti tarvitsevansa hallitukselta suurempaa vastaantuloa, jotta se selviäisi poikkeuksellisesta tilanteesta.

– Kulttuuri työllistää yllättävän paljon ihmisiä. Paljon on pienipalkkaista porukkaa, mutta yhdistettynä potti on iso, Hämeen-Anttila huomauttaa.

Kulttuurin kenttä on laaja ja monitahoinen. Esimerkiksi vakituisia töitä tarjoavat instituutiot, kuten Radion sinfoniaorkesteri ja kaupunginorkesterit, työllistävät myös freelancereita. Kuvassa Hannu Lintu johtaa RSO:ta. Petri Anttila / Helsingin Juhlaviikot

– Arviot perustuvat edellisen vuoden kevään tuottoihin, eli ne eivät ole mitään fiktiosummia.

Viesti kentältä valtiolle on, että tukitoimia tarvitaan pikaisesti. Hätä on todellinen.

– Kulttuurialan pitäisi saada liike-elämän tapaan oma, ehkä sitten vaatimattomampi tukipakettinsa.

Rintamassa ovat mukana muun muassa taiteen edistämiskeskus Taike, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto sekä Svenska kulturfonden ja Föreningen Konstsamfundet. Suunnitteilla on tilapäisiä ja helppohakuisia taiteilija-apurahoja.

"Entiseen ei varmaan ole paluuta"

Talvisodan henki.

Niillä sanoilla kirjailija Virpi Hämeen-Anttila kuvailee kulttuurialan tunnelmia tällä hetkellä. Kriisi on päällä, mutta ihmiset ovat yksimielisiä siitä, että nyt on vedettävä yhtä köyttä.

– Se on rohkaisevaa. Autetaan toinen toista.

Samaa mieltä on oopperalaulaja Hanna Rantala. Hän uskoo, että tästäkin selvitään, joskin vahinkoja korjataan todennäköisesti pitkään.

– Entiseen ei varmaan ole paluuta, mutta toivon, että kun tämä on ohi, niin ihmiset edelleen kaipaisivat jonkunlaista taidetta ja heillä olisi mahdollisuus siitä maksaakin, hän sanoo.