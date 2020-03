Koronavirus lietsoo pelkoa koulukodeissa – flunssaisia lapsia eristetään omaan huoneeseensa

Koronavirustilanne aiheuttaa lastensuojelussa haasteita.

Henkilöstöä tarvitaan lisää, etätyötä ei voida tehdä ympärivuorokautisessa lastensuojelutyössä ja lisäksi huoli ja pelko koronaviruksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä on lisääntynyt lasten ja vanhempien keskuudessa.

Yksi haaste on myös se, kuinka fyysisiä kontakteja vältetään käytännön työssä, kun etätyötä ei voida tehdä.

Tämä juttu kertoo toimenpiteistä, joita Suomen lastensuojelussa nyt on tehty.

Sairaat lapset ovat huoneissaan

Koronavirustilanteen myötä lastensuojelutyössä on jouduttu kiinnittämään huomiota ryhmäkokoihin. THL:n alaisesta valtion koulukotitoiminnasta vastaava johtaja Matti Salminen kertoo, että toiminta järjestetään yksiköiden koulukodeissa pienemmissä ryhmissä kuin normaalisti.

– Ryhmässä on kerrallaan 3–5 lasta ja työntekijöitä on paikalla tilanteen mukaan. Ryhmät ovat alle kymmenen henkilön ryhmiä.

Etelä-Savossa sijaitsevan Sairilan koulukodin johtaja Assi Kukkonen sanoo samaa ja lisää, että etätyön puutteen takia fyysistä kanssakäymistä vältetään koulukodin sisällä.

– Kontaktien määrä yritetään pitää mahdollisimman pienenä.

Kukkosen mukaan suurin huoli on se, että virukset tarttuvat koulukodin sisällä muihin lapsiin. Siksi siellä on tehty uusia toimenpiteitä. Jos lapsi sairastaa, hän on omassa huoneessaan. Huoneessa ollaan Kukkosen mukaan niin kauan, että oireet hellittävät.

– Kun lapsilla on omat huoneet ja suihkut, heille viedään ruoat huoneisiin. Lapset, jotka ovat oireettomia eivät silloin altistu. Emme voi ottaa sitä riskiä, että muut altistuisivat viruksille.

Kukkosen mukaan koulukodissa on tälläkin hetkellä muutama sairastunut lapsi, joita yritetään saada lääkäriin. Julkiselle puolelle on ollut nyt vaikeaa saada aikaa ja tarvittaessa onkin käyty yksityisen puolen lääkärissä.

– Jos on kovin flunssainen, tuntuu, että lapset ymmärtävät pysyä omissa huoneissaan. Sinne tuodaan ruoat ja asiat. Hoidamme asioita mahdollisimman paljon henkilökunnan kautta.

Myös kotilomalle lähtemisen järjestäminen on aiheuttanut huolta lastensuojelussa.

– Jos lapsi on itse terve ja kotona on vastaava tilanne, sinne voi lähteä. Toki täytyy seurata, miten julkinen liikenne tässä kehittyy. Kotiin pääsee, jos yleinen ohjeistus ei muutu matkustamisen suhteen. Lapsen turvallisuus on aina etusijalla.

Kukkosen mukaan paniikin tunteelta on onnistuttu välttymään, vaikka fyysistä kontaktia nyt vältelläänkin.

– Tärkeintä on se, että ylimääräiset kontaktit yritetään pitää minimissä, jotta virukset eivät pääse leviämään.

Huoli ja pelko lapsilla

Vantaan kaupungin lastensuojelutyön sosiaalityön esimies Johanna Hankomäki kertoo, että viime aikoina erityisesti vanhempien stressi ja ahdistuneisuus koronaviruksesta on kuormittanut lastensuojelutyötä.

– Osa lasten vanhemmista pystyy käsittelemään tietoa heikommin. Heidän yhteydenottonsa ovat selvästi lisääntyneet.

Näitä vanhempia huolestuttavat erityisesti hankalat perhetilanteet: miten kotona pärjätään, kun koulut sulkeutuivat. Toisaalta pienituloisissa vanhemmissa näkyy myös taloudellinen huoli. Rahaa ruokaan ei ole tarpeeksi.

– Kouluruokailu on ollut aika merkittävä lasten ruokailua ja nyt se pitää korvata sitten omalla ruoalla.

Sairilan koulukodin johtaja Assi Kukkonen kertoo, että koronavirus on lisännyt huolta erityisesti lapsissa.

– Tietenkin heitä huolestuttaa, että mitä tässä tapahtuu. Päivissä voi olla muutoksia. Pääsevätkö he kotiin loma-aikoina? Niitä nyt jutellaan läpi. Kyllä selvästi on lisääntynyt tarve huolesta keskustelulle.

Myös Valtion koulukotien johtaja Matti Salminen sanoo, että lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla on viime aikoina herännyt pelkoa ja huolta koronavirustilanteen takia.

– Osa lapsista reagoi tilanteeseen ja osa ei. Lapsilla on ohjaajat ja muun muassa psykologi, jotka käsittelevät näitä asioita lasten kanssa.

Koronavirustilanne aiheuttaa huolta lastensuojelun lapsissa. Arkistokuva ei liity tapaukseen. Terhi Liimu / Yle

Haastava henkilöstötilanne

Valtion koulukotitoiminnasta vastaava johtaja Matti Salminen kertoo, että sijaistilanne on tällä hetkellä lastensuojelussa haastava.

– Nyt on toivottavaa tilanteen menevän ohi niin, että sairastavuus jakaantuisi pidemmälle ajalle.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaava johtava sosiaalityöntekijä Raija Lappalainen kertoo, että henkilöstöä tullaan suunnitelmallisesti vahvistamaan ei-kiireellisten puolelta.

Lappalaisen mukaan suuret asiakasmäärät yhtä työntekijää kohden ovat olleet huolenaiheena jo aikaisemminkin Kymenlaakson alueella.

– Kyllä tämä koronavirustilanne kuormittaa nyt lastensuojelua. Ympärivuorokautisessa lastensuojelussa pitää olla henkilöstön läsnä paikan päällä. Sinne ei voida soveltaa etätyötä.

Vantaan kaupungin Johanna Hankomäki sanoo, että lisähaasteita on luvassa, jos isompi osa henkilökunnasta sairastuu.

– Sosiaalityöntekijöitä ei ole normaalitilanteessakaan riittävästi, joten heitä ei saada myöskään lisää mistään. Yleinen flunssatilanne on aika paha. Arki on muutenkin tarpeeksi haasteellista.

