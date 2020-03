Toimittajalta: Kun ihmisten perusoikeuksia rajoitetaan menee kaikki sekaisin

EU:n ulkorajat on pistetty kiinni. EU-maiden sisärajoilla on erilaisia käytäntöjä, kertoo Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen.

EU-johtajat järjestivät etänä jo toisen videokonferenssin lyhyen ajan sisällä ja päätös rajojen sulkemisesta kolmansiin maihin nähden oli yksimielinen.

Rajat muun muassa Venäjälle, Valko-Venäjälle, Turkkiin ja Yhdysvaltoihin sulkeutuvat sitä mukaa kun jäsenmaat saavat rajatoimintansa päätöksen tasalle.

Britannia päätti jäädä sulkupäätöksen ulkopuolelle. Britannia ei ole enää EU-maa, mutta sen kansalaisilla on täydet EU-kansalaisen oikeudet vuoden loppuun saakka. Irlannin tilanne on vielä epäselvä. Se voi seurata Britannian esimerkkiä, koska mailla on yhteinen talousalue.

Toisaalta Irlanti on EU:n täysjäsen, vaikkakin avoimia rajoja koskevan Schengen-alueen ulkopuolella.

Ulkorajojen sulkeminen on käytännössä vaikea toteuttaa siksi, että päätöksen nojalla EU-kansalaisilla on oikeus palata Eurooppaan. Yhtälailla sallitaan EU:n sisällä kansalaisten paluu kotiin ja kolmansista maista halutaan saada Eurooppaan ammattilaiset, joilla on sellaisia työtehtäviä, joilla on tekemistä koronaviruksen torjunnan kanssa.

EU pystyy olemaan yhtenäinen ulospäin, mutta sisällä kuohuu

EU-johtajat eivät pystyneet tekemään yksimielistä päätöstä unionin sisärajoista. Maa toisensa jälkeen on rajoittanut liikennettä rajoillaan riippuen siitä mikä virustilanne maassa on.

Komissio haluaa, että avoimien rajojen Schengen-alueella on yhtenäiset käytännöt. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien maiden pitää päästää rajan yli omat kansalaisensa, sallia läpikulku muiden maiden kansalaisille, jotka ovat matkalla kotiin, ja antaa tavaraliikenteen kulkea mahdollisimman nopeasti.

Huoli siitä, että lääke- ja sairaalatarvikkeet, ruoka ja muut perustarvikkeet jämähtävät rajoille on aiheellinen.

Tavaraliikenne Ranskan ja Saksan välillä toimii edelleen. Rekka Neulauterburgin rajanylityspaikalla Karlsruhen lähellä Saksassa. Ronald Wittek / EPA

Puola on ottanut uudelleen käyttöön rajatarkastukset, jotka ovat johtaneet kymmenien kilometrien rekkajonoihin rajoilla. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen neuvotteli erikseen Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa tiistaina useaan otteeseen. Puola lupasi ottaa käyttöön komission ehdottamat nopeat kaistat tärkeäksi luokiteltua kulkemista varten lähiaikoina.

Luxembourg pitää rajansa auki, mutta on huolissaan rajakäytännöistä. Suurin osa Luxembourgin minivaltion lääkäreistä ja sairaanhoitajista työskentelee Ranskassa ja Saksassa. Tuntien jonottaminen rajoilla haittaa koronaviruksen vastaista työtä.

Belgiassa hätätilahallitus

Belgian virkaatekevä hallitus sai hätätilahallituksen oikeudet toissapäivänä maanantaina.

Rajat pysyvät auki, mutta Belgiassa olevien ihmisten elämää rajoitetaan edelleen. Nyt asukkaat saavat käydä enää kaupassa, lääkärissä, apteekissa, postissa ja pankissa.

Kaupoissa turva-alue on määrätty 10 neliömetriksi ja asiointi on hoidettava puolessa tunnissa. Työpaikalle saa kulkea ainoastaan, jos ei voi tehdä etätöitä. Junat kulkevat silti. Peruutuksia ja aikataulumuutoksia on, mutta esimerkiksi junaliikenne kanaalin ali Britannian kulkee yhä.

Sen sijaan Britanniasta EU:n alueelle saapuvat britit eivät saa enää jatkaa matkaansa Ranskaan.

EU-kansalaisten keskuudessa on valtava määrä epätietoisuutta siitä mitä saa tehdä ja mitä ei, minne voi matkustaa ja minne ei ja millä välineillä.

Liikenneministerit neuvottelevat keskiviikkona lento- ja rautatieliikenteestä

Euroopassa on peruttu kymmeniä tuhansia lentoja. Eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat päättäneet jättää maahan suurimman osan kalustostaan, koska useat maat ovat sulkutilassa.

Haasteita jäsenmaille aiheuttaa tästä johtuen se, että EU-kansalaisilla on oikeus palata kotiin, vaikkakin sitten suoraan kotikaranteeniin. Rajoitukset koskien jäsenmaiden välisiä junayhteyksiä ja noutolentoja ovat toistaiseksi epäselvät.

Ihmisten liikkumista ja työntekoa rajoittavat päätökset aiheuttavat suuria ongelmia ympäri Eurooppaa. Ongelmat moninkertaistuvat talouden puolella.

Koronavirus jättää massiiviset jäljet Euroopan talouteen ja lasku on konkursseja, talouden taantuma, kasvavat valtioiden velat ja kasvava työttömyys.

EU-johtajat hyväksyivät tiistain videokokouksessaan kaikki komission esittämät ja euroryhmän hyväksymät päätökset koskien valtiontukia, valtion velkaa, ylimääräisiä rahoitus- ja tukikeinoja ja yrityksille sekä kansalaisille suunnattuja maksuhelpotuksia.

Jäsenmaiden johtajien viesti oli se, että koronaviruksen aiheuttama kriisi jatkuu vielä pitkään vaikka erilaiset liikkumista koskevat rajoitukset ja sulut on asetettu määräajoiksi. Uusia rajoituksia on tulossa eri maissa, riippuen viruksen etenemisestä.

EU-instituutioiden kaikki kokoukset pidetään toistaiseksi puhelin- tai videokonferensseina.

Perjantaina koolla ovat valtiovarainministerit, ja ensi viikon torstain ja perjantain huippukokous pidetään niin ikään etäkokouksena.

