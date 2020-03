Piispat tarkentavat hämmennystä herättäneitä hautajaisohjeita: Lähimmät omaiset pääsevät hautaan siunaamiseen, vaikka 10 henkilön raja ylittyisikin

Kirkollisiin toimituksiin annettu kymmenen osallistujan enimmäismäärä on herättänyt paljon kysymyksiä. Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat puhuttaneet erityisesti hautajaisjärjestelyjen osalta.

Seurakunnat ja hautaustoimistot ovat saaneet tunteikkaitakin yhteydenottoja erityisesti hautaan siunaamisesta. Evankelisluterilaisten piispojen mielestä se on ymmärrettävää, koska läheisen kuolema ja hautaan siunaaminen koskettavat surevia syvästi.

Hämmennys osallistujarajoituksesta syntyi lähinnä siksi, että valtion viranomaiset tulkitsivat kymmenen osallistujan rajaa alkuviikosta keskenään eri tavoin. Epäselvyyttä oli siitä, sovelletaanko kirkollisiin toimituksiin tartuntatautilakia vai kokoontumislakia ja mitä tästä poikkeusoloissa seuraa.

Asiaa on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken. Lopputuloksena on, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Nyt piispojen ohjeistuksessa (siirryt toiseen palveluun) sanotaan, että pastoraalisista syistä hautaan siunaamisessa voivat olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka määrä ylittäisikin kymmenen henkilön rajan.

Aiemmassa piispojen ohjeessa rajattiin osallistujamäärä yksiselitteisesti kymmeneen henkilöön.

"Niin latautunut tilanne"

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarle Kalliala kommentoi jo tiistaina Ylelle, että osa kirkollisista perheen ja suvun tilaisuuksista voidaan toki siirtää ja osaan voidaan osallistua myös verkon välityksellä.

– Hankalimmat ovat ilman muuta hautajaiset. Se on niin latautunut tilanne. On itsestään selvää, että halutaan päästä saattelemaan rakasta vainajaa.

Hautajaisjärjestelyjä koskevia kysymyksiä on sadellut, koska ajatus hautajaisista, joissa olisi vain kymmenen henkeä, ei tunnu monellekaan toimivan.

Turun piispa Kaarlo Kalliala muistuttaa Pohjanmaalla tutusta muistoseuraperinteestä, jossa vainajaa kokoonnutaan muistelemaan vielä vuoden kuluttua hautaan siunauksesta. Päivi Leppänen / Yle

Etäisyys myös kappelissa ja haudalla

Piispat toivovat ymmärrystä ohjeistukselle, sillä perusteluna on pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä erityisesti vanhuksiin ja riskiryhmiin. Kirkollisten tapahtumien yleisenä enimmäisrajana pysyy edelleen kymmenen osanottajaa.

Ohjeissa muistutetaan, että jos hautaan siunaamisesta muodostuu yli kymmenen hengen tilaisuus, pitää kaikin käytettävissä olevin keinoin välttää tartuntariskiä. Osallistujien kannattaa olla siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan.

Vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei pidä osallistua siunaustilaisuuteen, piispat muistuttavat.

Pohjanmaan muistoseuroista mallia

Jo aiemmassa evankelisluterilaisten piispojen suosituksessa puhuttiin myös muistotilaisuuksista:

Voidaan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.

– Joka tapauksessa on mahdollista pitää muistotilaisuus myöhemmin eräänlaisina muistoseuroina, joilla onkin perinnettä Suomessa, toteaa piispa Kaarlo Kalliala.

Hän kertoo, miten esimerkiksi Pohjanmaalla muistoseurojen perinne on vahva. Sellaiset pidetään aika tarkalleen vuoden kuluttua kuolemasta tai siunauksesta.

– Se toimii psykologisestikin hyvin. Kokonainen vuosi on oltu ilman vainajaa, ja muistoseuroissa saadaan sitten asia ikään kuin loppuun. Ajattelutapaa voisi hyvin soveltaa nyt. Ensin toimitaan pienesti, mutta myöhemmin kokoonnutaan muistelemaan isommalla joukolla.

Miltä piispojen ohjeistus kuulostaa? Mitä ajattelet koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista hautajaisissa? Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 19.3. kello 23.

Lue lisää:

Korona sulkee Turun tuomiokirkon ovet kuukaudeksi

Koulut kiinni, häät ja hautajaiset peruttu – Hallitus määrää järeitä rajoituksia Pohjois-Italian epidemia-alueille