Uusi-Seelanti laillisti abortit – yli 40 vuotta vanha laki uusiksi

Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltio päätti heinäkuussa tehdä samanlaisen muutoksen aborttilainsäädäntöön kuin Uusi-Seelanti nyt. Kuva on otettu heinäkuun lopussa Sydneyssa järjestetyssä aborttioikeutta puolustavassa mielenosoituksessa. Dean Lewins / EPA

Abortti on ollut sallittu vain merkittävistä fyysisistä tai psyykkisistä syistä. Käytännössä sen on kuitenkin saanut.

Uudessa-Seelannissa parlamentti on äänestänyt keskiviikkona siitä, että abortti poistetaan maan rikolaista. Oikeusministeri Andrew Little sanoi, että lain modernisointi oli tarpeen. Se antaa naisille oikeuden määrätä omasta vartalostaan, hän lisäsi.

Uusi laki mahdollistaa raskauden keskeytyksen 20. raskausviikolle saakka. Sen jälkeen aborttiin tarvitaan lääketieteellinen syy.

Edistyksellisestä maineestaan huolimatta Uuden-Seelannin laissa abortti on ollut laiton. Laittomasta abortista on lain mukaan saattanut seurata jopa 14 vuoden vankeus. Lakia ei kuitenkaan ole pantu täytäntöön eikä abortteja tehneitä naisia vastaan ole nostettu syytteitä.

Abortin on Uudessa-Seelannissa saanut tähän mennessä, mikäli kaksi lääkäriä on todennut, että raskaudesta olisi naiselle "merkittävää fyysistä tai psyykkistä vahinkoa".

Littlen mukaan tämä on tarkoittanut, että naiset ovat joutuneet valehtelemaan lääkäreilleen mielenterveydestään. Lisäksi käytäntö on aiheuttanut tarpeettomia viivastyksiä, joista on saattanut seurata terveysriskejä raskauden edetessä.

Uudistus meni läpi parlamentissa äänin 68–51. Vanha laki oli peräisin vuodelta 1977.

Aborttilainsäädännön muuttaminen on vuonna 2017 valtaan nousseen pääministeri Jacinda Ardernin vaalilupaus. Muutos on kuitenkin pitkittynyt lainsäätäjien riitelyn vuoksi.

