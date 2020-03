Kolme kokemusta etätöistä – näin etäilevät lääkäri, opettaja ja it-konsultti

Lääkäri Jan Parkki on tehnyt etävastaanottoa myös omalta työpaikaltaan esimerkiksi tilanteissa, joissa potilas ei pääse paikalle. Siksi videoyhteys oli nytkin helppo ottaa käyttöön.

Lääkäri Jan Parkki on tehnyt etävastaanottoa myös omalta työpaikaltaan esimerkiksi tilanteissa, joissa potilas ei pääse paikalle. Siksi videoyhteys oli nytkin helppo ottaa käyttöön. Jan Parkki

Iso osa työpaikoista on tällä viikolla siirtynyt etätöihin mahdollisuuksien mukaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Joillekin etäily on helppoa ja ihanaa, toisille keskittyminen kotona on vaikeaa ja työpäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi.

Tässä jutussa kolmen eri alan ammattilaiset kertovat, miten omat työt kotona sujuvat.

Etälääkäriä kuormittavat koronakysymykset

Terveystalossa yleislääkärinä työskentelevä Jan Parkki siirtyi pitämään etävastaanottoa maanantaina suojellakseen riskiryhmään kuuluvaa vaimoaan.

Lääkärit eivät ehkä ole ensimmäinen ammattikunta, jonka ajattelisi siirtyvän etätyöhön, mutta Parkin mukaan etävastaanotolle on koronavirustilanteen vuoksi ollut iso tarve.

– Puhelinpalvelut ovat ruuhkaisia eikä hengitysoireisen suositella lähtevän suoraan vastaanotolle. Siksi nyt on paljon potilaita, jotka haluavat neuvoa ja näkemystä siitä, voivatko oireet olla koronaa, Parkki sanoo.

Kotoa työskennellessään Parkki vetää valkotakin niskaan ja avaa tietokoneen kuten tavallisestikin. Sen jälkeen potilaan tapaamisen sijaan otetaankin videoyhteys.

– Työ itsessään on aivan samanlaista. Keskustellaan potilaan kanssa, tehdään hoitopäätökset, lääkemääräykset ja lähetetään tarvittaessa eteenpäin.

"Yhteys on parempi kasvotusten"

Lääkärin työssä olennaista on myös luottamuksellisuuden varmistaminen. Parkki istuu työhuoneessaan kahden oven taakse linnoittautuneena ja varmistaa vielä etukäteen, että puhelut eivät kuulu toiseen huoneeseen.

Työnantajan suhtautuminen etätyöhön oli suopeaa, ja tarvittavat välineet järjestyivät yhdessä päivässä. Tarvittaessa Parkki on myös valmistautunut palaamaan fyysisesti työpaikalleen, jos tilanne pahenee.

– Nyt kun korona-aikana infektion leviämistä halutaan rajoittaa, moni kollega on harkinnut tai osa-aikaisesti siirtynyt pitämään etävastaanottoa. Terveystalolta saamme joka päivä päivitetyn koronaohjeen, joten siihen liittyen informaatio on kulkenut hyvin.

Jotain olennaista etälääkärin työstä toki jää puuttumaan. Kaikkea tutkimusta ei potilaaseen koskematta voi tehdä.

– Kyllä yhteys on joissain asioissa kasvotusten parempi kuin videon kautta, etenkin jos lääkäriä ei ole kohdannut aiemmin tai jos asia vaatii kliinistä tutkimusta. Kuitenkin tässä epidemiatilanteessa monet asiat, kuten reseptien uusinnat ja hoidon arvioinnit hoituvat hyvin etänä.

