THL ennustaa: Koulujen sulkeminen hidastaa koronan leviämistä – tehohoito riittää paremmin ja se pelastaa työikäisiä

Kun ihmisten kohtaamisia vähennetään, tartunta leviää väestössä kauemman mutta samaan aikaan sairastuneita ihmisiä on vähemmän. Kuva on suuntaa antava eikä se kuvaa suoraan Suomen tilannetta. Ilkka Kemppinen / Yle

Suomalaisten elämän rajoittaminen kouluja sulkemalla ja tapaamista vähentämällä helpottaa ihmisten mahdollisuuksia päästä sairaalahoitoon koronavirusepidemian aikana. Yli 70-vuotiaista harvempi saa tartunnan kuin ilman liikkumis- ja tapaamisrajoituksia.

Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n mukaan hallituksen rajoitukset loiventavat koronaviruksen tartuntahuippua.

THL arvioi keskiviikkona julkaistuissa malleissaan (siirryt toiseen palveluun), että tartuttavuus laskee olennaisesti, kun nuoret eivät juuri kohtaa koulussa eivätkä ihmiset tapaa harrastuksissa tai massatapahtumissa.

Rajoitukset vähentävät jonkin verran todennäköisyyttä, että yli 70-vuotiaat saisivat tartunnan. Heidän tartuntojensa välttäminen on hallituksen mielestä tärkeää, koska tartunnan saaneista iäkkäistä useampi sairastuu vakavasti kuin nuoremmista.

"Vanhoja ja hyvin sairaita ihmisiä tehohoito ei välttämättä pelasta. Mutta uudempi tieto Euroopasta osoittaa, että työikäisiäkin on teholla. Näissä hoitovaste on hyvä eli tehohoito pelastaa heidät." Tuija Leino, ylilääkäri, THL

Kun tartuntahuippu alenee, tartunnan saaneiden ja tautiin sairastuneiden määrä tasaantuu pidemmälle ajalle. Vakavammin sairastuneita pystytään hoitamaan paremmin, kun sairaalat eivät kuormitu pahasti.

– Kun tartuntojen leviämisvauhtia hidastetaan, se parantaa terveydenhuollon mahdollisuuksia pelastaa ihmisiä, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

Se, että tehohoitopaikkoja ja hengityskoneita riittää on olennaista työikäisten ja nuorten kannalta, THL:ssä arvioidaan.

– Vanhoja ja hyvin sairaita ihmisiä tehohoito ei välttämättä pelasta. Mutta uudempi tieto Euroopasta Italiasta ja Hollannista osoittaa, että työikäisiäkin on teholla. Näissä hoitovaste on hyvä eli tehohoito pelastaa heidät, ja siksi tehohoidon riittävyys on olennaista, Leino sanoo.

THL:llä ei vielä ole täsmennettyä arviota, miten sairastuminen jakautuisi tuleville viikoille rajoitusten tultua voimaan. Valtioneuvoston eilen tiistaina julkaisemassa arviossa kuvattiin tilannetta, jossa mittavia rajoituksia ei vielä ollut tehty.

Hallitus päätti maanantaina, että ihmisten kohtaamisia vähennetään siirtämällä koulut etäopetukseen ja suosittamalla, että päivähoitoikäisiä ei tuotaisi tarhaan. Samalla monet vanhemmat siirtyvät hoitamaan lapsia kotiin.

Laitos arvioi, että kun rajoitusten takia niin sanottu tartuttavuusluku laskee huomattavasti tilanteesta, jossa ei tehtäisi mitään tai vähennettäisiin kohtaamisia vain vähän. Jokainen tartunnan saanut tartuttaisi 1,4 henkilöä. Ennen rajoituksia jokainen olisi tartuttanut laskennallisesti 2,2 henkilöä.

THL julkaisi 18.3.20 arvion, miten koulujen sulkeminen joksikin aikaa rajoittaa tartunnan leviämistä. Tilanteessa, jossa ei tehtäisi mitään, tartunnan saanut levittäisi tartunnan laskennallisesti 2,2 ihmiseen. Rajoitusten ollessa voimassa tartunnan saanut todennäköisesti levittää sen vain 1,4 ihmiseen. Ilkka Kemppinen / Yle

Luku ei kuitenkaan ole tarkka vaan suuntaa antava. Se perustuu karkeaan mallinnokseen ihmisten kontakteista ja koulujen sulkemisesta tietyllä aikavälillä joksikin aikaa.

Kun tartunnan leviäminen hidastuu, epidemia myös pitenee. Normaalitilanteessa korona pyyhkäisisi Suomen läpi noin kolmessa kuukaudessa. Rajoitusten takia se kestänee ainakin puoli vuotta.

Epidemia on alkanut tai alkaa eri puolilla Suomea eri aikoihin. Siksi THL ei arvioi tarkkoja päivämääriä epidemian alkamisesta. Vielä ei myöskään osata sanoa, kuinka moni todellisuudessa on tähän mennessä saanut tartunnan.

THL arvioi, että tartuntojen määrä väestössä vähenee laskennallisesta 65 prosentista reiluun 40 prosenttiin. Se ei tarkoita tautiin sairastuneiden vaan viruksen kantajien määrää.

Jos vain 40 prosenttia kansasta saa viruksen, THL:n mukaan on todennäköistä, että tauti tulee jossain vaiheessa Suomeen uudelleen. Tällä hetkellä tosin ei ole varmaa, voiko tartunnan saa saada uudestaan vai tuleeko ihminen vastustuskykyiseksi.

