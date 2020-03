Joidenkin suomalaisten matkailijoiden varauduttava jäämään jopa kuukausiksi ulkomaille – Finnair keskeyttää Thaimaan-lentonsa kuun lopussa

Aasiassa matkaileva ja etätyötä tekevä Katri Lindblom on varautunut jäämään Vietnamiin pitkäksi aikaa.

– Kyllä olisin tarttunut kehotukseen [palata Suomeen], mutta millä täältä tulet, kun Finnair ei suostu vaihtamaan lippuja? Kaksi tuntia puhelimessa ja tuloksena "sorry madam, palataan asiaan ensi viikolla".

Näin puuskahtaa Thaimaan-matkalle jumiin jäänyt Päivi Hallberg ja lähettää vielä hallitukselle terveiset, että "tullaan, tullaan, saa laittaa vaikka helikopterin hakemaan!"

Mutta mitään helikopteria, lentokonetta, eikä edes apua viranomaisilta uusien lippujen hankkimiseen ole luvassa pinteeseen joutuneille matkailijoille.

Lentoyhtiöt puolestaan myyvät vielä jäljellä olevia lippuja, mutta yhtiöiden asiakaspalvelijoiden kanssa voi olla vaikeaa päästä asioimaan, koska kysyntä on kova.

Finnair säilyttää Aasiassa vain Tokion-reitin

Finnair on listannut reittejä, jotka on toistaiseksi peruttu tai tullaan perumaan. (siirryt toiseen palveluun) Näiden joukossa ovat suomalaisten lomalaisten suosimat Thaimaan-kohteet Bangkok, Phuket ja Krabi. Viimeinenkin näistä reiteistä, eli Bangkok, keskeytetään huhtikuun alusta lähtien. Aasian-reiteistä huhtikuussa jatkaa ainoastaan Japanin Tokio.

Finnairin Singaporen-reitti keskeytetetään torstaista alkaen. Sunnuntain paluulento oli täynnä. Kai Jaskari /Yle

Finnairin mediasuhdejohtaja Päivyt Tallqvist vahvistaa tämän tiedon. Hän sanoo, että Finnair on jo pitkään tarjonnut mahdollisuutta muuttaa lentoja veloituksetta toiseen ajankohtaan.

Tallqvist kertoo, että tämän hetken varaustilanteen mukaan ensi viikolle Bangkokista on vielä jäljellä satoja paikkoja, Phuketista noin 260 paikkaa ja Krabilta noin 80.

– Tilanne muuttuu koko ajan ja nyt kannattaa hyödyntää vielä nämä lennot. Voi myös olla, että matkustaja joutuu lentämään jotain muuta reittiä takaisin.

Monien lentoyhtiöiden lentoja on peruttu muun muassa koronaviruksen aiheuttamien matkustusrajoitusten ja matkustajakadon vuoksi. Esimerkiksi Singaporeen lähialueen maista matkustava joutuu kahden viikon kotikaranteeniin. Kai Jaskari /Yle

Monet omatoimimatkailijat ovat lentäneet kaukomaille juuri Finnairin lennoilla. Kokemukset yhtiön asiakaspalvelusta vaihtelevat laidasta laitaan. Thaimaassa matkaileva Jarmo Hyttinen sai liput vaihdettua erittäin sujuvasti.

– Alle viiden minuutin puhelu Finnairin asiakaspalveluun ja siinä ajassa hoidettiin lennon aikaistaminen hienosti.

Niin ikään Thaimaasta Suomeen pyrkivä Timo Pajunen puolestaan ei ole päässyt edes keskustelemaan yhtiön asiakaspalvelun kanssa.

– Finnair ei vastaa viesteihin eikä soittoihin, nyt olisi hyvä aika palkata toinen työntekijä asiakaspalveluun.

"On hyvin mahdollista, että ulkomaille joutuu jäämään jopa kuukausiksi"

Valtioneuvosto ohjeisti tiistaina (siirryt toiseen palveluun) kaikkia suomalaisia matkailijoita mahdollisimman nopeasti palaamaan Suomeen. Jo aiemmin annettiin kehotus välttää kaikkia turhia ulkomaanmatkoja.

Suomen ulkorajoilla tapahtuvaa liikennettä rajoitetaan torstaista lähtien. (siirryt toiseen palveluun) Toisin sanoen Suomen rajat laitetaan matkustajaliikenteeltä pääosin kiinni, mutta suomalaisten paluu ulkomailta kotiin sallitaan.

Lähetystöneuvos René Söderman ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksiköstä sanoo, että ulkomailla parhaillaan matkailevien suomalaisten määrää on erittäin vaikeaa arvioida.

Ulkoministeriöllä on käytössään matkailijoiden itsensä vapaaehtoisesti antamat matkustusilmoitukset, jotka kattavat vain osan matkailijoista. Maanantaina matkustusilmoituksia oli voimassa kaikkiaan 43 284.

Eniten ilmoituksia on tehty Espanjan-, Thaimaan- ja Yhdysvaltain-matkoista. Suomalaisten matkailijoiden kokonaismäärä lienee kuitenkin vielä selvästi tätä suurempi.