Koulu tyhjenee, mutta oppia pitäisi edelleen saada päähän. Opettaja Katja Kiiliäisen mukaan oppilaiden sopeutumista helpottaa se, että järjestelmät ja video-oppiminen ovat jo monelle tuttuja. Sami Takkinen / Yle

Etätyö ihastuttaa... "Työpäivät ovat joustavia ja tehokkaita. Luottamus työnantajan kanssa on keskeisessä roolissa; molemmat luottavat toisiinsa. Etuina tulee lisäksi keskittymiskyvyn parantaminen, keskeytysten väheneminen ja vapaa-ajan lisääntyminen." "Kaikkinensa minusta on ihana työskennellä kotoa käsin, sohvasta on tullut ihan ykköspaikka ja saan mukavasti asioita aikaiseksi. Ei jotenkin edes tunnu työnteolta, olen paljon vähemmän stressaantuneempi tässä poikkeustilanteessa." "Itse en ymmärrä ollenkaan, miksei tämä voi olla arkea. Ihan samalla tavalla käytetään skypeä, teamssia, sähköpostia ja muita työvälineitä kotona. Sen sijaan etätöissä ollessa työpäivä on 2h lyhyempi, kun ottaa pois työmatkat ja aamutoimet. Viikossa 10h.. Vuodessa 450h?" Kommentit on kerätty Ylen etätyökyselyn vastauksista.

Opettajaa huolestuttaa, nousevatko oppilaat aamuisin koneen ääreen

Hämeenlinnan Lammin lukiossa ja Hakkalan koulussa matemaattisten aineiden opettajana työskentelevän Katja Kiiliäisen työ muuttui viikon alussa kertaheitolla isosti. Ensin etäopetukseen siirtyivät lukio-opiskelijat ja keskiviikosta alkaen myös perusopetus.

Tilanne on uusi, sillä perusopetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta. Nyt sekä opettajat että oppilaat tekevät töitä kodeistaan.

– Eniten huolestuttavat juuri peruskoululaiset. Miten he jaksavat aamulla nousta ja vääntäytyä koneen ääreen kahdeksaksi, kun kouluun ei fyysisesti tarvitse mennä? Sekin mietityttää, miten heikommille oppilaille onnistutaan tarjoamaan riittävästi tukea itsenäiseen työskentelyyn, Kiiliäinen sanoo.

Kiiliäinen kertoo olevansa tyytyväinen työnantajansa tiedottamiseen etätyöstä ja koronatilanteesta. Etätyömääräyksen jälkeen opettajat ovat saaneet kaupungilta tietoa etäopetuksen järjestämisen mahdollisuuksista.

Opettajilla on melko vapaat kädet opetuksen järjestämisessä. Kiiliäinen itse on suunnitellut esimerkiksi kuvaavansa videopätkiä kemiallisista kokeista tai siitä, miten fysiikan tehtävien ratkaisut etenevät. Videot hän lähettää opiskelijoille nähtäväksi.

– Peruskoulun ensimmäsiillä etätunneilla ajattelin aluksi ottaa videoyhteyden, jotta pääsen puhumaan oppilaille suoraan. Toki vähän jännittää, tulevatko kaikki paikalle ja miten se lähtee sujumaan.

Opettajan työmäärä kasvaa

Kokeet puolestaan täytyy järjestää niin, että oppilaat voivat tehdä ne kotona. Se voi Kiiliäisen mukaan tarkoittaa esimerkiksi soveltavampia tehtäviä, joissa kirjoja saa käyttää apuna. Kiiliäinen uskoo etätyön myös lisäävän opettajien työmäärää.

– Kun jatkuvaa näyttöä ei pysty samalla tavalla arvioimaan kuin luokassa, täytyy kenties järjestää enemmän tarkistettavia ja palautettavia töitä. Tuntuu, että tuntien suunnitteluun käytettävä työaika ei ainakaan vähene etäopetuksen myötä.

Oman etätyön järjestämisessä Kiiliäisellä on vielä selvitettävää. Kotona ovat nimittäin myös kouluikäiset lapset ja etätöissä oleva puoliso.

