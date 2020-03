Uniapneaa sairastavat huolissaan koronasta – Keuhkolääkäri: CPAP-laite ei ole tehohoidon hengityskone sekä 6 muuta vastausta tärkeisiin kysymyksiin

Sosiaalisen median uniapnea-ryhmissä käydään koronakeskustelua.

Kysellään, voiko sairauden hoidossa käytettävä CPAP-laite pahentaa koronaa tai toimiiko se kuin oma hengityskone ja turvaa hengityksen vakavassa taudinkuvassa.

Asiantuntija, LT, keuhkosairauksien ja allergologian sekä kliinisen fysiologian erikoislääkäri Marisanna Schwenson sanoo, että uniapnea-potilailla ei ole syytä sen suurempaan huoleen kuin muillakaan. Hoitoa ei kannata keskeyttää, mutta CPAP-laite ei ole sama kuin hengitystä turvaava hengityskone.

Katso tästä jutusta, mitä Schwenson vastaa kysymyksiimme uniapneasta ja koronasta.

"Ovatko keuhkomme jotenkin huonommat"

Kolmekymppinen Carita Jimin sai muutama kuukausi sitten diagnoosin keskivaikeasta uniapneasta. Hän hoitaa sairauttaan CPAP-ylipainehengityslaitteella ja käyttää nukkuessaan nenämaskia.

Koska hoito on alkuvaiheessa, Jiminille testaillaan erilaisia maskivaihtoehtoja.

– Koronavaaran takia en uskalla lähteä istumaan bussiin kymmeniä kilometrejä, että pääsisin hakemaan uusia osia, hän kertoo.

Jimin seuraa uniapneansa takia tarkkaan korona-uutisia. Hän ei pärjää ilman ylipainehoitoa. Nyt huolettaa, voiko oma sairaus olla riski koronatartunnassa, vaikka THL ei uniapneaa luetteloonsa listannutkaan.

– Ovatko keuhkomme jotenkin huonommat ja miten niitä voisi yrittää vahvistaa, hän miettii.

.

Carita Jimin sairastaa uniapneaa. Carita Jimin

Yle tavoitti yhden maamme johtavista uniapneataudin asiantuntijoista eli LT, keuhkosairauksien ja allergologian sekä kliinisen fysiologian erikoislääkäri Marisanna Schwensonin.

1. Miksi uniapnea ei ole THL:n riskiryhmä-listalla?

Vaikka uniapnea luetaan keuhkosairaudeksi, se ei ole kuitenkaan keuhkojen tulehduksellinen sairaus, kuten astma tai keuhkoahtaumatauti. Niitä koronavirus pahentaa, mutta uniapneaa ei. Uniapnea on rakenteellinen sairaus.

2. Onko uniapneaa sairastavilla syytä huoleen?

Ei sen enempää tai vähempää kuin muillakaan, jotka eivät kuulu riskiryhmiin. CPAP-hoitoa ei missään nimessä pidä keskeyttää koronan pelossa, vaan jatkaa aivan kuten ennenkin.

3. Jos saa koronatartunnan, ja taudinkuva tuntuu lievältä, voiko CPAP ylipainehoito puskea keuhkot täyteen virusta ja pahentaa taudin vakavaksi?

Ei voi. Tutkimuksissa on osoitettu, että CPAP-laitteen käyttö ylähengitystietulehduksen yhteydessä ei lisää riskiä taudin pahenemiseen.

4. Onko CPAP-laite vähän kuin oma hengityskone, josta voisi olla apua, jos on saanut koronan ja henkeä alkaa ahdistaa? Huhujen mukaan Italiassa on vähemmän vakavissa korona-tapauksissa CPAP:illa avitettu hengitystä.

CPAP on eri asia kuin tehohoidossa käytettävät hengityskoneet. Silloin hengitysvajeeseen käytetään kaksoispaineventilaattoria. Jos joudutaan intuboimaan eli laittamaan hengitysputki, puhutaan respiraattorista hoidosta.

Mutta on totta, että esimerkiksi ensiavussa voidaan käyttää apuna myös CPAP-laitetta. Silloin kyseessä on yleensä tilanne, jossa sydämen vajaatoiminta on saanut aikaan keuhkopöhön.

Kun potilas hengittää uloshengityksessä vastapaineella, kuten CPAP-laitteella tehdään, voi paine edistää keuhkoverenkiertoa ja vähentää sydämen kuorimitusta, eli siten korjata happivajetta.

Uniapneaa sairastavien ei pidä tuudittautua siihen, että oma CPAP-laite olisi hengityksen turvaaja koronan vakavassa taudinkuvassa. Siinä vaiheessa tarvitaan sairaalahoitoa ja lisähappea.

Eli ohje on sama ohje kuin muillekin. Ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan sitten, kun henkeä alkaa ahdistaa, ja olo tuntuu huonolta ja sairaalta.

5. Voiko CPAP-laitetta käyttää, vaikka olisi tukkoinen olo?

Kyllä voi, mutta käyttö voi olla hankalampaa, jos esimerkiksi nenä on tukossa. Nyrkkisääntö on, että käytä niin kauan, kun pystyt.

LT Marisanna Schwenson on keuhkosairauksien ja allergologian sekä kliinisen fysiologian erikoislääkäri. Hänellä on myös unilääketieteen erityispätevyys.

6. Voiko uniapneaa sairastava jotenkin treenata keuhkojaan, että ne kestäisivät paremmin koronaviruksen rasituksen?

Keuhkoja ei voi vahvistaa, mutta hengityslihaksia voi treenata. Paras keino siihen on aivan normaali hikiliikunta. Kun liikut, tarvitset enemmän happea, ja mitä suurempi hapentarve, sen aktiivisemmin hengität eli treenaat hengitykseen tarvittavia lihaksia.

Elämäntavoilla voi myös vaikuttaa hengittämiseensä. Tupakka pois ja liikuntaa riittävästi.

7. Miten uniapneaa sairastava voi varautua korona-virukseen?

Aivan kuten kaikki muutkin. Pesemällä käsiä ahkerasti ja vähentämällä fyysisiä kontakteja.

Yli 300 000 ihmisen sairaus

Hengitysliiton arvion mukaan jo 300 000 – 350 000 ihmistä sairastaa uniapneaa eli nukkumisen aikana tapahtuvaa hengityksen katkeamista tai vajaahengittämistä.

CPAP-laite puskee ylipaineella paineistettua ilmaa maskin kautta ylähengitysteihin, jotta ne pysyvät auki. Tällä estetään sydäntä ja aivoja uhkaavat hengityskatokset.

Hengitysliitto: Uniapnea (siirryt toiseen palveluun)

Lue seuraavaksi: Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Hallitus tiedottaa koronasta kello 10, Suomi palautti yöllä rajatarkastukset ja on hankkimassa virustestejä