Herätys: Suomi herää poikkeustilaan, kulttuuriala sortumassa, EU pohti koronakriisiä, Bidenille kolmoisvoitto, Sateinen päivä tulossa

Suomi herää tänään poikkeustilaan

Valmiuslain perusteella tehdyt muutokset astuivat osaksi voimaan puoliltaöin keskiviikkona. Suomi on nyt siirtynyt poikkeustilaan ainakin kuukaudeksi. Muutokset koskevat muun muassa terveydenhuoltoa asiakkaan ja työntekijän vinkkelistä, oppilaitoksia ja ensi yöstä alkaen rajaliikennettä.

Jo eilen rajoitettiin lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden myyntiä. Tänään oppilaitokset siirtyvät pääosin etäopetukseen ja huomisesta alkaen Suomi sulkee rajaliikennettään.

Kulttuuriala on kriisissä, kentältä selkeä viesti valtiolle: apua tarvitaan nopeasti

"Ihmisillä on pieniä ja epävarmoja tuloja, jotka koostuvat monista puroista, ja nyt yhtäkkiä kaikki purot ehtyvät", kirjailija Virpi Hämeen-Anttila sanoo. Antti Haanpää / Yle

Koko kulttuurin kenttä on ennennäkemättömän kriisin keskellä. Tiistaina kulttuuriala kokoontui rintamaksi ja kokousti kriisin keskellä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Skypessä. Viesti oli selkeä. Apua tarvitaan nopeasti.

– Kulttuurin koko ekosysteemi on uhattuna. Se on sortumassa, sillä sektori on lähtökohtaisesti hauras. Ihmisillä on pieniä ja epävarmoja tuloja, jotka koostuvat monista puroista, ja nyt yhtäkkiä kaikki purot ehtyvät, sanoo taiteilijajärjestöjen yhteisjärjestön Forum Artisin puheenjohtaja, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila.

EU:n huippukokous pohti koronatilannetta

Hengityssuojainta käyttävä toimittaja seurasi Ursula Von Der Leyenin ja Charles Michelin videokonfrenssia Bryselissä. Stephanie Lecocq / EPA

EU-johtajat ovat eilisiltaisessa videokokouksessaan päättäneet odotetusti panna Schengen-alueen ulkorajat kiinni alueen ulkopuolisilta. Rajojen sulku kestää tällä päätöksellä kuukauden.

EU-maat päättivät myös suunnitella yhdessä toimia, jotta kunkin maan kansalaiset pääsisivät nopeasti kotimaihinsa.

Lisäksi Yhdysvallat ja Kanada valmistelevat tänään keskinäisen rajansa sulkemista.

Biden oli voitokas esivaaleissa

Esivaaliehdokkaat Joe Biden ja Bernie Sanders tekevät kyynärpäätervehdyksen CNN:n vaaliväittelyssä. Gabriella Demczuk / EPA

Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden on voittanut esivaalit Arizonan, Illinois'n ja Floridan osavaltioissa.

Biden vahvistaa asemaansa demokraattien kärkiehdokkaana. Biden tarvitsee enää alle puolet jäljellä olevista edustajamiespaikoista ja puolueen johto näyttää ryhmittäytyvän hänen taakseen.

Esivaalin kiitospuheessaan Biden kiitteli vastaehdokastaan Bernie Sandersia siitä, että tämä oli nostanut esiin tärkeitä teemoja, kuten edullisen terveydenhuollon ja ilmastonmuutoksen.

Kolmasosa yrittäjistä pelkää konkurssia – Ja muita uutisia koronavirustilanteesta kootusti

Hieman yli 30 prosenttia kauppakamarien tekemään kyselyyn vastanneista yrityksistä uskoo, että koronavirus on kasvattanut konkurssin mahdollisuutta merkittävästi. Kyselyyn vastanneista yrityksistä valtaosa kertoo, että lomautuksia ja irtisanomisia on odotettavissa seuraavan kahden kuukauden aikana.

Sateita luvassa koko maassa

Joonas Koskela / Yle

Aamupäivän aikana vesisateita leviää maan eteläosaan lounaasta alkaen. Sateet liikkuvat päivän kuluessa itään ja muuttuvat illalla ja yöllä rännäksi ja lumeksi etenkin kaakonkulmalla. Myös Lapissa voi päivällä tulla paikoin lumikuuroja, muutoin on poutaista, melko aurinkoista ja lauhaa.

