Nenäliinoja ei saa enää laittaa biojätteeseen – korona tuo jätteiden lajitteluun uudet ohjeet

Kyse on varotoimenpiteestä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Jätehuolto kuuluu yhteiskunnallisesti kriittisiin aloihin.

Koronavirus on tuonut tarkentuneita ohjeita jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun. Ohjeistus suosittaa laittamaan nenäliinat kuivajätteisiin. Tähän asti nenäliinat on voinut laittaa biojätteen sekaan.

– Varotoimenpiteestä paljolti kyse. Koronaviruksen elosta ja olosta ei vielä tiedetä kovin tarkkaan, niin on parempi olla varovainen. Ei vara venettä kaada, sanoo viestinnän asiantuntija Kaisa Halme jätehuollon kunnallisesta kattojärjestö Suomen Kiertovoimasta.

Lisäksi eläimet voivat todennäköisemmin levittää biojätteitä kuin kuivajätettä. Siksikin voi olla hyödyllistä laittaa nenäliina epidemia-aikana kuivajätteen sekaan.

– Kyllähän nenäliina on viruspommi. Todennäköisesti myös sekajätepussi suljetaan tiiviimmin kuin biojätepussi, pohtii Halme nenäliinan laittamisen etuja kuivajäteastiaan.

Jollain alueilla Suomessa ei ole tähänkään asti saanut laittaa nenäliinoja tai talouspaperia biojätteen joukkoon, koska kyseistä jätettä on uusiokäytetty liikenteen polttoaineena.

Suomen Kiertovoimasta kehoitetaan opettelemaan oikeanlainen lajittelu viimeistään nyt, kun roskikset voivat täyttyä nopeastikin ihmisten jäädessä kotiin tekemään etätöitä. Heikki Taanila / Yle

Oma roskis sairastuneelle

Suomen Kiertovoiman ja Työterveyslaitoksen laatima ohjeistus on tehty koronaviruksen leviämisen välttämiseksi. Ohjeistus annettiin viime perjantaina jätehuollosta vastaaville yrityksille turvallisesta työskentelytavasta, jottei jätehuollon työntekijät altistuisi taudille.

Eri puolilla maata kotitalouksia on ohjeistettu muuttuneesta lajittelusta. Muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY, Lapin jätehuoltokuntayhtymä Lapeco ja Etelä-Karjalan jätehuolto tekivät ohjeet myös kotitalouksille koronan leviämisen ehkäisemiseksi.

– Sairastuneen roskat kannattaa kerätä omaan roskikseen kotona, neuvoo asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan jätehuollosta.

Koronavirukseen sairastuneen roskapussi pitää myös laittaa tiivisti kiinni ja viedä ulos kuivajätelaatikkoon.

– Pussin sulkeminen tiiviisti on tärkeää, koska koronaviruksen leviämisen tavoista on vielä vähän tietoa. Tällä tavoin suojellaan nyt varmuuden vuoksi jäteastioiden tyhjentäjiä ja jäteauton kuljettajia, etteivät he altistu virukselle, selventää Ilvonen.

Roskiksen tyhjennys kerran päivässä

Etelä-Karjalan jätehuollossa kehotetaan kotitalouksia tyhjentämään koronavirukseen sairastuneen roskis kerran päivässä.

– Ulkona olevan jäteastian tyhjennykseen ei välttämättä tarvitse tehdä muutoksia, sanoo Ilvonen Etelä-Karjalan jätehuollosta.

Monet ovat etätöissä, joten jäteastia saattaa kotona täyttyä nopeammin. Silloin tyhjennysväliä voidaan tihentää.

– Jos jätettä nyt tulee kotona poikkeuksellisen paljon, kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteyttä jätehuoltoon, jotta voidaan muuttaa astioiden tyhjennysvälejä, Ilvonen huomioi.

Toimilla pyritään mahdollistamaan jätehuollon työntekijöille turvalliset työolosuhteet. Sami Takkinen / Yle

Ohjeet kotitalouksille Lajittele nenäliinat ja lautasliinat kuivajätteisiin, ei biojätteisiin

Sairastuneiden jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti, ja viedään kuivajäteastiaan.

Sairastuneiden roskakorit pitää tyhjentää päivittäin.

Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä kuivajäteastiaan.

Mikäli jäteastian tyhjennyksissä tulee katkoksia, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä.

Kuivajätettä syntyy vähemmän, kun pakkausmateriaalit lajitellaan tehokkaasti ja pakataan tiiviisti. Jätteitä ei pidä jättää miehittämättömille jätteen vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä. Lähde: Etelä-Karjalan jätehuolto

Jäteastioita ei pestä epidemia-aikana

Erityishuomiota kannattaa kiinnittää koronaan sairastuneen eritteisiin roskiin, kuten nenäliinoihin, lautasliinoihin ja pilleihin.

– Jos on ollut suorassa kontaktissa limakalvoille, näiden kanssa kannattaa noudattaa erityistä huolellisuutta, neuvoo Ilvonen.

Jätehuollossa ei pestä epidemia-aikana jäteastioita.

– Meillä on ollut tapana pestä varsinkin taloyhtiöiden kuivajäte- ja biojäteastiat. THL:n ohjeiden mukaan jätetään pesut pois, koska siinäkin on altistumisriski. Kun jäteastiat pestään vedellä, työntekijät voisivat altistua vesipisaroiden kautta, kertoo asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan jätehuollosta.

Tällä hetkellä taudin leviäminen jätteiden välityksellä on epätodennäköistä, mutta toimenpiteillä pyritään varmistamaan jätehuollon toimivuus myös poikkeustilanteissa.

– Ei ole varmuutta leviääkö korona jätteiden kautta, mutta nyt on kansalaisen velvollisuus suojata muita tartunnoilta, toteaa viestinnän asiantuntija Kaisa Halme Suomen Kiertovoimasta.

Uudet jätteiden käsittelyohjeet ovat voimassa niin kauan kuin epidemiatilanne on päällä.