– Kyllä tämä vaatii kunkin eristäytymistä omaan tilaansa. Eilenkin kun tein kotona videoita, taustalta kuului koirien haukkumista tai lapsen puhetta. Olen kuitenkin luottavainen ja kokeilunhaluinen etäopetuksen suhteen. Jos jokin ei toimi, kokeillaan sitten toisella tavalla.

...ja vihastuttaa “Kun tulee hiljaisia hetkiä, tulee syyllinen olo. Tulee näitä hetkiä toimistollakin, mutta siellä on sentään ns. "töissä" koko ajan. Täällä sitä on "kotona" ja silti juoksee palkka silloinkin kun mitään ei tapahdu.” "Työni on erittäin vuorovaikutteista ja etätyöt tekevät haasteita töihin, joissa kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ja dialogi ovat asian ydin. Koen, että päivästä toiseen jatkuva etätyö köyhdyttää työn laatua ja sisältöä. Kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta on vielä vaikea peitota." "Nykytilanne poikkeaa täysin aiemmista etätyökokemuksistani sikäli, että kotona pyörii myös puoliso omissa etätöissään sekä kaksi alakouluikäistä lasta, joista toinen karanteenissa. Sille on syynsä, miksi lapset eivät ole päivisin mukana töissä." Kommentit on kerätty Ylen etätyökyselyn vastauksista.

IT-konsultin työt sujuvat tehokkaasti, mutta työnantajan epäluottamus ärsyttää

IT-alan yrityksessä konsulttina työskentelevän Miran työt ovat joka tapauksessa pääosin koneella ja puhelimella, joten kotiin jääminen ei muuttanut hänen työskentelyssään oikeastaan mitään.

Ainoastaan työnantajan asenne ihmetyttää.

– Yhtäkkiä meillä on monta kertaa päivässä päivityspalavereita, joissa kaikkien täytyy kertoa koko tiimille, mitä on siihen mennessä tehnyt ja tekemässä. Tulee olo, että työnantaja epäilee, että kotona ei tehdä töitä.

Miran mukaan vastaavaa edistymisen seurantaa ei ennen laajaan etätyöhön siirtymistä ollut, vaan kukin kävi omat projektinsa läpi oman tiiminsä kanssa. Myöskään valituksia tekemättömistä töistä ei ole tullut.

Tilanne tuntuu Mirasta turhauttavalta, koska jatkuva raportointi vie aikaa varsinaisilta työtehtäviltä.

– En näe mitään lisäarvoa siinä, että selittäisin tunnilleen, minuutilleen tai edes päivälleen, mitä olen tehnyt. Oikeat työt menevät ylitöiksi, kun jatkuvasti on firman sisäisiä päivityspalavereita.

"Etätyöhön suhtaudutaan vanhanaikaisesti"

Mira itse tekisi mielellään vaikka kaikki työnsä etänä. Hänen mukaansa kotona työskentelyn etuja ovat ainakin työajan säästyminen ja mahdollisuus keskittyä paremmin.

– Voin olla 15 minuuttia heräämisestä täydessä työn touhussa. Työnteosta tulee ehkä vähän liiankin tehokasta, kun työkone voi jäädä illallakin auki ja varsinaisen työajan ulkopuolellakin saattaa vilkuilla sähköpostia.

Miran firmassa koko työyhteisö siirtyi etäilemään hallituksen viime torstain linjausten jälkeen, työnantajan määräyksestä. Hänen mielestään oman työpaikan tiedotus koronatilanteessa on ollut selkeää, vaikka aiemmin etätyöhön onkin työpaikalla suhtauduttu nihkeästi.

– Etätyötä kohtaan on paljon vanhanaikaisia asenteita. Itse olen tehokkaampi kotona kuin avokonttorissa, ja toivoisin että esimiehet ja johtajat tämän tilanteen myötä heräisivät siihen, että etätyö on monelle aivan superhyvä mahdollisuus.

Miran nimi on muutettu, koska hän ei halua joutua hankalaan asemaan työpaikallaan.