Monen matkalaisen Thaimaan-matka on pidentymässä yllättäen. Kuva Ayutthayan temppelialueelta Keski-Thaimaasta. Kai Jaskari /Yle

Ulkoministeriön konsulipäivystykseen on tullut satoja yhteydenottoja. Monille on tullut eteen tilanne, jossa lentojen peruuntumisten tai matkustusrajoitusten vuoksi paluu Suomeen on mutkistunut tai aikaisempaa paluuta ei ole voitu järjestää.

– Jonkun verran kyselijöinä on myös Espanjassa omalla autolla liikkuvia karavaanereita, jotka ovat jääneet jumiin maarajoilla.

René Söderman sanoo, että jotkut matkustajat joutuvat tosissaan mukavuusalueensa ulkopuolelle.

– On hyvin mahdollista, että ulkomaille joutuu jäämään jopa kuukausiksi.

Tällaisessa tilanteessa Suomen konsulaatit voivat lähinnä neuvoa matkailijoita itse hoitamaan asioitaan, oli sitten kyse rahaliikenteestä tai muista käytännön asioista. Konsulaateissakin on juuri nyt tavallista tiukempaa.

– Suomen konsulaatti on yleensä suomalaisen viimeinen oljenkorsi. Niissäkin joudutaan tällä hetkellä koronatilanteen takia tekemään rotaatiotyötä.

Matkailijat valmistautuvat pitkään oleskeluun Vietnamissa

Vietnamin Hoi Anissa tällä hetkellä matkaileva ja etätöitä tekevä Katri Lindblom on varautunut jäämään Aasiaan pitkäksi aikaa.

Schengen-alueelta, mukaan lukien Suomesta, ei pääse enää lainkaan Vietnamiin (siirryt toiseen palveluun). Toiseen suuntaan ongelmana on muun muassa lentojen saatavuus.

– Teen kuten moni muukin eli jään vain odottamaan ja toivon, että jotain kautta tilanne lähtee aukeamaan, Katri Lindblom kuvailee tilannettaan.

Lindblom kertoo, että on ollut tapauksia, joissa matkailijalta on evätty lento, koska tällä ei ole ollut jatkolentoa eteenpäin.

Arki Vietnamissa tällä hetkellä sujuu jouhevammin kuin Suomessa. Todettuja koronavirustartuntoja on maassa selvästi vähemmän kuin Suomessa tai muualla Euroopassa. Niinpä esimerkiksi ravintoloita ja vihannesmarkkinoita pidetään Hoi Anissa auki.

– Olen yrittänyt välttää pelkäämistä. Jos koronatilanne täällä muuttuu, sittenhän meillä on käsillä sama tilanne kuin Suomessa, siis eristys.

Kalle ja Tanja Kauriinoja joutuisivat Euroopassa ojasta allikkoon, koska he asuvat koronaviruskriisin riivaamassa Espanjassa. Tanja Kauriinoja

Tanja ja Kalle Kauriinoja ovat matkustaneet Vietnamissa tammikuun lopusta saakka. He ovat toistaiseksi päättäneet jäädä Vietnamiin, koska heidän tilanteensa Euroopassa on vielä hankalampi.

– Asumme vakituisesti Mijaksessa Espanjassa, jossa koronatilanne on räjähtänyt täysin. Olemme vuokranneet siellä kotimme. Samoin Suomen-asuntomme, jossa on pitkäaikainen vuokralainen.

Phu Quocin lomasaarella majailevien Kauriinojien mukaan suurin huoli on paikallisten toimeentulosta. Saarella on erittäin vähän turisteja juuri nyt. Tanja Kauriinoja kertoo, että heidän annetaan oleskella Vietnamissa huhtikuun loppuun, koska heillä on voimassa oleva viisumi. Myös maksuttomia koronatestejä tarjotaan.

"Eletään kuin ennen vanhaan"

Filippiinien tilanne on äitynyt vaikeaksi. Maan pääsaari Luzon on käytännössä eristettynä. Sonja Borovkoff on jäänyt jumiin Boracayn lomasaarelle poikaystävänsä kanssa.

– Säästän rahaa mahdollisimman paljon. En ostele turhaan mitään ja myös ruoka on kuitilla. Pankkikortti on rikki, mutta onneksi äiti voi lähettää rahaa Western Unionin kautta.

Borovkoff on varautunut elämään kaksi kuukautta hyvin yksinkertaista elämää "kuten ennen vanhaan".

– Ei täältä kukaan ulos mene, eikä tule kukaan sisään. Näin on meille ainakin ilmoitettu.

Taiwanilaisen EVA-lentoyhtiön miehistöä Bangkokin lentokentällä viime viikolla. Koronavirustilanteen vuoksi miehistö pitää kasvosuojaimia. Kai Jaskari /Yle

"En pelkää mitään, nyt pelkään!"

Thaimaa on jo pitkään ollut yksi suosituimmista suomalaisten matkakohteista. Maanantaina siellä oli voimassa 4 866 ulkoministeriöön tehtyä matkailuilmoitusta.

