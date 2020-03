Suomen mobiiliverkkojen liikenteessä ennätykset paukkuvat – Maanantaina katsottiin paljon suoratoistovideoita ja soiteltiin, tiistaina verkkoa käytettiin jo etätyöhön

Mobiiliverkkojen käyttö kasvaa, kun etätyö lisääntyy. Erityisesti viime päivinä ihmiset ovat puhuneet puhelimessa ja käyttäneet verkkodataa paljon tavallista enemmän. Kasvu alkoi kuitenkin jo muutama viikko sitten.

Telian verkoista vastaavan johtajan Sami Siikin mukaan puheliikenne kasvoi yhtiön verkossa jo maanantaina 30 prosenttia edellismaanantaihin verrattuna. Dataliikenne kasvoi samaan aikaan 16 prosenttia.

Myös DNA:n verkossa dataliikenne on kasvanut nopeasti. Verkosta käyttäjälle päin tapahtuva (download) liikenne on kasvanut 16 prosentin luokkaa sekä maanantaina että tiistaina edelllisviikon vastaaviin päiviin verrattuna. Käyttäjältä verkon suuntaan tapahtuvassa liikenteessä (upload) tapahtui 30 prosentin harppaus tiistaina.

– Maanantaina katsottiin ehkä paljon suoratoistovideona lähetyksiä, mutta tiistaina näkyi, että verkkoa käytettiin enemmän etätyöhön. Odotan, että keskiviikkona trendi jatkuu ja ulospäin lähtevän datan määrä kokonaisvolyymista tulee kasvamaan, DNA:n välitysverkoista vastaava johtaja Ville Virtanen arvioi.

Myös Elisalla liikenne on kovassa kasvussa. Dataliikenne on kasvanut viime viikosta 10-30 prosenttia päivästä riippuen. Myös puheluissa nähtiin maanantaina poikkeuksellinen ilmiö.

– Hallituksen tiedotustilaisuuden jälkeen soitettiin kaksi kertaa enemmän yhtäaikaisia puheluita ja edellismaanantaina samaan aikaan, Elisan uusien palveluiden johtaja Pasi Mäenpää kertoo.

Verkot mitoitettu kulutuspiikkien mukaan

Operaattorit vakuuttavat, että mobiiliverkot kestävät lisääntyvän liikenteen. Suomi on mobiiliverkkojen käytössä maailman ykkösmaa. (siirryt toiseen palveluun)Verkot on rakennettu kulutuspiikkien mukaan. Normaalisti dataliikenteen huippu ajoittuu iltakahdeksan ja -kymmenen välille.

– Nyt pääosa kasvusta ajoittuu päivään, jolloin verkossa on hyvin tilaa. Kapasiteettia on vielä merkittävästi jäljellä. Suomessa helpottaa se, että meillä on käytetty paljon mobiilidataa ja verkot on mitoitettu sen piikkiliikenteen mukaan, DNA:n Ville Virtanen sanoo.

Myös Elisalta ja Telialta vakuutetaan, että verkko kestää keskiviikkona odotettavissa olevan dataliikenteen kasvun.

– Verkko kestää hyvin tällä hetkellä, Pasi Mäenpää sanoo.

– Verkot toimivat edelleen hyvin ja lisäämme tarvittaessa kapasiteettia, Telian Sami Siiki kertoo.