Raija Talikainen sanoo matkustelleensa paljon sekä yksin että miehensä kanssa. Ensimmäistä kertaa hän tuntee matkallaan suorastaan pientä paniikkia.

– En pelkää mitään, nyt pelkään! Kun hallitus antoi tiedotuksensa [tiistaina], menetin yöuneni.

Krabilla lomailevalle Raija Talikaiselle tuli kyynel silmään, kun hän pohdiskeli, miten paikalliset thaimaalaiset ystävät ovat häntä auttaneet. Sao Thavonthong

Supersaver-verkkomatkatoimistosta ostettujen Qatar Airwaysin lippujen muuttaminen Krabilta Helsinkiin ei ole toistaiseksi onnistunut. Supersaverilta tuli Talikaiselle vastaus: "Huomioi, että tämä on automaattinen sähköpostivastaus."

– Perhe siellä kaukana on huolissaan. Pakko on vaan yrittää jatkaa soittelua.

Myös Cha Amissa lomailleet Hanna ja Mika Heikkilä ovat yrittäneet tuloksetta soitella sekä Supersaverille että lentoyhtiölleen Turkish Airlinesille. He päättivät lopulta siirtyä etuajassa Bangkokiin ja marssia lentoyhtiön lipputoimistoon.

– Siellä todella oli muitakin! Moni oli hyvin vaikeassa tilanteessa menossa esimerkiksi Italiaan. Jonotimme tiskille kolmatta tuntia. Kaksi virkailijaa yritti paineessa löytää vaihtoehtoisia reittejä ihmisille.

– Pahinta on ollut paine joka tulee kotoa, lehdistä ja netistä. Kotiin ei pääse aiemmin kuin lentokoneet lentävät, Hanna Heikkilä sanoo.

Johanna Jänkävaara ja Harri Toivonen sanovat, että eurooppalaiset matkailijat ovat pysyneet rauhallisina Bangkokissa. Johanna Jänkävaara

Johanna Jänkävaara ja Harri Toivonen saapuivat Bangkokiin lauantaina – vain kolme päivää ennen valtioneuvoston kehotusta palata pikimmiten Suomeen.

Johanna Jänkävaara kertoo, että eurooppalaiset matkailijat ovat pysytelleet rauhallisina.

– Täällä hotellissa vierailta mitataan lämpö päivittäin, ja käsidesiä on tarjolla joka tilanteessa. Olemme syöneet ja juoneet normaalisti ja käyneet hieronnoissa, kauneushoidoissa ja levänneet uima-altaalla. Pidämme tietysti mielessä, että suuria ihmisjoukkoja pitää välttää.

Monet aasialaiset hotellit mittaavat asiakkaidensa ruumiinlämmön ovella. Kuva on singaporelaisesta hotellista. Kai Jaskari /Yle

Rayongin seudulla lomaileva Maarit Padatsu kertoo myös, että matkakohteessa pärjätään hyvin.

– Muuta ongelmaa ei ole ollut kuin se, että pankit eivät suostu koronan takia vaihtamaan valuuttaa.

Malesia sulki rajansa

Malesia sulki keskiviikkona rajansa (siirryt toiseen palveluun) sekä maahan sisään että maasta ulos suuntautuvalle matkustajaliikenteelle. Malesiassa on voimassa runsaat 500 suomalaisten matkailijoiden matkustusilmoitusta.

Pia Tikkaoja ja Heikki Itkonen ovat jääneet jumiin Langkawin lomasaarelle. Heidän tarkoituksensa oli jatkaa vielä Indonesiaan ja palata takaisin Suomeen Emirates-lentoyhtiön siivin huhtikuun loppupuolella.

Pia Tikkaoja ja Heikki Itkonen ovat jumissa Langkawilla, paniikkia ei lomasaarella ole syntynyt. Pia Tikkaoja

– Lentoyhtiön sivulla näkyy jo nyt, että lentomme on peruttu. Emme ole toistaiseksi kyselleet muita paluun mahdollisuuksia. Ajattelemme, että lapsiperheille on tärkeämpää päästä ensin kotiin, Pia Tikkaoja sanoo.

Langkawilla lähes kaikki palvelut mukaan lukien ravintolat ovat keskiviikkona menneet kiinni. Paniikkia ei Tikkaojan mukaan kuitenkaan ole syntynyt, kun ruokaakin saa take away -annoksina.

Japanin pääkaupungissa Tokiossa jo kolme kuukautta opiskellut Ninni Laukkanen on joutunut laittamaan kaikki suunnitelmansa uusiksi. Hänen tarkoituksenaan oli huhtikuussa kierrellä Japanin naapurimaissa.

Juuri nyt näyttää siltä, että Laukkanen on jäämässä Japaniin. Koronaviruskriisi alkoi tosissaan näkyä Tokion arjessa vasta helmikuun lopulla.

– Vähemmän ihmisiä näkyy Tokion kaduilla, ja meitä on myös kehotettu välttämään kaikkea mahdollista ulkona olemista. Yliopisto on erittäin huolissaan opiskelijoistaan ja vaatii esimerkiksi pitämään maskeja tunneilla.

